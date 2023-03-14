15+ человек, которым просто не прет, хоть ты тресни
Когда по закону подлости все идет не по плану, не стоит отчаиваться и сетовать на свое невезение — досадные происшествия случаются со всеми. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, чей день явно не задался. А в бонусе расскажем про невезучую художницу, постоянно ломавшую палец, а также про сотрудников, которым явно не повезло с начальством.
«Друг сломал руку 3 месяца назад во время армрестлинга. А теперь играя в теннис»
«Кое-кто развернул мой рождественский подарок»
«Открыл холодильник, а средняя полка треснула»
«Cолонка меня подвела»
«Я никогда финансово не оправлюсь от этой потери»
«Уронил свои наушники в гараже»
«Я закрыл переднюю пассажирскую дверь и услышал, как что-то разбилось»
«Телефон моей мамы такой большой, что она случайно использовала его как тарелку»
На этот раз ты выиграла, морковка
«Уронил банку с краской»
Наверное, это одно из самых неприятных происшествий
«Мой сэндвич застрял, я купил газировку, чтобы пропихнуть его, она соскользнула вниз, и еще 2 бутерброда упали вслед за ней. Я хочу есть»
«Пролил кофе на ногу прямо перед работой»
«Я купил ребенку игрушку на Рождество, но жене она не понравилась»
«Мама хотела, чтобы я заглянул к ней домой в канун Рождества и проверил собак, пока родителей не было в городе»
«Наушники сломались прямо у меня на голове»
«Споткнулась о кровать в темноте»
«Я замешивал закваску и ложкой разбил дно банки»
Бонус № 1
Да что вы знаете о невезении? Подруга-художница сломала палец на руке, в результате гипс и долгое ожидание выздоровления. Наконец день снятия гипса! И она вновь приходит с ним на этом же пальце. Оказалось, что после снятия у нее поинтересовались, как так вышло, она показала уж слишком наглядно. © Палата № 6 / VK
Бонус № 2
Работаю в крупной компании с развитой сетью филиалов. Перед мужским праздником всем сотрудникам кинули приглашение на трансляцию из пафосного ресторана, где головной офис за столами отмечал праздник. Подключился с рабочего места. Онлайн всех поздравили, а потом ведущий говорит:
— Ну что ж, вы немного отдохнули, теперь возвращайтесь к работе. А наш праздник тем временем продолжается.
На этом моменте трансляция оборвалась. © Kaa1980 / Pikabu