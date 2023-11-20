15+ переписок, глядя на которые так и разбирает на ха-ха

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Иной раз переписываешься с товарищем и в процессе такие перлы выдаешь, хоть на память сохраняй и потом перечитывай. Мы обратились к перепискам от пользователей сети, которые именно так и поступили: все заскринили и выложили в сеть самые курьезные моменты.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © NastyaSolo / Pikabu



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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

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«Когда некуда записать список покупок⁠⁠»

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Убойные переписки / VK

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