15+ переписок, глядя на которые так и разбирает на ха-ха
Иной раз переписываешься с товарищем и в процессе такие перлы выдаешь, хоть на память сохраняй и потом перечитывай. Мы обратились к перепискам от пользователей сети, которые именно так и поступили: все заскринили и выложили в сеть самые курьезные моменты.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © NastyaSolo / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © yapishukino / Twitter
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Просто мемы / VK
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«Когда некуда записать список покупок»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Hawchik / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © GOHA927 / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © mustang1974 / Pikabu
Для тех, кому понравился этот материал, у нас в загашнике еще припасена подборка СМС. Это вообще отдельная категория переписок, которые, кажется, можно перечитывать просто бесконечно.