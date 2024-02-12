16 человек, которым слово «жадный» нужно ставить прямо перед их ФИО

Многие люди стремятся к тому, чтобы получить для себя наибольшую выгоду при минимальных затратах. Но у некоторых подобный подход доходит до такого абсурда, что так и хочется спросить: «Да откуда в тебе столько жадности?». Именно о таких вот персонах и пойдет речь в историях наших сегодняшних героев.