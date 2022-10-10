16+ человек, которым никогда не дадут заскучать их фееричные фамилии

Сегодня мы поговорим о небанальных фамилиях, которые не могут оставить равнодушными тех, кто их слышит. Впрочем, может, вы и сами носитель такой фамилии? В любом случае улыбка до ушей вам гарантирована. А в бонусе история, где имя и фамилия поменялись местами.