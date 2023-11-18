14 хитростей, благодаря которым ваши волосы будут выглядеть лучше, чем в рекламе шампуня

Говорят, состояние волос влияет на самооценку: с плохой прической и чувствовать себя начинаешь менее уверенно. А чтобы она всегда была безупречной, локоны нужно защищать, правильно мыть, сушить и ухаживать за ними. И хотя нет волшебного способа мгновенно и навсегда сделать свою гриву блестящей и шелковистой, но можно внести парочку изменений в уход за ней, и тогда она точно скажет вам за это спасибо.

Выбирайте шелковые наволочки

Лучше заменить свою наволочку на шелковую: с ней ваши локоны получат минимум трения, а значит, будут меньше спутываться и ломаться. К тому же она не так сильно впитывает влагу, как, например, хлопковая. А значит, и волосы, и кожа будут не такими сухими. К тому же шелковая наволочка не впитает в себя средства для кожи и волос, которые вы наносите.

«Только посмотрите, что шелковые наволочки делают с волосами. Это магия какая-то. На фото слева мои волосы, когда я спала на фланелевой наволочке, на фото справа — на шелковой. А еще я всегда расчесываю волосы перед сном».

Расчесывайте волосы перед мытьем

Мокрые волосы более уязвимы, их легко повредить при расчесывании: они растягиваются и обрываются. Поэтому если вы пройдетесь расческой перед мытьем, вам будет легче распутывать пряди после. Они уже будут гладкими и готовыми к укладке. К тому же так вы распределите натуральные масла до самых кончиков. И, что немаловажно, — снимите выпавшие волоски и не забьете ими слив.

Расчесывайте волосы перед мытьем. Это особенно полезно, если у вас жирные или длинные волосы. Кроме того, это значительно уменьшает количество волос в стоке. © rosemount888 / Reddit

У меня невероятно длинные вьющиеся волосы, и я всегда обязательно расчесываю их перед мытьем. Если бы я этого не делала, то после мытья их было бы невозможно распутать. © cdc420 / Reddit

Наносите кондиционер до мытья

Волосы необходимо подготовить к мытью, и лучшим решением, по мнению специалистов, будет предварительно нанести на них кондиционер. Да, прямо на грязные прядки. Здорово, если вы нанесете его на длительное время, например, оставите на всю ночь или хотя бы на час.

Этот метод отлично работает! Особенно если у вас жирная кожа головы, а кончики сухие (как у меня). Это предотвращает пересушивание кончиков и слишком жесткое воздействие шампуня. Неважно, какой кондиционер вы используете перед мытьем, можно даже самый дешевый. © GrumpyStyle / Reddit

Овладейте техникой правильного мытья

Оказывается, мыть голову еще нужно уметь. И если делать это неправильно, волосы станут сухими. Как делать это так, чтобы ваши локоны всегда выглядели как в рекламе, рассказала профессиональный парикмахер. Как мы уже писали, перед мытьем их нужно расчесать. Затем нужно вымыть голову с шампунем 2 раза, ведь одного недостаточно для того, чтобы полностью очистить кожу головы и сами прядки. Потом на мокрые волосы следует нанести кондиционер и прочесать его до самых кончиков расческой с редкими зубьями. После укладки нанесите термозащиту. Она нужна даже если вы не собираетесь пользоваться горячими инструментами вроде плойки или утюжка: она защитит локоны от солнца или горячих батарей. Термозащита действует как увлажняющий крем на кожу.

Мне мой парикмахер посоветовала не просто наносить кондиционер, а прям прочесывать его по волосам. Да, поначалу было неудобно, но зато какой результат! Волосы намного мягче после этого. И еще она постоянно твердит о важности термозащиты.

Обращайте внимание на температуру воды

Слишком горячая вода раздражает кожу головы, ослабляет волосы. Поэтому старайтесь использовать теплую или даже прохладную воду. А в конце процедуры полезно будет ополоснуть волосы холодной: это поможет закрыть кутикулу. Она начнет отражать свет, и локоны визуально станут блестящими.

Мои волосы становятся невероятно шелковистыми, как только на кожу головы попадает холодная вода. Как будто волосы выделяют что-то, что делает их фантастически гладкими. © Dawlphy / Reddit

Сушите волосы полотенцем из микрофибры

Важно не только уметь правильно мыть волосы, но и сушить их. Ведь все можно испортить, если начать грубо тереть локоны хлопковым полотенцем: это повреждает кутикулу. Лучше аккуратно промокнуть мокрые пряди полотенцем из микрофибры. Оно впитает лишнюю влагу и не вызовет при этом спутанности и ломкости.

Я так понимаю, что из-за ворсинок на махровых полотенцах волосы сильнее скручиваются и лохматятся. Если тереть волосы любым полотенцем, а тем более махровым, то волосы можно и повредить. Микрофибра часто рекомендуется потому, что она не имеет мелких ворсинок и хорошо впитывает влагу. © veglove / Reddit

Питайте волосы изнутри

Мы — это то, что мы едим. Несбалансированное питание мгновенно сказывается на состоянии кожи и, конечно, прически. Так как волосы состоят в основном из белка, для их здоровья нужно употреблять больше богатой белками пищи: мяса, рыбы, яиц и бобовых. Также полезны шпинат, авокадо и все, что содержит много витаминов С и Е. Стоит снизить потребление сахара: говорят, он приводит к повышенному выделению дигидротестостерона — гормона, который провоцирует выпадение волос.

Около 4 лет назад мы с мужем начали придерживаться низкоуглеводной диеты и почти отказались от сахара. У мужа были небольшие залысины, а тут вдруг волосы стали расти! © doppelganger420 / Reddit

Наносите спреи и сыворотки в перерывах между мытьем

В дни, когда вы не моете голову, можно наносить ухаживающие спреи или сыворотки на волосы: так вы поддержите в них уровень влаги. Проведите влажными руками по локонам и нанесите на кончики любимый продукт, например, масло.

Как-то прочитала в статье, как можно быстро привести в порядок секущиеся кончики волос. Нужно нанести на них какую-нибудь «несмывашку» и обдуть феном. Попробовала на себе — и правда работает, но эффект скорее временный.

Полюбите гиалуроновую кислоту

Всем известная «гиалуронка», которая помогает увлажнять и уплотнять кожу, отлично подходит и для волос. По словам профессионалов, эта кислота запечатывает кутикулу, удерживает влагу в волосах и теоретически даже делает их гуще. Один из способов применения: обильно нанести перед мытьем шампунем на кожу головы, и хорошо помассировать кожу круговыми движениями.

Вот я так делаю. Смешиваю гиалуроновую кислоту с несколькими каплями масла и наношу на волосы. Очень хорошо их «укрощает». Этот метод хорошо подходит для людей с вьющимися волосами. © andromeda0791 / Reddit

Используйте микронидлинг для борьбы с выпадением волос

Микронидлинг — это косметическая процедура, в результате которой в кожу вводятся специальные лечебные препараты. Так запускается естественный процесс регенерации кожи, который стимулирует рост волос. Говорят, микронидлинг помогает даже при очаговой алопеции. Но, конечно, прежде чем решится на эту процедуру, нужно посоветоваться с врачом.

«Вот какая разница всего за 24 дня. Я сделала микронидлинг и всего 5 раз втирала на ночь масло розмарина и мяты в кожу головы, а утром мыла волосы шампунем».

Используйте маскирующую пудру, если у вас редкие волосы

Если у вас редкие волосы и вы хотите сделать их визуально гуще и скрыть виднеющуюся кожу головы, можно использовать специальную маскирующую пудру. Ее наносят прямо на кожу и распределяют кисточкой или слегка влажным спонжем. После этого волосы можно расчесать и подсушить феном. Пудру необходимо подбирать в тон волосам.

Парикмахер моей сестры на ее свадьбе всех нас этой пудрой обсыпала, и это было потрясающе. Даже после того, как мы всю ночь бегали и танцевали, волосы были в порядке, пудра лежала на месте. © Sunflowerslove / Reddit

Не ложитесь спать с мокрыми волосами

Ложась спать с мокрыми волосами, вы рискуете их повредить, ведь мокрые пряди сильнее растягиваются. К тому же они могут некрасиво смяться и неудачно высохнуть, и вам придется использовать утюжок или плойку, чтобы это исправить. То есть нанести им еще больший урон.

Сон с мокрыми волосами может вызвать грибок, будьте осторожны! © cnmguzzler / Reddit

Волосы во влажном состоянии очень уязвимые. Если спать с мокрыми волосами, они начнут ломаться. © Unknown author / Reddit

Используйте кукурузный крахмал вместо сухого шампуня

Крахмал может сделать все то же самое, что и сухой шампунь, и при этом не только не навредит волосам, но даже улучшит их состояние. Он отлично впитывает кожное сало и успокаивает кожу головы. Также он образует барьер, который удерживает влагу в волосах и помогает кутикуле лежать ровно.

Вы пробовали использовать кукурузный крахмал вместо сухого шампуня? Это намного дешевле, и он прекрасно справляется со своей задачей. Я определенно рекомендую его попробовать. © ChipsAhoiMcCoy / Reddit

Кукурузный крахмал творит чудеса. Он лучше многих сухих шампуней, которые я покупала. Единственный недостаток — к нему нужно приноровиться. Это моя палочка-выручалочка. © Severedheads / Reddit

Полюбите скрабы для кожи головы

Для здоровья волос важно поддерживать здоровье кожи головы. Чтобы волосы росли густыми, крепкими и росли быстрее, нужно регулярно мыть их. Иначе натуральные масла начинают забивать корни, и волосы плохо растут. А если вам хочется ускорить процесс, то смело начинайте пользоваться скрабом для кожи головы. Он поможет удалить остатки уходовых средств и отшелушит кожу, то есть «оживит» волосяные фолликулы.

У моей мастерицы по маникюру потрясающие волосы: пышные, блестящие, ну просто загляденье. И вот как-то я спросила у нее, что же она такое с ними делает. Она сразу резко изменилась в лице. Потом отвечает: «Если честно, мне так стыдно говорить. Я просто вместо скраба для кожи головы втираю соль. Просто у меня как-то скраб закончился, и я решила солью потереть, а результат понравился».