15+ человек, для которых татуировки — это не боди-арт, а настоящая маскировка

Иногда татуировка — это не просто средство самовыражения, а необходимая маскировка, без которой люди чувствуют себя неуютно. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших отправиться в тату-салон, чтобы превратить свои шрамы и родимые пятна в настоящие произведения искусства.