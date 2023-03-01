14 человек поделились трогательными фото, которые для них дороже любых денег

Вокруг нас происходит множество замечательных вещей, главное — обратить на них внимание. Маленькие радости могут озарить наш день и сделать его особенным. А теперь сядьте поудобнее и расслабьтесь, ведь мы хотим показать вам трогательные фотографии, от которых сразу станет теплее на душе.

1. «Моему дедуле сегодня исполнилось 94. И единственное, о чем он попросил, — это покатать моего кота на коляске»

2. «Девушка вернулась домой и увидела меня и нашу собаку вот в таких позах»

3. «Наш кот удобно устроился на спине дочери, и той пришлось по-пластунски ползти в другую комнату, чтобы его не потревожить»

4. «Я читала книжку, а этот бурундучок подошел поздороваться»

5. «Этот малыш заснул у меня на крыльце»

6. «Я вырастил гигантский кристалл сахара»

7. «Моя дочка нарядила динозавра»

8. «Я уехал на неделю. И он так скучал по мне, что, когда я вернулся, сидел у меня на шее весь вечер»

9. «Я получил чаевые в виде слоника»

10. «Поймала момент, когда мыльный пузырь пролетал между камерой и ребенком»

11. «Сижу за компьютером, и тут мой 6-летний сын говорит: „Пап, смотри!“ Я поворачиваюсь и вижу это»

12. Похоже, ему очень нравится его новый домик с террасой

13. «Моей дочке всего 2 часа от роду, и ее пяточка — самое мягкое, чего я касался в своей жизни»