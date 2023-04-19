15+ историй о женщинах, которые во время беременности чудили с такой прытью, что за голову хватались все вокруг

У некоторых женщин беременность проходит без особых «сюрпризов». В их жизни не меняется ничего, кроме, пожалуй, фигуры. О таких дамах говорят, что им везет. Но вот у героинь нашей подборки во время ожидания малыша случались странные вещи: то они хотели хрустеть кирпичом, то смотреть остросюжетные сериалы и плакать навзрыд.