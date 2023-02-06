15+ таинственных предметов, в предназначении которых без всемогущего интернета и не разберешься

Для людей, которые готовы с интересом всматриваться в окружающий мир, действительность полна загадочных вещей и явлений. Им не все равно, кто и для чего привязывает куриные яйца к дереву, что за экзотический фрукт попал им в руки и зачем нужен тот или иной предмет нетипичной формы. И главное, в интернете можно найти ответы практически на все эти вопросы.

«Мы только что нашли яйцо, привязанное к дереву в нашем дворе. Просто почему?»

Вероятно, это сделали ваши соседи, чтобы украсить дерево. В Германии, например, принято привязывать яйца к деревьям или кустам, чтобы начать праздновать Пасху. Иногда такие украшения висят целый год, а порой их используют для украшения к Рождеству. © SpiritualPrize / Reddit

«Что это за фрукт? Он из Эквадора. На вкус как жевательная резинка»

«Нашла в подарочном наборе духов Dior какую-то штуку из глины. Это просто безделушка?»

Нет, на самом деле это парфюмерный диффузор. Вы можете распылить на него духи, он впитает запах и затем будет наполнять ароматом воздух вокруг. © lightningusagi / Reddit

«Обнаружил в стене дома тяжелую бронзовую руку. Дому более 110 лет. Что это может быть?»

По моему опыту люди кладут вещи в стены домов в качестве оберега и для привлечения удачи. Например, при ремонте нашего дома мы нашли детскую обувь, лепестки, ожерелье и другие вещи, которые мои предки положили внутрь при постройке дома. Я думаю, что «рука» является частью какой-то статуи или сделана по ее образцу. © ohheyitslaila / Reddit

«Моя бабушка не может понять, что это за кухонный прибор»

Это слайсер для авокадо. Нужно провести им по внутренней стороне кожуры авокадо, чтобы получить ровные ломтики. © temporalscallywag / Reddit

«Что это за керамический сосуд, свисающий с батареи?»

Это старый увлажнитель воздуха. Вы наливаете в него воду, и, как только включаете радиатор, вода начинает нагреваться и медленно испаряться, делая воздух менее сухим. © Ok-Deer6677 / Reddit

«Для чего нужна эта ложка странной формы?»

Это ложка для желе. © okayfriday / Reddit

«Мы убирали в офисе и нашли на книжном шкафу эту банку. Не решились открыть ее, пока не поймем, что внутри»

Это очень похоже на коконы тутового шелкопряда. © sneakyDoings / Reddit

У меня были такие в детстве — они казались мне просто очаровательными. Вероятно, кто-то тоже решил, что это круто. © chethanam / Reddit



«Я нашел это на одной из наших клумб. Выглядит как два звена цепи с 4 резинками вокруг них. Что это?»

Это игрушка-антистресс. © Luckyfcharms / Reddit

Просто маленькая игрушка, нужная для того, чтобы занять руки. У меня есть такая же, и я просто верчу ее в руке, пока сижу в интернете. До этого я возился с заколками для волос моей девушки. © tiberiumx / Reddit

«Что это за гибкая силиконовая штука? Я думал, это держатель для зубных щеток, но он не прилипает к плитке в ванной»

Это подставка для ложки, которую используют во время приготовления пищи, чтобы столешница не пачкалась. Ваша может держать несколько приборов одновременно. © TheSoupWhisper / Reddit

«Деревянная статуя с квадратным отверстием в спине. Интересно, для чего она?»

Я предполагаю, что это держатель для щеток, которыми чистили одежду или обувь от волосков и мелких загрязнений. У моей бабушки была похожая штука. © Xinaio / Reddit

Я согласен с этим. Держатели щеток для одежды в форме собак были популярны в свое время. А отверстие сзади — для большой одежной щетки. © Fatherchristmassdad / Reddit

«Странная деревянная мебель: имеет одну ступеньку, а над ней — коробку с перекладиной с одной стороны»

Это табуретка для ребенка, на которой он может стоять рядом с вами, пока вы, например, готовите ужин. © Ace861110 / Reddit

«Нашел в земле странно выглядящий крючок. На нем есть надпись на французском языке. Есть идеи, что это?»

Это щипцы для изготовления причудливых завитушек из масла. © lightningusagi / Reddit

«Мне подарили пакет детской одежды, а там такое, аж 3 штуки. Что это?»

Очень похоже на приспособление для перевязки пуповины новорожденного. Предположительно защищает пуповину во время заживления. Не очень-то и нужная вещь, на мой взгляд. © qwertym0m / Reddit

«Что это за предмет, похожий на чайник на длинной ножке? Внутри был белый порошок, а человека, который его открыл, увезли в больницу с головной болью»

Похоже, это емкость для благовоний, а белый порошок внутри — пепел от них. © ReddeLegiones / Reddit

«Что это за штука надета на мужчину в самолете?»

О, у меня есть такая. Это приспособление для того, чтобы облегчить боль в спине во время сидения. Ну еще и в качестве корректора осанки применяется. © ***train77 / Reddit