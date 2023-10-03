15 детей, которые получили оригинальное имя, а бонусом шел вагон курьезных ситуаций

Когда родители хотят назвать ребенка как-то оригинально, их ничто не остановит, даже протесты других членов семьи. Но прежде чем внести заветное имя в свидетельство о рождении, нелишним будет морально подготовиться к разным неловким ситуациям. Потому что, как показывает практика, владельцы красивейших, но необычных имен в них попадают на регулярной основе.