15 детей, которые получили оригинальное имя, а бонусом шел вагон курьезных ситуаций
Когда родители хотят назвать ребенка как-то оригинально, их ничто не остановит, даже протесты других членов семьи. Но прежде чем внести заветное имя в свидетельство о рождении, нелишним будет морально подготовиться к разным неловким ситуациям. Потому что, как показывает практика, владельцы красивейших, но необычных имен в них попадают на регулярной основе.
- Как-то обедаем с другом в комнате отдыха и слышим за дверью раздраженный голос: «Даниэль, хватит есть со стола! Даниэль, не трогай!» Мы немного посмеялись над оригинальным именем пацана, и друг вспомнил забавную ситуацию. Год назад он работал в магазине фейерверков. Под закрытие пришла женщина с ребенком закупаться салютами к Новому году. С горем пополам выбрала пару батарей, все упаковали, попрощались. И тут мама замечает, что ребенок куда-то испарился. Женщина начинает орать: «Сократ, ты где?! Сократ, иди к маме!» А Сократ стоит и витрину облизывает. © kinocringe / Pikabu
- Моего стоматолога зовут Рамзес. Я не удержалась в первый раз и пошутила: «Второй или третий»? Он не обиделся. © Argistar / YouTube
- Моя подруга забеременела. Когда пошла на УЗИ, узнала, что будет мальчик. Она тогда сказала: «Я уже знаю, как его назову!» На вопрос, как же, не отвечала. Когда родила, тоже не сказала, как зовут. Через несколько дней торжественно вручила нам свидетельство о рождении, а там имя и фамилия: Гарри Поттер. А с отчеством получилось так: Поттер Гарри Викторович. © Подслушано / VK
- Поступал друг в пединститут, но по конкурсу не проходил: был 26-м из 25. А 25-м был чувак, которому, по словам моего друга, стоило бы с такими именем-фамилией учиться где-нибудь в консерватории или мединституте. Парня звали Лопсаней Спартак Ширин-оолович. Имя, конечно, необычное, мы посмеялись. А потом друг рассказал, что сидел в приемной комиссии и Спартака этого видел: он мастер спорта по боксу. © InfectiousGroove / Pikabu
- Подруга помешана на «Игре престолов», постоянно говорит о сериале, персонажах, книги читала. Она начала смотреть, когда еще беременна была. И вот у нее родились прекрасные белокурые двойняшки. И как она их назвала? Дейенерис и Визерис! На мои попытки сказать, что их могут дразнить в будущем и прочее, она отмахивается и отвечает, мол, ничего, зато необычно, ее детки от всех отличаться будут. Муж не против, но я до сих пор в шоке. © Подслушано / VK
- На работе в рабочей программе вижу необычное имя — Анжеликамилия.
Любопытство меня распирало, потому набрался смелости пообщаться вживую с этой девушкой и убедиться, что это не ошибка в программе.
Девушка улыбнулась и поведала мне историю.
Дело был так. Родители не могли определиться с именем, знали, что родится девочка. А выбор был между Анжеликой и Камилией. Нашли компромисс — Анжеликамилия. А в 4 классе случился конфуз. Пришла новая учительница. Детей еще не знает.
В конце урока собирает тетради, замечает странное имя на обложке и вдруг как перечеркнет лишние, как ей показалось, буквы «милия». Ну а после начинает обвинять девочку в том, что та самовольно дописала буквы к своему имени.
Пришлось подключать родителей и доказывать, что учительница не права. © AndreyRostovski / Pikabu
- Родилась девочка, назвали Катей. Через пару месяцев мама узнает, что папа назвал дочку в честь своей любовницы. Скандал, девочку переименовывают в Оксану. Потом оказывается, что так зовут новую папину любовь. На третий раз мама выбирала имя сама: пошла в загс, попросила книгу имен, долго листала и наконец нашла то ли молдавское, то ли болгарское имя Лета. Решила, что так точно никого звать не будут, поэтому пойдет. © eyor.eyor / Pikabu
- Я на детской площадке слегка офигела, когда одна мама кричала своему сыну: «Святоша, Святоша, Свя-а-а-ат! Иди сюда!» Но Святоша, 3 года где-то, не шел к маме. И потом она позвала его полным именем — Святослав! Вот такие дела. © Ирина Федорова
- Когда у меня родился сын, я читала книгу по истории Персии. Итог: сына назвала в честь царя Дария. И вот мой Дарий заболел, и мы попали в больницу (палата 2-х местная). Захожу я с сыном в палату, а там стоит женщина и держит маленькую девочку на руках. И тут мамочка как выдаст: «Это моя доча Клеопатра», а я в ответ: «Это мой сын Дарий». Мы захохотали: в одной палате лежат царица и царь! © ilonavanges6050 / YouTube
- Моя соседка своего ребенка назвала Малышом. На мой вопрос, почему такое имя, она ответила, что он такой милый и похож на Малыша из мультсериала «Барбоскины». Что будет с ребенком, когда он вырастет, неизвестно. © Подслушано / VK
- Мамина знакомая в молодости встречалась с парнем, забеременела, а он ее бросил. Она от чувства мести назвала своего сына... Иудой. Мол ее сын — плод предательства. Сообщила об этом бывшему, на что получила ответ: «Не зря я ушел от такой чудаковатой». Все ее родные умоляли поменять имя ребенку, мол, жизнь ему испортит. А она: «Зато будет знать, что нельзя предавать женщин». Итог: парню 20 лет, два года назад поменял имя на Иван и уехал учиться, с матерью не общается. А она: «Я же говорила, он предал меня!» © Подслушано / Ideer
- Я живу в Турции, тут нормально давать имена типа Облако, Солнце, Земля, Дождь. Или по названию месяца, в котором родился ребенок: Сентябрь и Апрель очень популярны. Есть имя Хватит (по-турецки Йетер), дают его как мальчикам, так и девочкам, если уже много детей и больше не хотят. Про фамилии вообще молчу: у нас бы со стыда сгорели. © Anastasia Duran
- Когда у нас должен был родиться сын, муж настаивал на имени Сиявуш. Был такой богатырь в одноименном фильме. Старый-старый фильм. Было много споров. И я очень боялась открывать свидетельство о рождении, когда муж принес документ в роддом. В итоге сын Тахир. © guzzzal / Pikabu
- Моего дедушку зовут Франц, а его брата — Витя. Долго не могла понять, почему так странно сработала фантазия у их родителей. Пока мне не рассказали, что по паспорту Витя Вильгельм, а в семье для удобства сократили. © snowyy / Pikabu
- Муж-иностранец хочет назвать сына Лишай. И сколько бы я ему не объясняла, что это отвратительно звучит, он ни в какую не соглашается на другие имена. Буду продолжать бороться и предлагать иные варианты. © Подслушано / Ideer
Времена меняются, а с ними и мода на имена. Раньше можно было запросто оказаться 4-й Надей в классе, а сейчас — Арьей. А вот перечень и других различий между прошлым поколением и нашим, представленный в виде иллюстраций.
AdMe/Народное творчество/15 детей, которые получили оригинальное имя, а бонусом шел вагон курьезных ситуаций
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