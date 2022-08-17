18 человек, которые во время прогулки наткнулись на загадочные штуки

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Сидя дома, можно пропустить много увлекательных вещей. Но стоит только перешагнуть порог, как можно обнаружить занятные предметы буквально везде: в горах, на пляже и даже в собственном саду.

Мы в ADME любим все таинственное и загадочное. Предлагаем вам угадать предназначение предметов, которые люди нашли во время прогулки.

«Мой друг находил эти странные пластиковые штучки, когда убирал пляжи. Поиск в интернете не помог. Может, вы знаете, что это?»

Ответ: «Наполнитель фильтров для аквариума».

«Я провел бесчисленное количество дней на пляжах по всему миру, но никогда не находил ничего подобного»

Маленькие красные пластины перед окнами

Ответ: «Это геодезический отражатель. Используется для измерения осадки здания или даже его перемещения по горизонтали, чтобы убедиться, что строение не накренилось. Например, такие есть на Пизанской башне».

Металлическая конструкция в заливе рядом с берегом

Ответ: «Это плавучий биотуалет для рыбаков. Здесь они могут остановиться и воспользоваться уборной, не выходя на берег».

«Не могу понять, что происходит с маленьким деревянным домиком в моем саду?»

Ответ: «Это 100 % пчелы-листорезы. Они берут маленькие кусочки листьев и делают коконы для своих яиц. Набивают кокон нектаром и пыльцой, закрывают его и начинают делать новый, пока вся трубка не будет заполнена коконами. Личинки будут там жить, иногда зимовать, а затем, когда станет тепло, вылупятся».

«Рядом с детской площадкой стоит воронка высотой 4 метра с 3 отверстиями»

Ответ: «Это 3-стороннее баскетбольное кольцо. Когда забивают мяч, неизвестно, кто получит его следующим».

«Нашел это во время дайвинга в Греции»

Ответ: «Это морской бисквит — одна из разновидностей морских ежей».

«Обнаружил сотни труб из нержавеющей стали у черта на куличках»

Ответ: «Это трубы, из которых выходят газы от разлагающихся отходов подземной свалки».

«Друг нашел этот увесистый предмет в парке»

Ответ: «Свинцовое грузило для рыбалки. Петля немного грубовата, и это наводит на мысль, что оно самодельное».

«Вечером, выйдя на улицу из дома, каждые 30 секунд я слышал еле уловимые звуковые сигналы. В итоге нашел в земле эту штуку»

Ответ: «Так это же звуковой отпугиватель кротов!»

«У меня перед домом из земли торчит какая-то арматура с насадкой, но никак не могу ее выкорчевать. Что же это?»

Ответ: «Направляющая для садового шланга».

«Кто-то пришел и поставил 2 таких креста на нашей земле, даже ничего нам не сказав»

Ответ: «Такие кресты ставят для аэрофотосъемки, они должны быть видны с неба. Их используют для инженерного проектирования и оценки границ, когда нужны высокоточные данные».

«Достал эту странную деревянную штуку со свалки, и мне интересно, что это такое»

Ответ: «Тренировочный манекен для кунг-фу».

«Что это за цилиндрическая терракотовая штуковина с отверстиями висит на моем дереве?»

Ответ: «Это кормушка для дятлов. Отверстия наполняют арахисовым маслом, которое их привлекает».

«Эта деревянная вещь стоит на траве у реки»

Ответ: «Это приспособление для прыжков на лошади по пересеченной местности».

«Что это за тяжелая металлическая штука с цифрами и буквами, которые, возможно, означают серийный номер?»

«Что за зеленый спиралевидный предмет свисает с дерева? Кажется, к нему даже проведено электричество»

Ответ: «Ловушка для жуков».

«Нашел эту складную металлическую коробку на свалке. Если потянуть за шнур, черные детали начинают вращаться»

Ответ: «Точилка для бритвенных лезвий».