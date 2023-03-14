16 умельцев, которые такое на кухне вытворяют, что аж хочется к ним в гости напроситься
Заморачиваться с тем, как выглядит блюдо, хотят не все. Но у некоторых людей есть огромная любовь именно к этому этапу готовки, и как же прекрасно, когда у них есть на это время. Так и хочется к таким мастерам в гости на ужин наведаться, чтобы попробовать что-нибудь эдакое.
Эти булочки не только выглядят как мандарины, но еще и «чистятся» так же
«Я испекла рыбный пирог ко дню рождения сестры»
«Очищаем приготовленную на пару банановую булочку. А внутри у нее вкусный банановый крем»
Чтобы отпраздновать цветение сакуры, жители местной деревни собирают разноцветные овощи и готовят вот такие цветочные роллы
Эти желейные десерты и цветы в них приготовлены из кокосовой воды и кокосовых сливок с агар-агаром. На вкус они освежающие и совсем не приторные
Может показаться, что это настоящие грибы, но на самом деле это булочки с начинкой
«Мои милые поросята до и после выпечки»
Бутерброды в виде арбузных долек, которые сделаны с помощью клубничного джема и киви. А семена — это шоколадные капли
«Испекла торт на 25-ю годовщину свадьбы родителей. Первый раз готовила торт, ничем не покрывая его. А еще в этом десерте съедобно абсолютно все»
«Эти конфетки я приготовила ко дню рождения сестры»
«Сделала эти маленькие чизбургеры с шоколадной начинкой»
«Приготовил жуткий на вид круассан»
Австралийский бисквитный десерт — ламингтон. Он невероятно нежный на вкус
«Я даже не подумала, что тут может случиться подобное, и добавила красную крошку в тесто для печенья»
- Хм, я думала, что это свиной фарш. Всем мясного печенья! © BunnyRambit / Reddit
«Бенто из омлета и риса. Листик для ананаса я вырезала из огурца»
«Папа жалуется, что только и делает, что моет посуду. Поэтому моя сестра испекла ему вот такой десерт»
- Сделано грубо, но очень впечатляет, насколько эти пирожные похожи на настоящие губки для мытья посуды. Любопытно, какие же они на вкус. © Twirlingbarbie / Reddit
Если вы любите готовить, то можете почерпнуть вдохновение и из других наших статей:
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Фото на превью TheCalmPirateRoberts / Reddit
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