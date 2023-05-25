17 человек, которые явно ходят в любимчиках у госпожи удачи

Жизнь — это нечто непредсказуемое. Она постоянно ставит перед нами испытания, чтобы мы могли расти и развиваться, но в то же время может устроить и приятные сюрпризы. Например, она может подкинуть нам журнал, в котором уже много лет лежит конверт с деньгами, или оставить маленький подарок в цветочном горшке.

Открыть таким образом йогурт — как сорвать джекпот

Иногда удача может оказаться гораздо больше, чем мы думали

Была в отпуске, познакомилась с мужчиной. Вместе провели два дня, просто наслаждались. Почти ни о чем не говорили, ничего друг другу не рассказывали. Думала, мол, да все равно больше не встретимся. Прошел почти год. И тут он внезапно заявляется. Оказывается, искал. Нашел. С тех пор вместе мы уже 12 лет. © Подслушано / Ideer

«Забыл банку газировки в морозилке, но она не взорвалась»

Иногда удача выглядит так

Вместо одной вкусняшки в упаковке оказалось две

И с совестью, и с деньгами

Поехала как-то с подругой на рынок, чтобы подобрать ей шубу. Долго смотрели, наконец-то она выбрала. Отправились к ней греться и отмечать покупку. Дома подруга снова стала мерить обновку и нашла во внутреннем кармане кошелек с деньгами. Подруга моя очень совестливая, поэтому не сильно обрадовалась. В следующие выходные снова поехали на рынок искать ту даму, которая шубу продала. Не нашли, а деньги оставили себе, но теперь уже со спокойной совестью.



«Я случайно перелил, но вода не полилась мимо»

Неожиданная находка

Соседка выставляла цветы на лестничной клетке. Один неадекватный сосед с ней поругался, разбил горшок. Она около дома земли набрала, цветок посадила. Через полгода ее племянница цветам землю меняла и в этом горшке нашла кольцо. Желтый металл с прозрачным камнем. Некрасивое. Ее мама его увидела, пошла к ювелиру проверить. Оказалось, золото хорошей пробы и приличный бриллиант.

«По счастливой случайности я нашел красную копию своих зеленых часов, которые я купил в другом комиссионном магазине несколько лет назад»

Заботливая группа оказалась

В институте на 1-м курсе не ладились у меня дела с математическим анализом. За самостоятельные работы я получала двойки. Однако экзамен у нас в итоге принимал другой преподаватель. Он сказал, что поставит любому, кого выберет группа, четверку автоматом. Не знаю почему, но выбрали меня. Так, получив за весь семестр 2 двойки, я ушла с экзамена с четверкой автоматом. © mizantrop17 / Pikabu

Выгодная арифметика: 4 желтка и 2 яйца

«Кто-то выбросил конструктор, а я нашел, забрал и помыл»

Неравнодушие вознаграждается

Ехал я как-то с работы и слушал радио. Вещание прервалось, дальше был очень плохой прием, пришлось переключиться на другую станцию. По приезде домой решил написать и сообщить о проблеме. Меня поблагодарили, а через несколько дней пришло сообщение, что меня ждет подарочная карта в местный ресторан. Вот так меня за внимательность поблагодарили. © mazahaka01 / Pikabu

«В пятницу все ушли из офиса рано. Когда пришел босс с коробками ништяков, я был единственным, кто еще работал. Угадайте, кому досталось все»

Поговорка «Поспешишь — людей насмешишь» заиграла новыми красками

Шла медленно по улице, скользко. Решила остановиться, зайти в приложение и свериться с картой, правильно ли иду. Уточнила, следую дальше. Не успела сделать 2 шага, как ровно на то место, где я только что стояла, падает с крыши глыба льда и разбивается. Меня только брызгами обдало. © HamsterHamsy / Pikabu

«Редко выпадает случай запечатлеть на камеру что-то интересное. Но в этот раз подфартило! Заснял, как пара переводила собаку через переход за ручки»

А порой одна удачно подмеченная деталь приводит к спокойствию целого коллектива

Коллега — жесткая и очень агрессивная веганша. Обходим ее стороной, ибо постоянно выносит мозг. И вот я стала подмечать, что она часто ест с соусами, сырным и майонезным. На мои вопросы только хлопала глазами, мол, в них нет ничего «животного». Ну я ткнула ее в интернет и тут ее лицо стоило всех оваций мира. С тех пор не выпендривается. © Подслушано / Ideer