15+ человек, для которых татуировки — это не боди-арт, а настоящая маскировка
Иногда татуировка — это не просто средство самовыражения, а необходимая маскировка, без которой люди чувствуют себя неуютно. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших отправиться в тату-салон, чтобы превратить свои шрамы и родимые пятна в настоящие произведения искусства.
«Я ждала этого момента 4 с половиной года»
- Вау, это впечатляет! Едва нашла шрам под чернилами. © hawthorneandsage / Reddit
«Я никогда не думала о татуировке до аварии»
Попугай скрыл отметины от операции на ноге
«Отлично отвлекает внимание от моего шрама»
Татуировка на шраме после операции
Простое решение для старого шрама
«Моя фишка — подсолнух вокруг родимого пятна»
«Наконец-то сделала татуировку, чтобы скрыть шрамы от меланомы»
Красивая девушка большую часть жизни стеснялась своего тела и носила закрытые вещи
- Никогда не нравились тату. Ваш пост изменил мое мнение. © sprinter80 / Pikabu
Изображение английской булавки на шраме после операции
«Татуировка поверх шрама. Это птица с глазами, и я ласково называю ее всевидящим голубем»
«Мое родимое пятно превратилось в татуировку в виде листика»
«Обыграл свой шрам»
«Муравьишки будто выбегают прямиком из моего шрама»
Теперь это не страшный шрам, а милая бабочка
«После долгих размышлений я решил скрыть шрамы на правой руке. Доволен тем, как все получилось!»
Лягушки — лучшая маскировка
Феникс закрывает шрам от операции на сердце
Фото на превью Twiggadee / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, для которых татуировки — это не боди-арт, а настоящая маскировка
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