17 человек, которые своими поступками повергли всех вокруг в легкий шок
Многие из нас давно выросли и стали теми самыми взрослыми, которым чужд дух авантюризма. А ведь иногда так хочется вытворить что-то креативное. Некоторые люди не разучились нестандартно подходить к разным ситуациям или просто делать то, что им хочется. Например, завести вместо собаки хорька в качестве домашнего питомца и выгуливать его на поводке. Или заказать все напитки из меню, потому что так захотелось.
Мы в ADME с особым удовольствием разглядывали фото героев нашей подборки, которым все правила нипочем.
«Кто-то привел своего теленка посмотреть на пасхального кролика»
«Парень в кампусе моего колледжа просто лежит в собачьей клетке»
- Я в шоке от того, что все остальные делают вид, будто ничего не происходит. © johnsolomon / Reddit
«Кто-то поставил маленькую уточку на детектор дыма в холле моего общежития»
«Просто мужчина выгуливает своего хорька»
- А я-то думал, что люди, которые выгуливают кошек в парке, странные. © IntoTheMystic1 / Reddit
«Кто-то придумал креативный способ „починить“ вмятину на боку пикапа»
«Просто парень сидит на диване, а его везут на велике»
Кому-то пришла светлая мысль, что столик в кофейне — отличное место для собаки
«Этот мужчина заказал каждый напиток в меню»
«В аэропорту кто-то наклеил на стену стикер с изображением розетки. Похоже, он многих одурачил, учитывая то, как она износилась»
«Кто-то заказал 16 мини-холодильников. А лучшее во всем этом — адрес доставки не существует»
«Это я увидел на реке рядом с моим домом: кто-то живет на старой спасательной шлюпке»
«На днях в кампусе универа один из студентов на прогулке расхаживал в костюме цыпленка»
«Кто-то связал для почтового ящика шапочку»
«Вы когда-нибудь видели, чтобы люди брали свою птицу в поход?»
«Кто-то сдал в багаж палку»
«Мужчина на самокате выгуливает своих пони»
Мужчина в костюме, сшитом из 333 мягких игрушек весом 12 кг
А какие вы совершали поступки, которые шли в разрез с общественными нормами?
Фото на превью ThatBandYouLike / Reddit, tatesmithee / Reddit
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