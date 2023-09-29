15+ человек, уверенных в том, что у некоторых вещей срок годности никогда не заканчивается

Некоторые старые вещи словно созданы на века: они запросто могут дать 100 очков форы своим новым аналогам. Например, плита 1950-х годов — до сих пор исправно работает. А вот 55-летний вентилятор — отлично крутит лопасти, несмотря на свой преклонный возраст. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые поскребли по сусекам и продемонстрировали вещи, которым как будто нет сносу.

В бонусе расскажем про тестя, уверенного в том, что ничего нельзя выбрасывать и даже старые спички не стоит попусту расходовать.

«Деревянная люлька, которой пользовались мой дедушка, его пятеро братьев и сестер. Ей 115 лет»

«Моя печь 1950 года выпуска работает как часы»

«Этот будильник у меня уже больше 35 лет»

«Мой 18-летний пылесос»

«Эта мультиварка 1977 года еще меня переживет»

«Ему 53 года и он отлично работает»

«Моим родителями подарили этот миксер на свадьбу в 1981 году. Я и сейчас по утрам готовлю завтрак с его помощью»

«Получил эту бритву в подарок от дедушки 26 лет назад»

«У моей бабушки много техники, которую она купила один раз и на всю жизнь в 50-х, 60-х и 70-х годах»

«Моему чемодану исполняется 10 лет, корпус не поврежден, а ручки и молнии в идеальном состоянии»

«До сих пор готовлю на завтрак яйца в бабушкиной сковородке 1940-х годов»

«Эту дрель 1987 года выпуска подарил мне отец, она на год старше меня»

«Мне подарили эту клавиатуру в первый день на работе 23 года назад»

«Холодильник 1948 года до сих пор работает»

«Моему отцу подарили это радио, когда ему было 13 лет. Он каждый раз включает его, когда принимает душ по утрам»

«Бензопила моего дедушки, которую он купил в 1966 году. Я и сейчас ей пользуюсь»

«55-летний настольный вентилятор моих дедушки с бабушкой. Он по-прежнему отлично работает»

«Печь 60-х годов все еще в строю»

«Понадобился мне рубаночек, дверь просевшую обработать. Решение нашлось в ящике с дедовским инструментом. Лет 30 хранился, снял краску, шлифанул подошву, покрасил, наточил лезвие»

«Делали ремонт у родителей жены, теща из шкафа достала новый утюг: „Вот, поутюжьте наволочки“»

Бонус

Пришлось нам с женой какое-то время пожить в частном доме у ее родителей. Внутри все старое: мебель полы, обои. Всему виной тесть и его жадность. Когда мы с женой купили новый шкаф, кровать и комод, тесть долго ходил и возмущался: «Зачем покупать новое если старое еще в хорошем состоянии?» Старую мебель он забрал к себе в комнату. Тесть говорит, что добро нельзя выкидывать, все пригодится, он даже старые спички хранит. Пошла моя жена ставить чайник и зажгла конфорку одной из этих спичек. Как он возмущался. Оказывается, их брать было нельзя, потому что они хорошие, а поджигать газ надо современными. Кстати, использованные спички тоже нельзя выкидывать, их надо аккуратно складывать в специальную коробочку. Если тебе нужна еще одна конфорка, надо взять использованную спичку и поджечь от нее. © gryjelubnyi / Pikabu

