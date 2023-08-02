15 рабочих переписок с концовкой внезапнее, чем шарлотка с перцем

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Работа занимает огромную часть жизни большинства людей. Не удивительно, что и множество чатов на наших телефонах забито обсуждением рабочих дел с коллегами, друзьями и потенциальными работодателями. В этой статье мы собрали диалоги, в которых явно что-то пошло не по плану. Но в конце ваш ждет бонус про мужчину, который, напротив, умеет действовать на опережение и предотвращать скандалы.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: blutigenkaiser / Twitter

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: katyiiika / Pikabu

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: StellarSpectra / Pikabu

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Peregr1nTook / Pikabu

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: theSOCHINEC / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Cluegen / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ohirro / Twitter

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

9.

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: AMielikki / Twitter

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: HellAnonim / Pikabu

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: 33happy / Pikabu

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

Бонус: когда знаешь, что лучше обезопасить себя заранее

Для создания этого материала были использованы следующие источники: KolinKertis / Pikabu