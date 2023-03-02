18 человек, которые слегка перестарались. И непонятно, как именно на это реагировать

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Переборщить способен каждый. Это может быть и доставщик материалов, и член семьи, который заставляет холодильник полупустыми банками с вареньем. Иногда и мы сами хотим, чтобы у другого человека просто улучшилось настроение, а в ответ получаем лишь недопонимание.

Когда становишься фанатом в самом юном возрасте

Я пришла с прогулки, смотрю, а младший брат по всему дому бегает, ищет что-то. Бегал минут 5. Потом ко мне подходит и спрашивает: «Ты не видела мой носок?» Ну я усмехнулась и стала с ним искать. Нашла, даю брату. А он мне со счастливыми глазами говорит: «Хозяин подарил Добби носок! Теперь Добби свободен!» И тут я поняла, до чего довел брата 10-й день просмотра (точнее, бесконечного пересматривания) Гарри Поттера. © Палата № 6 / VK

«У моей дочери будут близнецы!»

Они сделали Oreo со вкусом Oreo

Когда с именем ребенка все решено и неважно, кто родится

Был у меня знакомый, который вместе с женой назвал сына Таний. На вопрос о том, почему выбрали это имя, они ответили: «Мы очень хотели девочку Танечку, а раз уж мальчик, пусть Таний будет». © Подслушано / Ideer

«Каждая из них очень нужна, и я ни одну не могу выбросить»

«Лифт в моем доме очень хорошо подготовлен к любой чрезвычайной ситуации»

Бабушки — они такие: могут все

Вы думаете, что бабушки откармливают только своих внучат? А вот и нет! Примерно год назад соседка подарила моей бабуле цветок в горшке, он был таким маленьким и нежным. Ровно за год он превратился в настоящего монстра! Стал больше и выше, чем полагается, хотя бабушка говорит, что она ухаживала за ним весьма стандартно. Мне вот теперь интересно, чем она его «кормила», раз этот цветок стал в 2 раза шире остальных представителей своего вида. © Палата № 6 / VK

«Мне прислали по 1 перу в коробке»

«Только что убирал в холодильнике: моя жена, возможно, пристрастилась к сыру»

«Моя первая ванна с пеной за 35 лет. Кажется, я что-то сделал не так»

Хотел как лучше, а получилось как всегда

Шел на работу одним морозным утром. Все люди идут такие угрюмые, вовсе без улыбок на лице, как будто у них ничего в жизни радостного не случалось уже долгое время. Как вдруг вижу милую девушку: она идет мне навстречу, слушает музыку и подтанцовывает. Я улыбнулся и обрадовался. Решил поднять ей настроение и тоже начал танцевать. Вдруг ее лицо резко поменялось, она разозлилась, сняла 1 наушник и крикнула мне: «Нечего меня передразнивать! Видел, лед какой? Скользко!» © Палата № 6 / VK

«Черновая тетрадь по математике моего друга. Еще безумнее то, что он знает, где что написал в этом беспорядке»

«Мне прислали эту смехотворно гигантскую ложку»



«Прослужил с 2014-го по 2023-й. Отправляю на пенсию»

«Сейчас 3 часа ночи. В моем доме не горит свет. Мой сосед установил прожектор, который освещает мой дом с 7 вечера до 7 утра каждую ночь»



«Я заказал большой рулон пузырчатой пленки, и он пришел упакованным в еще больший рулон пузырчатой пленки»

«Мой муж постоянно открывает новую банку с вареньем, не успев доесть предыдущую»