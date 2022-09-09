16 человек, кулинарная компетентность которых находится примерно на нулевом уровне
Чтобы стать мастером высокой кухни, нужно определенно много практиковаться и знать кучу поварских примочек. А вот достичь кулинарных успехов на домашнем поприще в целом не так уж и сложно. Пожарить яичницу, отварить макароны и настрогать салат, казалось бы, под силу всем. Но есть люди, которых удача в приготовлении еды явно обходит стороной, даже когда те пытаются сделать простейшее блюдо.
Мы в ADME не смогли пройти мимо историй пользователей про фиаско, которые они потерпели на кухне, и от души посмеялись вместе с ними.
- Однажды я попробовал смешать яйцо и тыкву. Блюдо получилось ужасным на вкус. А я тогда жил в общежитии, и мне приходилось готовить на двоих. В итоге съел немного, а остальное выбросил. © Prayash Sijapati / Quora
- Был у меня в технаре одногруппник, который жил в общаге в отличие от меня. Рассказывал он мне как-то историю: «Дело было в общаге. Захожу как-то на кухню, а там стоит девчонка и что-то варит в кастрюльке: жидкость белого цвета и больше ничего. Я спрашиваю: „Что готовишь?“ Отвечает: „Сгущенку варю. Воды, похоже, много налила“. Тут я офигел: оказалось, она реально открыла сгущенку, вылила ее в кастрюлю с водой и варит». © babaraba / Pikabu
- Моя бывшая жена вообще была очень хорошим поваром. Но однажды она готовила какое-то блюдо, в которое нужно было добавить паприку. А у нас она, по-видимому, закончилась. Поэтому жена по недомыслию заменила ее кайенским перцем. Что ж, в тот вечер мы заказали китайскую еду. © Evan Friend / Quora
- Мы с друганом в общаге варили суп гороховый. Впервые в жизни. Положили в воду мясо, довели до кипения. Затем кинули картошку, довели до кипения. А потом засыпали цельный горох. Дальше 1,5 часа варили суп и ругались на плохой горох, который никак не хотел вариться, зараза! Мясо давно готово, картошка в труху, а гороху хоть бы хны. © Vin33chester / Pikabu
- Пыталась испечь торт в виде пожарной машины на день рождения сына. По глупости использовала силиконовую форму для кекса и, вероятно, налила в нее слишком много теста. В итоге оно переполнило емкость и вылилось на дно духовки, оставив бесформенный, наполовину приготовленный кусок коржа для основного корпуса пожарной машины. В тот год на празднике у сына был вкусный торт из магазина. © mgov999 / Reddit
- В 9 лет поняла силу материнской любви. У мамы был день рождения, и я решила испечь ей торт. И так как муки дома оказалось мало, я использовала ту, которая осталась после жарки рыбы. Кто же знал, что мука соленая вся. И вот торжественный момент, я отрезаю большой кусок и вручаю его. Такого наслаждения на лице мамы я никогда не видела. После, сама попробовав свое творение, я побежала узнавать, почему мама виду не подала, что торт соленый. Мне ответили: «Я ведь тебя люблю, не могла расстроить». © Подслушано / Ideer
- Когда я только начинал готовить, считал, что любая еда прилипнет к сковороде без смачного слоя масла. Попытался как-то приготовить пару гамбургеров на сковороде, смазанной рапсовым маслом. Температуру установил среднюю, как и рекомендуется. В итоге: дом, полный дыма, 2 подгоревших пятна на моей лучшей сковороде и пара «гамбургеров», которые были полностью сгоревшими снаружи, но все еще сырыми внутри. Прошла целая неделя, прежде чем я попробовал сделать что-нибудь еще. © Corey Roberts / Quora
- Сломала ногу, лежу жалею себя. Попросила мужа сварить яйца. Что-то долго он гремел на кухне, и я поскакала туда на одной ноге. Заглядываю в кастрюлю, а там нет яиц — просто греется вода. На мой немой вопрос муж выдает: «Сейчас закипит, и закину». Кому-то явно тяжелее, чем мне. © Подслушано / Ideer
- У меня свекровь очень любит кашу. Приехала в гости, захотела каши, я ей показываю на коробочку с крупой. Она такая: «Я не люблю кашу в пакетиках». Я говорю, что это не в пакетиках. Все равно не устроило. Она пошла в магазин за нужной. В следующий раз она подготовилась и купила себе нужную крупу, но не заметила, что та в пакетиках. Оказалось, она варить ее не умеет! О том, что нужно прочитать на коробке или высыпать из пакетика в кастрюлю, догадывалась минут 20. © WhiteMary / Pikabu
- Когда я начал жить самостоятельно, первым моим приготовленным блюдом была курица с пармезаном. Она быстро стала хитом среди моих друзей. Настолько, что моя подруга, которая собиралась замуж, попросила меня приготовить это блюдо для ее вечеринки перед свадьбой. В моем рецепте был чесночный порошок. И когда я стал добавлять его, отвалилась крышка, и я высыпал целую чашку чеснока в соус. Я тщетно пытался вычерпать его, но большая его часть уже опустилась в кастрюлю. Дети этой моей подруги по сей день называют меня дядя Чеснок. © JargonPhat / Reddit
- Как-то раз решила испечь пирог. Вся такая деловая добавляю муку, не глядя. Чувствую, что-то идет не так, потому что тесто стало густеть на глазах. Мешаю его, и ложка уже с трудом проворачивается. Алебастр вместо муки — это мое ноу-хау. © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем скандал был, когда мы только начали жить вместе. Уверяла его, что фарш надо под водой промывать. © Knopka0709 / Pikabu
- Однокурсница рассказывала, как ее одноклассница жарила яйца: поставила сковородку на плиту, зажгла газ и положила в сковородку яйцо. Не разбив. Просто положила в сковородку и стала ждать. © SeregaMerega / Pikabu
- Однажды я совершил ошибку, подумав, что корицу можно заменить на орегано. В тот вечер пошел ужинать в ресторан. 4 л мясного соуса по-гречески коту под хвост. © Steven P Robinson / Quora
- Жила в нашей общаге девочка-первокурсница. Совершенно не умела готовить. Есть-то охота, на студенческий доход не забалуешь — решила она макарошек сварить. Спросила у соседок как, а те взяли да пошутили над ней. Кто ж знал, что она инструкцию не прочтет? Сидела девушка в комнате и отчаянно сушила макароны в тарелочке феном. «Есть, — говорит, — охота больно, а они так долго сохнут». © Подслушано / Ideer
- Соседка по комнате в общаге впервые решила сварить кофе: насыпала в турку, налила воды, а как только стали всплывать частички кофе, она их ложкой начала вылавливать. Почему-то получившаяся коричневая водичка на кофе была непохожа. © Akvileya / Pikabu
А каким был ваш наиболее запомнившийся провал во время готовки?
AdMe/Народное творчество/16 человек, кулинарная компетентность которых находится примерно на нулевом уровне
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