16 человек, кулинарная компетентность которых находится примерно на нулевом уровне

Чтобы стать мастером высокой кухни, нужно определенно много практиковаться и знать кучу поварских примочек. А вот достичь кулинарных успехов на домашнем поприще в целом не так уж и сложно. Пожарить яичницу, отварить макароны и настрогать салат, казалось бы, под силу всем. Но есть люди, которых удача в приготовлении еды явно обходит стороной, даже когда те пытаются сделать простейшее блюдо.