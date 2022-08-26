18 девушек, которые решили играть по-крупному и взяли заботу о своих прическах под собственный контроль

Героини нашей статьи на собственном опыте убедились в том, что поговорка «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам» была придумана не на пустом месте. Кому-то из них надоело выходить из парикмахерских с неудачными стрижками и окрашиванием, другим просто захотелось проверить собственные силы. В общем, все они решили делать себе прически собственными руками.

Нам в ADME ничего другого не оставалось, кроме как поаплодировать смелости этих девушек. Прически, которые они теперь делают себе самостоятельно, не отличить от салонных.

«Мне надоело, что каждый раз в салоне меня красят не в тот цвет, который я прошу»

«Решила покраситься самостоятельно, и у меня получилось с первой попытки».

«Сегодня сделала домашнюю стрижку, и вышло даже лучше, чем я ожидала»

«Стригу и крашу волосы сама, ни о чем не жалею»

«Стрижку, окрашивание, укладку — все делала себе сама»

«Сама стригла, осветляла и тонировала себе волосы. Цвет очень близок к моему естественному, только чуть „прохладнее“»

«Раньше я только подравнивала себе кончики, а тут сделала полноценную стрижку»

«Сделала себе новую прическу. Хорошо получилось?»

«Это заняло около 16 часов, но я горжусь собой»

«Я наконец-то решилась сама стричь и красить свои волосы»

«Мое первое домашнее окрашивание. Думала, цвет получится потемнее, но он мне все равно нравится»

«Мне так нужны были перемены, что я взяла да и подстригла себя сама»

«Впервые самостоятельно обесцветила волосы. Правда, не уверена, что блонд — это мое»

«Хочу показать свою новую прическу. „Носить“ эти цвета оказалось весело»

«Потребовалось несколько месяцев, чтобы набраться храбрости и подстричься дома, но получилось неплохо»

«Красилась в домашних условиях. Для создания этих пастельных оттенков я смешивала краску с кондиционером для волос»

«Я стригу себя уже 5 лет и до сих пор испытываю странную гордость, когда мне удается придать прическе такую аккуратную форму»

«Случайно сожгла себе волосы, пытаясь вывести голубой цвет. Пришлось делать домашнюю стрижку»

«Впервые стригла сама себя. Так рада, что все не закончилось катастрофой»