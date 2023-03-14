16 человек, которые просто хотели поесть в ресторане, а вышли оттуда с глазами по пять копеек и историей на миллион
Многие люди ходят в ресторан или кафе просто пообедать, а порой устраивают там праздничный ужин с близкими. От подобных посиделок обычно не ждут ничего эдакого, но жизнь бывает довольно непредсказуема.
- Мы с супругой забрались слишком далеко от туристических троп во время исследования Великой Китайской стены. Проголодались и в какой-то отдаленной деревне нашли ресторан. Кое-как жестами я объяснил официанту, что хочу суп. Нам принесли нечто, больше похожее на мутную воду, в которой я нашел малюсенький кусочек мяса. Я позвал официанта и вновь с помощью пантомимы пытался разузнать, что же это было за животное. На что тот попытался изобразить клич осла: «Иа-иа!» © Brian Sack / Quora
- Пошел в ресторан с подругой. Хорошо посидели, официант был приветливый. В конце вечера приносят счет, я оплачиваю и оставляю одну купюру на чай. Идем к выходу, помогаю подруге одеться. Вдруг с глазами как блюдца к нам подбегает официант, протягивает ту самую купюру и вопит: «Она испачкана! Замените!» Мне неудобно, но тут понимаю, что это тот самый «чай». Спросил: «На счет хватило? А эта не устраивает? Я заберу».
Официант провожал с отвисшей челюстью. © Подслушано / VK
- Дело было в Швеции, решили с друзьями перекусить в пиццерии. По-шведски не понимаем, а официант не говорит по-английски. Заказали самую дешевую пиццу в итоге. На нас так странно посмотрели и принесли основу для пиццы, то бишь просто корж из теста. Только потом поняли, что надо было еще выбрать наполнители. Съели, конечно, все это тесто и с улыбками на лицах удалились, ржали над собой уже на улице. © Почтальон / ADME
- Как-то раз мы с семьей пошли в бургерную. Нам принесли еду. Все уже были готовы приступить к трапезе, как вдруг отчим заметил, что ему попалась булочка с плесенью. Мы глянули на остальные бургеры — такая же ситуация. Пришлось позвать официантку. Она сначала замялась, побежала к управляющему, вернулась и как ни в чем не бывало передала его слова, мол это не плесень, а мука. Отчим парировал, что мука не бывает зеленой. Порешали на том, что мы не будем платить за это. Больше туда не возвращался, не понимаю, как можно пытаться выдавать плесень за муку. © OliviaWildeling / Reddit
- На день рождения брата решили пойти в модный ресторан при 5-звездочном отеле. Короче, чтобы вы понимали его уровень, там останавливаются звезды. Я решила взять круассан. Когда я делала заказ, официант поправил мое произношение, мол, не круассан, а «коо-сан». Но самое интересное было, когда мой «коо-сан» принесли — он был больше похож на круассаны из упаковки, которые стоят в 10 раз дешевле в обычном местном магазинчике. Мои домашние до сих пор смеются над этой ситуацией. © Poorva / Quora
- Пошел я на обеденный перерыв. Рядом с мастерской небольшая чайхана, хожу туда регулярно. И вот сижу, обедаю, листаю любимый сайт. Подходит официант и говорит:
— О, это классный сайт.
— Да, я тоже люблю, даже пишу там периодически.
— Про что пишешь?
— Да так, про свое ремесло, про всякие случаи смешные.
— Да? А ты Мистера Голливуд читал?
— Ну так это я и есть.
Убегает на кухню, по дороге выкрикивая: «Никуда не уходи!» Минут через 15–20 выбегает с огромным подносом, полным вкусностей.
— Держи, друг, за счет заведения! И скидка тебе на все обеды 10 %.
А я подумал: наконец-то блогерство дает свои плоды. © Babakin / Pikabu
- Как-то раз зашел в ресторан и увидел вывеску о каком-то конкурсе. Мне стало интересно, и я спросил о нем официантку. А та пренебрежительно мне ответила, мол, я дам вам знать об этом конкурсе, когда буду уверена, что получу неплохие чаевые. Естественно, никаких хороших чаевых она от меня не получила. © Pufferfishbuttplug / Reddit
- Мне 24 года, замужем 5 лет, со временем с мужем охладели, стали реже общаться. Решила познакомиться на анонимном сайте с парнем, договорились о встрече в ресторане, где все едят в темноте. Усадили меня за столик, пришло время поздороваться, я сказала робкое «привет», и мне ответил муж! Вышли на улицу и стояли оба в ступоре. Решили, что судьба. В итоге наладили отношения. До сих пор в шоке. © Подслушано / Ideer
- Мы с женой давно не ходили на свидания и вот наконец выбрались. Сначала все было хорошо, нам принесли еду вовремя. Но потом мимо проходил малыш, и его стошнило рядом с нашим столиком. Ну, бывает. Подбежали официантки и на месте «катастрофы» поставили табличку «Мокрый пол». Сначала я обрадовался, думаю, ничего себе, как быстро они убираются. Но не тут-то было. Табличкой все и ограничилось, никто ничего не убрал. Мы напомнили об этом официантке, а она такая: «Сейчас много народу, у нас рук не хватает убираться». В итоге мы решили взять еду с собой, а в этот ресторан больше не ходили. © Elise Myers / Quora
- Однажды я пошла в кафе поесть блинчиков. И в одном из них нашла кусок пластика. Я позвала официантку, чтобы просто сообщить об этом, без надежды на какую-либо компенсацию или что-то вроде того. И знаете, что она мне ответила? Буквально: «Ну, в рецепте блинов нет пластика». Да неужели? © ****ilovefall / Reddit
- Я попросил у официанта сделать нам гиро-пиццу. А он ответил, что они такое не готовят. Я тыкнул на пиццу в меню, и лишь тогда он принял заказ. Мы с женой прождали еду 45 минут, а потом оказалось, что на кухне потеряли пиццу. Спустя еще 15 минут я снова спросил, где наш заказ, на что мне ответили: «Так вам еще одну сделать?» В конце концов работники заведения все же «нашли» нашу пиццу и вынесли. Вот только она была холодной. Мы с женой так проголодались, что съели по кусочку и лишь потом попросили ее подогреть. И что вы думаете? Ее так подогрели так, что она сгорела дотла. © Noggin01 / Reddit
- Мама рассказывала: как-то раз в студенчестве решили с друзьями шикануть. Пошли компанией в недавно открывшийся ресторан. Заказали еду. Официант спросил: «Вам с выносом?» Они переглянулись и ответили «да», не поняв, о чем речь. Сидят, ждут заказ. Вдруг открываются ажурные ворота и оттуда выходят музыканты, танцовщицы и впереди официант с подносом. Они восхитились, мол, вот кто-то гуляет! А это все для них оказалось! И за этот «вынос» они отдали всю стипендию. На еду не хватило денег, и пришлось отказаться от заказа. © Ирина Лолаева
- Встречался я с девушкой. Пошли в итальянский ресторан, заказали пасту. Моя дама берет вилку, накручивает пасту на нее. А потом, сопровождаемая моим недоумевающим взглядом, достает ножницы и начинает резать оставшиеся макароны, которые свисали с вилки. Спрашиваю, что за дела, а она в ответ говорит, что не хочет испачкаться и выглядеть плохо. Все вокруг посмеивались, а мне было очень стыдно. © Подслушано / Ideer
- Пошли мы с коллегами в гриль-ресторан, заказали стейки из говядины. Мы любители поболтать, поэтому даже не заметили, как прошло 40 минут от принятия заказа до того, как официант поставил на стол тарелку с мясом. Я наколол кусочек на вилку и отправил в рот. А он холодный и сырой! Я сообщаю об этом официанту, на что тот бесстрастно отвечает: «Да, это еще не приготовленное мясо. Я поставил его перед вами, чтобы вы убедились, что с мясом все в порядке». Не очень я понял, в чем прикол. Приготовленное мясо принесли еще через 50 минут. © Eduardo O’Meagher / Quora
- С мужем мы познакомились в интернете. Решили встретиться, пошли на первое свидание в новый рыбный ресторан. Он прямо налегал на морских гадов. После предложил отвезти меня домой. Пока ехали в машине, у него бурлил живот, он терпел, делал вид, что ничего не происходит. Но недалеко от моего дома он все-таки не дотерпел. Я поржала, предложила пойти ко мне мыться. Он, бедный, плескался в душе часа 2. Я дала ему старые отцовские трико. Как потом он признался, я покорила его своим пониманием ситуации и спокойным к ней отношением. Мы счастливо женаты уже 12 лет, а историю первой встречи никому не рассказываем. © Подслушано / Ideer
- Однажды обедали в довольно серьезном и недешевом заведении. 4 девушки и 4 очень разных заказа: рыба, птица, свинина и телятина. Прождали почти час, уже недовольно собирались разбираться, когда к нам подошла официантка со словами: «Извините, повару не удалось приготовить ваш заказ».
Ушли злые и голодные. Больше в этот ресторан не ходила, хватило. © Алина / ADME
А вот еще несколько подборок историй от клиентов и работников ресторанов:
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AdMe/Народное творчество/16 человек, которые просто хотели поесть в ресторане, а вышли оттуда с глазами по пять копеек и историей на миллион
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