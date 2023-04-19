15+ историй о женщинах, которые во время беременности чудили с такой прытью, что за голову хватались все вокруг
У некоторых женщин беременность проходит без особых «сюрпризов». В их жизни не меняется ничего, кроме, пожалуй, фигуры. О таких дамах говорят, что им везет. Но вот у героинь нашей подборки во время ожидания малыша случались странные вещи: то они хотели хрустеть кирпичом, то смотреть остросюжетные сериалы и плакать навзрыд.
- Да-а-а, запах гуталина во время беременности — это мое. Я его выбирала в магазине, нюхала и говорила: «Этот невкусный, а этот вкусный», а у продавщицы глаза на лоб лезли. © Тамара Чернушенко Нежурбида
- Сейчас беременна и плачу, когда муж уходит на работу. Так жалко его, сил нет. Дома тепло, подушечка, одеяло, котейка под боком и теплая жена, а ему на работу нужно, прямо с утра, в темноте и по слякоти, на метро, и еще работать целый день, брр. © Marygun / Pikabu
- Во время беременности меня тошнило каждый день. Даже запахи еды вызывали отвращение. Но однажды месяце на 5-м мне вдруг сильно захотелось съесть чизбургер с беконом. Муж был рад моему проснувшемуся аппетиту и тут же поехал покупать мне желанную вкуснятину. Вернувшись, он протянул мне пакет с чизбургером. Разворачиваю и как завоплю: «Лук, огурцы и горчица! Где бекон?! Ты что, издеваешься надо мной?» Мой замечательный супруг был в шоке и молча отправился за «правильным» чизбургером с беконом. © Maya Ferguson / Quora
- Помню, пришла сдать какой-то анализ, беременных полный коридор. Паникую, как бы не забыть, за кем занимала. Запомнить очередь и в обычном состоянии тяжело дается, а беременной — полный швах. Моргнула, время спросили — все, обнуление, никого не узнаю. И тут кабинет освобождается, заходит женщина, сидевшая на стуле прямо у двери. И вся очередь пересаживается на одно место ближе. Те, кто стоял, змейкой делают шаг ближе, ну и я с ними. Выдохнула с облегчением: мы там все одной крови. © k0za / Pikabu
- Я как-то на 7-м месяце чуть не зарыдала из-за того, что мне в столовой не положили гуляш на пюрешку. Сама виновата. Сказала, мол, мне пюре и подливку (у нас в семье подливкой принято считать именно гуляш). Короче, так я расстроилась тогда, что мне жизнь казалась не мила. А сходить и еще раз отстоять очередь ради гуляша было стыдно. © Scarlett Sky / ADME
- Мой жених неосторожно хлопнул дверью спальни и тем самым разбудил меня. Раньше я бы просто отмахнулась и попыталась заснуть снова, но сейчас я беременна. Поэтому я рыдала целых 30 минут, жалуясь на то, что он сделал это специально. Он долго просил прощения, стараясь меня успокоить. © Heather Stevenson / Quora
- Мама ест мел. Забеременела она первый раз в 20 лет и, пока вынашивала старшего брата, начала просить мелки в школе. Потом отец покупал школьный мел упаковками. Брату уже 36, мама уже так сильно не хочет, но иногда может съесть чайную ложку мела. Анализы нормальные, даже кальций пила. © Подслушано / VK
- Все 9 месяцев тошнило даже от слова «майонез» или «кетчуп» в рекламном объявлении. Даже от вида людей в красной или оранжевой одежде. © lieve / ADME
- Жена была беременна на 6-м месяце. Где-то в 3 ночи просыпаюсь от ее рыданий. Прямо навзрыд. Я дико испугался: может, воды отошли? В голове чего только не пронеслось. А она: «Мне так запах нового горячего асфальта понравился! Прости, сил нет, как хочу его понюхать».
Ладно, нашел, где клали асфальт, поехал в ночи. Иду к бригадиру: «Не могли бы вы мне дать немного свежего асфальта?» А он такой: «Что, жена беременна?» Я был в шоке, а он посмеялся, что нас таких по 5 человек за ночь приезжает. © rezinoviimagnat / Pikabu
- Когда я была беременна своим первым ребенком, я посадила цветочную луковицу в горшок. Однако луковица месяцами не прорастала. Однажды, придя на кухню, я вдруг начала истерически плакать, говоря: «Даже этот глупый цветок не цветет!» Было такое ощущение, что сама мать-природа проклинает меня, как будто и мой «цветок» не сможет расцвести. К счастью, я родила прекрасную дочь, и в конце концов и эта несчастная луковица проросла. © Amy Kline / Quora
- Беременная подруга позвала в парк. Гуляем, и вдруг у нее лицо меняется, она дрожащим голосом говорит: «Я белье забыла надеть». Домой идем, а она жалуется, мол, стыдно идти без белья по парку. Говорю, так ты же в сарафане и ничего не видно. А она чуть ли не в слезы: «Я что, тупой стала и теперь навсегда такой останусь?!» © Sociopathiya / Pikabu
- Во время 2-й беременности очень хотелось грызть красные кирпичи. Напротив нас здание строили, я просто слюной истекала, на них глядя. © Elena Kostakova
- Я была в положении, и мы с супругом выбирали подарок для подруги. Мне запал в душу один топ. Муж одобрил мой выбор и предложил купить эту вещь. Я отказалась, и мы пошли дальше. Дома я впала в истерику. Супруг даже подумал, что у меня начались схватки.
Я:
— Ты меня не любишь. Ты не купил мне тот топ.
— Я же предлагал взять его!
— Но ты не настаивал! © Neha Saboo Kabra / Quora
- Никогда не сходила с ума по еде, но в период ожидания малыша мне дико захотелось мороженого с картошкой фри. Шел сильнейший ливень, и никто не мог выйти в магазин, тогда я начала плакать. К счастью, нас выручили соседи, и я была рада, получив свой странный заказ. © Jazz Sanjeev / Quora
- Когда была беременна двойней, мне очень нравилась песня «Баю-баю, кто родится, я не знаю». Часто слушала ее и напевала. Как-то вспомнила о ней и решила включить деткам. 2 секунды они молчали, а потом как расплакались. Видимо, уж очень надоела эта песня. © Надежда Ягонен
- Знакомая во время беременности не могла оторваться от детективов про маньяков. А еще она стала сентиментальной, поэтому страшно рыдала над судьбой потерпевших. Вся семья никак не могла ее успокоить.
- Я была на 7-м месяце беременности, и мне часто хотелось чего-то вкусненького. Муж всегда покупал мне что-нибудь особенное, когда ходил в магазин. Но однажды он сказал, что забыл. Ну ладно. Мы легли спать, но я не могла уснуть и решила заняться стиркой. И тут в кармане мужа я обнаружила чек: молоко, сыр... сникерс! Я ворвалась в спальню и включила свет:
— Ты его съел?! — я взорвалась от злости. Муж поднял голову:
— Что? Детка, сейчас 3 часа ночи. О чем ты говоришь?
— Ты не забыл купить мне шоколадный батончик! Ты его съел!
Виноватый взгляд его выдал. Я была так зла, что впервые в жизни отправила его спать на диван. 3 года спустя иногда бросаю на него взгляд и говорю: «Как ты мог?» Он закатывает глаза, потому что понимает, о чем я. © Sheree McDonald / Quora
- Сделал подарок беременной жене в честь ее дня рождения — отвез на море. Поначалу все было идеально, наша первая дочь радовалась жизни, жена отдыхала и ничем не парилась, но в какой-то день все пошло наперекосяк. Точнее, жена просто вспомнила, что она беременна, у нее заиграли гормоны и оставшуюся неделю отдыха провела в номере, где рыдала как не в себя. Было бы вполне логично и оправданно, если бы случилось что-то плохое, но нет же. Моя любимая жена плакала, потому что вокруг все так красиво и сказочно, а наша 3-летняя дочь вообще ничего из этого не запомнит. Ох уж эти пессимистичные беременяшки... © Палата № 6 / VK
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