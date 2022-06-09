15 бедолаг, которым не помешала бы толика удачи в их первый рабочий день

Перед выходом на новую работу мы чаще всего переживаем. Кто-то волнуется лишь слегка, а кто-то и кружку кофе в руках утром с трудом удерживает. Скорее всего, именно из-за волнения в первый рабочий день с людьми происходит много курьезов.

Мы в ADME прониклись историями людей, у которых в первый рабочий день что-то пошло не по плану.

«Мой первый день на новой работе. Я разбил окно клиента»

«Мой первый день работы доставщиком»

«Долго не работал, наконец вышел. И в первый день вдребезги разбил очки»

«Мой муж устроился на новую работу и целый день проводит на улице. С первого дня носил кепку. Вот как стала выглядеть его голова через неделю»

«Первый рабочий день этого водителя-доставщика»

«Это был мой первый рабочий день на моей первой работе»

«Первый день на новой работе — ноутбук не включается. Забрал после ремонта только вчера, все работало, как часы»

«Сегодня вышел на новую работу. Когда подъехал, загорелся индикатор проверки двигателя. За 6 лет ни разу не загорался»

«Сыну 15 лет. Вчера был его первый рабочий день. Он опрокинул банку с краской, пока пытался вытащить газонокосилку. Жду не дождусь, что он вытворит сегодня»

«Будьте готовы всегда и ко всему! Это был первый рабочий день в компании, где я соучредитель. Из туалета пошла вода»

«Первый рабочий день в новом офисе. До этого кресло без нареканий служило 5 лет»

«Вышел на работу в ресторан быстрого обслуживания. Коленом задел упаковку яиц, и все разбились. Поставок не будет до следующей недели»

«В свой первый рабочий день застрял, пока пытался припарковаться»

«Мой первый рабочий день и мой первый потоп»

«В свой первый рабочий день на новой работе они съехали в канаву, скрытую под снегом»