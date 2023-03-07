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15+ человек, для которых татуировки — это не боди-арт, а настоящая маскировка

Народное творчество
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Иногда татуировка — это не просто средство самовыражения, а необходимая маскировка, без которой люди чувствуют себя неуютно. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших отправиться в тату-салон, чтобы превратить свои шрамы и родимые пятна в настоящие произведения искусства.

«Я ждала этого момента 4 с половиной года»

«Я никогда не думала о татуировке до аварии»

Попугай скрыл отметины от операции на ноге

«Отлично отвлекает внимание от моего шрама»

Татуировка на шраме после операции

Простое решение для старого шрама

«Моя фишка — подсолнух вокруг родимого пятна»

«Наконец-то сделала татуировку, чтобы скрыть шрамы от меланомы»

Красивая девушка большую часть жизни стеснялась своего тела и носила закрытые вещи

  • Никогда не нравились тату. Ваш пост изменил мое мнение. © sprinter80 / Pikabu

Изображение английской булавки на шраме после операции

«Татуировка поверх шрама. Это птица с глазами, и я ласково называю ее всевидящим голубем»

«Мое родимое пятно превратилось в татуировку в виде листика»

«Обыграл свой шрам⁠⁠»

«Татуировка со смыслом. Память о моем отце и вместе с тем возможность закрыть страшный шрам»

«Муравьишки будто выбегают прямиком из моего шрама»

Теперь это не страшный шрам, а милая бабочка

«После долгих размышлений я решил скрыть шрамы на правой руке. Доволен тем, как все получилось!»

Лягушки — лучшая маскировка

Феникс закрывает шрам от операции на сердце

Фото на превью Twiggadee / Reddit
6419
AdMe/Народное творчество/15+ человек, для которых татуировки — это не боди-арт, а настоящая маскировка
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