17 человек, которые своими поступками повергли всех вокруг в легкий шок

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Многие из нас давно выросли и стали теми самыми взрослыми, которым чужд дух авантюризма. А ведь иногда так хочется вытворить что-то креативное. Некоторые люди не разучились нестандартно подходить к разным ситуациям или просто делать то, что им хочется. Например, завести вместо собаки хорька в качестве домашнего питомца и выгуливать его на поводке. Или заказать все напитки из меню, потому что так захотелось.

Мы в ADME с особым удовольствием разглядывали фото героев нашей подборки, которым все правила нипочем.

«Кто-то привел своего теленка посмотреть на пасхального кролика»

«Парень в кампусе моего колледжа просто лежит в собачьей клетке»

Я в шоке от того, что все остальные делают вид, будто ничего не происходит. © johnsolomon / Reddit

«Кто-то поставил маленькую уточку на детектор дыма в холле моего общежития»

«Просто мужчина выгуливает своего хорька»

А я-то думал, что люди, которые выгуливают кошек в парке, странные. © IntoTheMystic1 / Reddit

«Кто-то придумал креативный способ „починить“ вмятину на боку пикапа»

«Просто парень сидит на диване, а его везут на велике»

Кому-то пришла светлая мысль, что столик в кофейне — отличное место для собаки

«Этот мужчина заказал каждый напиток в меню»

«В аэропорту кто-то наклеил на стену стикер с изображением розетки. Похоже, он многих одурачил, учитывая то, как она износилась»

«Кто-то заказал 16 мини-холодильников. А лучшее во всем этом — адрес доставки не существует»

«Это я увидел на реке рядом с моим домом: кто-то живет на старой спасательной шлюпке»

«На днях в кампусе универа один из студентов на прогулке расхаживал в костюме цыпленка»

«Кто-то связал для почтового ящика шапочку»

«Вы когда-нибудь видели, чтобы люди брали свою птицу в поход?»

«Кто-то сдал в багаж палку»

«Мужчина на самокате выгуливает своих пони»

Мужчина в костюме, сшитом из 333 мягких игрушек весом 12 кг