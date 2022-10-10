16+ человек, которым никогда не дадут заскучать их фееричные фамилии
Сегодня мы поговорим о небанальных фамилиях, которые не могут оставить равнодушными тех, кто их слышит. Впрочем, может, вы и сами носитель такой фамилии? В любом случае улыбка до ушей вам гарантирована. А в бонусе история, где имя и фамилия поменялись местами.
- Знаю парня по имени Александр Македонский. Его достали всякими шутками на эту тему (как раз вышел фильм). Он сменил имя на Николай. И тогда его стали доставать вопросом, почему не Александр. Так он потом обратно на Александр поменял. © Юля-Пилюля / ADME
- У нас в одном отделе работали Алексей Окунев и Алексей Осетров. Внешне абсолютно непохожие. Но, боже мой, я все время путала, кто из них кто. Отдел этот за глаза называли рыбным. © SanSoda / Pikabu
- Подруга была с фамилией Дорогая, вышла замуж — стала Бесценная. © Инга Григорьева
- В соседнем отделе у нас была сотрудница по фамилии Лебедь и ее коллега Щукин. Они работали давно, но так выходило, что третий коллега в кабинете постоянно менялся. Однако у номера 3 всегда была одна и та же кличка. Естественно, Рак. © OldRaven999 / Pikabu
- У тети фамилия в девичестве была Кучер. Устраивалась она на работу, а собеседование проводил начальник отдела. Как услышал ее фамилию, сразу сказал: «Беру!» А сам руки потирает. Заводит ее в кабинет и говорит: «Ну все, комплект. Знакомьтесь: Конева, Телегина и Кучер». © Gloomed / Pikabu
- Работал я на заводе. Приехали итальянцы, и был среди них один с фамилией, которая у мастера все вылетала из головы:
— Слушай, мне нужен итальянец, забыл опять его фамилию.
— Подсказываю: гвозди в воде...
— О! Точно! Заржавели! © Links2345 / Pikabu
- Паскудская. Женщина 3 раза была замужем, фамилию не меняла. © Юлия Левашова
- В стародавние времена был у меня директор по фамилии Великий. Родилась у него дочь, и назвали ее Екатерина. С коллегами улыбались, представляя, как на уроках в школе учительница говорила: «Екатерина Великая, к доске». © Mr.Happiness / Pikabu
- Одно время работала в деканате. Вела документы студентов. Была у нас студентка с фамилией Лобкова. Затем она вышла замуж и стала Пупкова. © Ольга Яковлева
- У нас в школе учился один мальчик — Олег Игорь. Никто никогда не знал, где имя, где фамилия. © Ирина Иваник
- У знакомых фамилия — Школа. Их ребенок каждый раз радовался, как его встречают на 1 Сентября надписью над входом: «Здравствуй, школа!» © Инна Григорьева
- Моя девичья фамилия — Орлова, бабушка — Соколова, двоюродная бабушка — Дроздова, тетя — Галкина, коллега — Сорокина. Так и живем. © ***nova / Pikabu
- Работала в клинике, где был стоматолог по фамилии Глухенький. Как только его не называли пациенты: и Хроменький, и Кривенький, и Слепенький. © Вероника / ADME
- Сотрудница рассказала. Был у них в селе парнишка по фамилии Сопливый. Обидная фамилия. Когда женился, взял фамилию жены — Почтальон. Думал, что избавился. Как же. Сельские юмористы не забыли первую фамилию. И стал он Сопливый Почтальон. © Ирина Грубова
- Анна Оболенская отказалась брать фамилию супруга — Волкодав. Детям дали фамилию мужа. Она жалуется теперь, что у нее вся семья — сплошные волкодавы. © Юля-Пилюля / ADME
- У сына одноклассник — Дмитрий Богиня. © jnv1 / ADME
- Однажды нас в аэропорт вез таксист по фамилии Заяц. Гнал по нашей просьбе. И тут из кустов вылез гаишник. «Ну вот, Заяц, и допрыгался», — с грустью сказал наш водитель, вытаскивая права. © Veera Kokka
Бонус: фамилия стала именем
- Ко мне на работу пришли устраиваться двое мужчин. Спросил, как их зовут, один представился: «Гагарин». А имя, спрашиваю, какое? На что он сказал, что это его имя, он родился 12 апреля 1961 года. А его брата-близнеца, кстати, назвали Юрием. Мы посмеялись. Потом снова смеялись, когда я спросил имя его друга. Того звали Гамлет. Как оказалось, его мама была театральным работником (гримером), а папа — режиссером в театре и они познакомились на постановке спектакля «Гамлет». © Руслан Ережепов / ADME
А какую нетипичную фамилию слышали вы?
AdMe/Народное творчество/16+ человек, которым никогда не дадут заскучать их фееричные фамилии
Поделиться этой статьёй