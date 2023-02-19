17 случаев, когда от чьей-то работы хочется орать, как корень мандрагоры

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Карл Лагерфельд однажды сказал: «Абсурд и антиабсурд — два полюса творческой энергии». Кажется, некоторые дизайнеры восприняли его слова буквально. Может, это и неплохо, ведь иначе мы бы не увидели такого количества крышесносных штук.

«В кабинете моего врача есть вот такой ящик, он с ума меня сводит просто»

Грязные шторы? Нет, это дизайн такой

«Этот вантуз почти 2 метра в длину»

«И ведь кто-то реально ездит на этой машине»

«У нас в универе есть вот такое кресло»

«Увидел в торговом центре. Тут точно никакие правила не нарушены?»

«В одном японском городе есть вот такие интересные скульптуры»

«Вот такая у меня шкатулка»

Похожа чем-то на человека, который переборщил с пластикой. © ultrapoo / Reddit

«Переехал в новый дом и понял, что не могу нормально открыть ящики на кухне, они просто упираются в батарею»

«Почти невозможно понять, откуда пойдет вода — из крана или из фильтра»

И как тут проехать?

«Зеркало повернуто настолько, насколько это вообще возможно, и все равно толку от него нет, даже если наклониться вперед»

«Блестки с этой сумки гарантированно будут абсолютно повсюду»

«Отверстие для крышки — идея неплохая, но при готовке все настолько горячее, что использовать его нереально»

«Столб построили уже после дома»

Уточка-панк сурова, но, конечно, очаровательна

«Туалет в пиццерии. 2 кабинки разделены стенкой, но двери до нее не достают»