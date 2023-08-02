15 рабочих переписок с концовкой внезапнее, чем шарлотка с перцем
Работа занимает огромную часть жизни большинства людей. Не удивительно, что и множество чатов на наших телефонах забито обсуждением рабочих дел с коллегами, друзьями и потенциальными работодателями. В этой статье мы собрали диалоги, в которых явно что-то пошло не по плану. Но в конце ваш ждет бонус про мужчину, который, напротив, умеет действовать на опережение и предотвращать скандалы.
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Бонус: когда знаешь, что лучше обезопасить себя заранее
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Непредсказуемые твисты в переписках, на самом деле, далеко не редкость. Порой друзья, соседи и партнеры выдают такие неожиданные перлы, что даже голливудским сценаристам остается лишь локти кусать, что они первыми это не придумали.