14 скрытых деталей, которые мы чуть не упустили во время светских выходов знаменитостей
Светские выходы знаменитостей всегда привлекают повышенный интерес поклонников. Но некоторые подробности часто остаются незамеченными широкой публикой, и лишь самые внимательные зрители подмечают их, или сами звезды рассказывают о них в интервью. Посмотрите, как много любопытных деталей скрыто за каждым выходом на красную дорожку. А маленькие несовершенства звезд и их невинные уловки для того, чтобы выглядеть на все сто, роднят их с нами, ведь так мы понимаем, что в чем-то они обычные люди — такие же, как и мы.
Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская всегда выглядит безупречно, и тем большее удивление публики вызывает то, что она часто появляется на светских мероприятиях с пластырями телесного цвета на пальцах. Букингемский дворец не дает никаких комментариев по этому поводу, поэтому поклонники Кейт Миддлтон предполагают, что она, как и обычные женщины, часто готовит еду для детей, а также занимается любимым хобби — садоводством, поэтому небольшие царапины на руках — дело неизбежное и вполне житейское.
Ханна Уэддингем
Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингем открыла милый секрет своего наряда для церемонии «Эмми» в 2022 году: во время интервью она рассказала, что под ее длинным нежно-розовым платьем от Dolce & Gabbana — шелковые брюки и серебристо-белые кеды. В них гораздо комфортнее, чем на высоких каблуках!
Николь Кидман
Для образа Николь Кидман на церемонии «Оскар» 2022 года модный дом Giorgio Armani Privé создал для актрисы не только само платье, но и особый цвет для него. Ткань, из которой сшит наряд, покрашена в новый оттенок голубого, который носит имя актрисы.
Ким Кардашьян
В 2014 году в СМИ появились снимки звезды реалити-шоу, на которых заметно корректирующее белье. В результате безуспешных попыток найти для себя подходящий вариант, в 2019 году Ким создала свой собственный бренд такого белья — SKIMS, позаботившись не только о себе, но и о других женщинах, которые хотят выглядеть идеально в их особенные моменты.
Аманда Сейфрид
На церемонии Critics Choice Awards в январе 2023 года актриса, кажется, ошиблась в выборе платья: винтажный наряд начал буквально распадаться по швам прямо во время торжества, и для выхода на сцену Аманда была вынуждена надеть черную кожаную куртку, чтобы скрыть это.
Том Холланд
Том Холланд признается, что его рост — чуть выше 172 см — не давал ему покоя: на красную дорожку он надевал обувь на каблуках, как на премьере «Человека-паука» в 2021 году. А если Том фотографировался вместе с кем-то, то становился ближе к камере, чтобы казаться выше. Сейчас он сосредоточился на том, что может изменить, — например, накачать мышцы.
Зендея
Кажется, на премьере сериала «Эйфория» в 2022 году актриса решила не заморачиваться обувью. Зендея вышла на красную дорожку в чем-то очень напоминающем простые белые носки, которые были почти незаметны под длинным платьем.
Джуди Денч
В 2012 году на премьере фильма «007: Координаты „Скайфолл“» британская актриса появилась на красной дорожке с одной любопытной деталью: на ее шее были наклеены кристаллы Сваровски, складывающиеся в цифры 007. И это не впервые: она повторила свой образ 2008 года, когда красные кристаллы украшали ее спину. И это задолго до того, как стразы на лице и теле вошли в моду. Может быть, она и задала этот тренд?
Керри-Энн Мосс
В 2021 году на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» Мосс вышла на красную дорожку в эффектном платье с пайетками на подоле. Но если приглядеться — это не просто украшение. Такая отделка повторяет знаковые символы из фильма — тот самый зеленый код Матрицы.
Белла Хадид
Супермодель часто подозревают в многочисленных пластических операциях и инъекциях. В одном из интервью Белла наконец дала окончательный ответ на это. Она сказала, что единственное, что она исправила, — это форма носа, и она жалеет об этом. Ее губы и знаменитые «лисьи глаза» — от природы. Хадид подчеркивает свои достоинства либо макияжем, либо — иногда — подтягивающим скотчем для лица. Такой скотч делает овал лица более четким, а внешние уголки глаз — подтянутыми кверху. Вот 2 фотографии 2022 года, где Белла выглядит по-разному, но неизменно прекрасно.
Кристен Белл
Звезда комедий «Очень плохие мамочки» и «Отчаянные аферистки» и в жизни не боится позабавить публику: перед премией «Золотой глобус» в 2017 году она с юмором описала свое утро перед торжеством — маска для лица, аппетитный сэндвич, куча драгоценностей и специальное белье: актриса призналась, что надела накладки на ягодицы. Что ж, образ у Кристен получился потрясающий!
Мэделин Петш
Звезда сериала «Ривердейл» появилась на балу Met Gala в 2022 году в таком роскошном платье от Moschino, что некоторые детали ее образа могли остаться в тени, а зря: ведь ее макияж для глаз — это листовое 24-каратное золото!
Голди Хоун
В 2017 году Хоун, известная своим чувством юмора, опубликовала в соцсетях снимок, который показывает, какой непростой бывает подготовка к светским выходам. На фото она полулежит в неудобной позе, пока ей делают макияж и прическу перед церемонией вручения наград премии «Золотой глобус». Все удалось: на красной дорожке актриса была великолепна.
Сара Хайленд
Звезде «Американской семейки» лучше всего удаются комедийные роли. Возможно, она шутила, когда призналась, что секрет ее безупречного образа на премии «Эмми» в 2018 году — это аж 2 пары корректирующего белья, надетого одно на другое?
А какие трюки используете вы, чтобы выглядеть на все сто?