14 человек поделились трогательными фото, которые для них дороже любых денег
Вокруг нас происходит множество замечательных вещей, главное — обратить на них внимание. Маленькие радости могут озарить наш день и сделать его особенным. А теперь сядьте поудобнее и расслабьтесь, ведь мы хотим показать вам трогательные фотографии, от которых сразу станет теплее на душе.
1. «Моему дедуле сегодня исполнилось 94. И единственное, о чем он попросил, — это покатать моего кота на коляске»
2. «Девушка вернулась домой и увидела меня и нашу собаку вот в таких позах»
3. «Наш кот удобно устроился на спине дочери, и той пришлось по-пластунски ползти в другую комнату, чтобы его не потревожить»
4. «Я читала книжку, а этот бурундучок подошел поздороваться»
5. «Этот малыш заснул у меня на крыльце»
6. «Я вырастил гигантский кристалл сахара»
7. «Моя дочка нарядила динозавра»
8. «Я уехал на неделю. И он так скучал по мне, что, когда я вернулся, сидел у меня на шее весь вечер»
9. «Я получил чаевые в виде слоника»
10. «Поймала момент, когда мыльный пузырь пролетал между камерой и ребенком»
11. «Сижу за компьютером, и тут мой 6-летний сын говорит: „Пап, смотри!“ Я поворачиваюсь и вижу это»
12. Похоже, ему очень нравится его новый домик с террасой
13. «Моей дочке всего 2 часа от роду, и ее пяточка — самое мягкое, чего я касался в своей жизни»
14. «Моя крошечная дочка схватила меня за палец, и хватка у нее намного крепче, чем я мог подумать»
Фото на превью mmbtc / Reddit, _psylosin_ / Reddit
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