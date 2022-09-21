18 случаев, когда человеческое тело задало своим владельцам немало вопросов. И нам тоже

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Без сомнения, у каждого человека есть свои изюминки. Кто-то выделяется характером, кто-то — улыбкой до ушей, а кто-то, как герои нашей подборки, отличается от других особенностями организма. И если одни наделены неординарными чертами с рождения, то других тело обескураживает только с течением времени.

Мы в ADME всегда готовы внимательно рассмотреть, какие сюрпризы может преподнести нам собственное тело.

«На моей руке появилась куча маленьких дырочек после того, как я целый день проработал под дождем на стройке»

Вам следует менять перчатки, когда они становятся влажными. Я всегда держу при себе 3–4 пары, потому что у нас тут практически постоянно дожди. © TorZip / Reddit

«Моя кожа пытается поменять свой цвет летом. Все маленькие точки — новый пигмент»

«Мой большой палец на руке выглядит как палец ноги. В ширину он примерно 2,5 см»

«Я работаю на открытом воздухе. Вот как отличается цвет кожи на моих руках и ногах»

Как бывший кровельщик и нынешний механик ночной смены могу сказать, что мои ноги не видели солнца с 2008 года. © ChrisBeard4489 / Reddit

«У жены кожа реагирует на любую царапину или удар. Она поскользнулась и хлопнула ладонью по ноге, и в этом месте виден отпечаток костей ее руки»

«Мои глаза одновременно голубого и карего цвета»

«Моя сгоревшая кожа начала шелушиться несколько дней назад. Сегодня я пошел на пробежку, и капельки пота, попав под слезающую кожу, образовали пузырьки»

"Так выглядит рука моего друга по сравнению с моей. Я ростом примерно 158 см, а он — больше 2 м.

Молочный зуб сохранился у девушки до 24 лет

«На мизинце моей правой руки только одна складка»

«Мое ухо от природы такое заостренное»

«Я вырвал пучок из бороды, в нем целых 5 волосинок»

О, это прикольно! А что у тебя с ладонями? Что, черт возьми, у тебя за работа, из-за которой твои ладони выглядят вот так? © hotdog350 / Reddit

Все в порядке, просто я работаю воздушным гимнастом. Если я буду использовать крем, то все мои мозоли сойдут, а это плохо. © Cwazy_Wabbit / Reddit

«Мой шрам не потеет, поэтому к нему не прилипает грязь»

«У меня есть дополнительный крошечный зуб мудрости»

«У моего сына ноздри в форме сердечек»

«Мне 25, но у меня крошечные ногти»

«На моем пальце после того, как я снял пластырь, появилась куча морщин»

«На всех моих пальцах рук и ног нет среднего сустава. Это наследственное»