16 умельцев, которые такое на кухне вытворяют, что аж хочется к ним в гости напроситься

Заморачиваться с тем, как выглядит блюдо, хотят не все. Но у некоторых людей есть огромная любовь именно к этому этапу готовки, и как же прекрасно, когда у них есть на это время. Так и хочется к таким мастерам в гости на ужин наведаться, чтобы попробовать что-нибудь эдакое.

Эти булочки не только выглядят как мандарины, но еще и «чистятся» так же

«Я испекла рыбный пирог ко дню рождения сестры»

«Очищаем приготовленную на пару банановую булочку. А внутри у нее вкусный банановый крем»

Чтобы отпраздновать цветение сакуры, жители местной деревни собирают разноцветные овощи и готовят вот такие цветочные роллы

Эти желейные десерты и цветы в них приготовлены из кокосовой воды и кокосовых сливок с агар-агаром. На вкус они освежающие и совсем не приторные

Может показаться, что это настоящие грибы, но на самом деле это булочки с начинкой

«Мои милые поросята до и после выпечки»

Бутерброды в виде арбузных долек, которые сделаны с помощью клубничного джема и киви. А семена — это шоколадные капли

«Испекла торт на 25-ю годовщину свадьбы родителей. Первый раз готовила торт, ничем не покрывая его. А еще в этом десерте съедобно абсолютно все»

«Эти конфетки я приготовила ко дню рождения сестры»

«Сделала эти маленькие чизбургеры с шоколадной начинкой»

«Приготовил жуткий на вид круассан»

Австралийский бисквитный десерт — ламингтон. Он невероятно нежный на вкус

«Я даже не подумала, что тут может случиться подобное, и добавила красную крошку в тесто для печенья»

Хм, я думала, что это свиной фарш. Всем мясного печенья! © BunnyRambit / Reddit

«Бенто из омлета и риса. Листик для ананаса я вырезала из огурца»

«Папа жалуется, что только и делает, что моет посуду. Поэтому моя сестра испекла ему вот такой десерт»