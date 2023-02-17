18 ехидных комментариев от любителей подлить масла в огонь
Некоторым людям неважна тема — ввернут пару ласковых и по поводу знакомств в интернете, и по поводу маленькой зарплаты, а напоследок выскажутся о переездах, путешествиях и коварных котах. Ну а мы и рады, ведь одна остроумная реплика иногда может заменить полтора часа просмотра какого-нибудь комедийного фильма. Вот вам свежая подборка от ироничных комментаторов в сети.
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AdMe/Народное творчество/18 ехидных комментариев от любителей подлить масла в огонь
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