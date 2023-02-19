17 случаев, когда от чьей-то работы хочется орать, как корень мандрагоры
Карл Лагерфельд однажды сказал: «Абсурд и антиабсурд — два полюса творческой энергии». Кажется, некоторые дизайнеры восприняли его слова буквально. Может, это и неплохо, ведь иначе мы бы не увидели такого количества крышесносных штук.
«В кабинете моего врача есть вот такой ящик, он с ума меня сводит просто»
Грязные шторы? Нет, это дизайн такой
«Этот вантуз почти 2 метра в длину»
«И ведь кто-то реально ездит на этой машине»
«У нас в универе есть вот такое кресло»
«Увидел в торговом центре. Тут точно никакие правила не нарушены?»
«В одном японском городе есть вот такие интересные скульптуры»
«Вот такая у меня шкатулка»
- Похожа чем-то на человека, который переборщил с пластикой. © ultrapoo / Reddit
«Переехал в новый дом и понял, что не могу нормально открыть ящики на кухне, они просто упираются в батарею»
«Почти невозможно понять, откуда пойдет вода — из крана или из фильтра»
И как тут проехать?
«Зеркало повернуто настолько, насколько это вообще возможно, и все равно толку от него нет, даже если наклониться вперед»
«Блестки с этой сумки гарантированно будут абсолютно повсюду»
«Отверстие для крышки — идея неплохая, но при готовке все настолько горячее, что использовать его нереально»
«Столб построили уже после дома»
Уточка-панк сурова, но, конечно, очаровательна
«Туалет в пиццерии. 2 кабинки разделены стенкой, но двери до нее не достают»
«Мой муж стоит в промежутке, так как стенку просто не достроили до конца».
Фото на превью Ok_Station_6703 / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 случаев, когда от чьей-то работы хочется орать, как корень мандрагоры
Поделиться этой статьёй