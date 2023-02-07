14 скрытых деталей, которые мы чуть не упустили во время светских выходов знаменитостей

Светские выходы знаменитостей всегда привлекают повышенный интерес поклонников. Но некоторые подробности часто остаются незамеченными широкой публикой, и лишь самые внимательные зрители подмечают их, или сами звезды рассказывают о них в интервью. Посмотрите, как много любопытных деталей скрыто за каждым выходом на красную дорожку. А маленькие несовершенства звезд и их невинные уловки для того, чтобы выглядеть на все сто, роднят их с нами, ведь так мы понимаем, что в чем-то они обычные люди — такие же, как и мы.

Кейт Миддлтон

YUI MOK/AFP/East News

Принцесса Уэльская всегда выглядит безупречно, и тем большее удивление публики вызывает то, что она часто появляется на светских мероприятиях с пластырями телесного цвета на пальцах. Букингемский дворец не дает никаких комментариев по этому поводу, поэтому поклонники Кейт Миддлтон предполагают, что она, как и обычные женщины, часто готовит еду для детей, а также занимается любимым хобби — садоводством, поэтому небольшие царапины на руках — дело неизбежное и вполне житейское.

Ханна Уэддингем

Invision/Associated Press/East News

Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингем открыла милый секрет своего наряда для церемонии «Эмми» в 2022 году: во время интервью она рассказала, что под ее длинным нежно-розовым платьем от Dolce & Gabbana — шелковые брюки и серебристо-белые кеды. В них гораздо комфортнее, чем на высоких каблуках!

Николь Кидман

Invision/Invision/East News

Для образа Николь Кидман на церемонии «Оскар» 2022 года модный дом Giorgio Armani Privé создал для актрисы не только само платье, но и особый цвет для него. Ткань, из которой сшит наряд, покрашена в новый оттенок голубого, который носит имя актрисы.

Ким Кардашьян

CDNY/Broadimage/EAST NEWS

В 2014 году в СМИ появились снимки звезды реалити-шоу, на которых заметно корректирующее белье. В результате безуспешных попыток найти для себя подходящий вариант, в 2019 году Ким создала свой собственный бренд такого белья — SKIMS, позаботившись не только о себе, но и о других женщинах, которые хотят выглядеть идеально в их особенные моменты.

Аманда Сейфрид

Jordan Strauss/Invision/East News

На церемонии Critics Choice Awards в январе 2023 года актриса, кажется, ошиблась в выборе платья: винтажный наряд начал буквально распадаться по швам прямо во время торжества, и для выхода на сцену Аманда была вынуждена надеть черную кожаную куртку, чтобы скрыть это.

Том Холланд

VALERIE MACON/AFP/East News

Том Холланд признается, что его рост — чуть выше 172 см — не давал ему покоя: на красную дорожку он надевал обувь на каблуках, как на премьере «Человека-паука» в 2021 году. А если Том фотографировался вместе с кем-то, то становился ближе к камере, чтобы казаться выше. Сейчас он сосредоточился на том, что может изменить, — например, накачать мышцы.

Зендея

Кажется, на премьере сериала «Эйфория» в 2022 году актриса решила не заморачиваться обувью. Зендея вышла на красную дорожку в чем-то очень напоминающем простые белые носки, которые были почти незаметны под длинным платьем.

Джуди Денч

Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS , PacificCoastNews.com/EAST NEWS

В 2012 году на премьере фильма «007: Координаты „Скайфолл“» британская актриса появилась на красной дорожке с одной любопытной деталью: на ее шее были наклеены кристаллы Сваровски, складывающиеся в цифры 007. И это не впервые: она повторила свой образ 2008 года, когда красные кристаллы украшали ее спину. И это задолго до того, как стразы на лице и теле вошли в моду. Может быть, она и задала этот тренд?

Керри-Энн Мосс

FR34727 AP/Associated Press/East News

В 2021 году на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» Мосс вышла на красную дорожку в эффектном платье с пайетками на подоле. Но если приглядеться — это не просто украшение. Такая отделка повторяет знаковые символы из фильма — тот самый зеленый код Матрицы.

Белла Хадид

Ik Aldama/DPA/East News , Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Супермодель часто подозревают в многочисленных пластических операциях и инъекциях. В одном из интервью Белла наконец дала окончательный ответ на это. Она сказала, что единственное, что она исправила, — это форма носа, и она жалеет об этом. Ее губы и знаменитые «лисьи глаза» — от природы. Хадид подчеркивает свои достоинства либо макияжем, либо — иногда — подтягивающим скотчем для лица. Такой скотч делает овал лица более четким, а внешние уголки глаз — подтянутыми кверху. Вот 2 фотографии 2022 года, где Белла выглядит по-разному, но неизменно прекрасно.

Кристен Белл

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Звезда комедий «Очень плохие мамочки» и «Отчаянные аферистки» и в жизни не боится позабавить публику: перед премией «Золотой глобус» в 2017 году она с юмором описала свое утро перед торжеством — маска для лица, аппетитный сэндвич, куча драгоценностей и специальное белье: актриса призналась, что надела накладки на ягодицы. Что ж, образ у Кристен получился потрясающий!

Мэделин Петш

ANGELA WEISS/AFP/East News

Звезда сериала «Ривердейл» появилась на балу Met Gala в 2022 году в таком роскошном платье от Moschino, что некоторые детали ее образа могли остаться в тени, а зря: ведь ее макияж для глаз — это листовое 24-каратное золото!

Голди Хоун

USA TODAY Network/Sipa USA/East News

В 2017 году Хоун, известная своим чувством юмора, опубликовала в соцсетях снимок, который показывает, какой непростой бывает подготовка к светским выходам. На фото она полулежит в неудобной позе, пока ей делают макияж и прическу перед церемонией вручения наград премии «Золотой глобус». Все удалось: на красной дорожке актриса была великолепна.

Сара Хайленд

Звезде «Американской семейки» лучше всего удаются комедийные роли. Возможно, она шутила, когда призналась, что секрет ее безупречного образа на премии «Эмми» в 2018 году — это аж 2 пары корректирующего белья, надетого одно на другое?



А какие трюки используете вы, чтобы выглядеть на все сто?