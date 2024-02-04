10 человек, которые попали в грамматический ад, но не растерялись
Некоторым людям хочется подарить словарь, потому что от допущенных ими ошибок порой волосы дыбом встают. Да, все мы не без грамматического и орфографического греха, но многие просто бьют все мыслимые рекорды невежества. Как 10 человек из нашей сегодняшней подборки.
Мы в ADME за образованность и грамотность, поэтому надеемся, что такие ситуации не только повеселят, но и помогут сделать правильные выводы.
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5. Я даже не знаю, как это
6. Ехали из Екатеринбурга в Челябинск и увидели эту чудесную надпись
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9. Вот это я понимаю, человек никогда не пропадет
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А какие неправильно произносимые слова ввергают вас в филологический шок?
Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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