18 случаев, когда человеческое тело задало своим владельцам немало вопросов. И нам тоже
Без сомнения, у каждого человека есть свои изюминки. Кто-то выделяется характером, кто-то — улыбкой до ушей, а кто-то, как герои нашей подборки, отличается от других особенностями организма. И если одни наделены неординарными чертами с рождения, то других тело обескураживает только с течением времени.
Мы в ADME всегда готовы внимательно рассмотреть, какие сюрпризы может преподнести нам собственное тело.
«На моей руке появилась куча маленьких дырочек после того, как я целый день проработал под дождем на стройке»
- Вам следует менять перчатки, когда они становятся влажными. Я всегда держу при себе 3–4 пары, потому что у нас тут практически постоянно дожди. © TorZip / Reddit
«Моя кожа пытается поменять свой цвет летом. Все маленькие точки — новый пигмент»
«Мой большой палец на руке выглядит как палец ноги. В ширину он примерно 2,5 см»
«Я работаю на открытом воздухе. Вот как отличается цвет кожи на моих руках и ногах»
- Как бывший кровельщик и нынешний механик ночной смены могу сказать, что мои ноги не видели солнца с 2008 года. © ChrisBeard4489 / Reddit
«У жены кожа реагирует на любую царапину или удар. Она поскользнулась и хлопнула ладонью по ноге, и в этом месте виден отпечаток костей ее руки»
«Мои глаза одновременно голубого и карего цвета»
«Моя сгоревшая кожа начала шелушиться несколько дней назад. Сегодня я пошел на пробежку, и капельки пота, попав под слезающую кожу, образовали пузырьки»
"Так выглядит рука моего друга по сравнению с моей. Я ростом примерно 158 см, а он — больше 2 м.
Молочный зуб сохранился у девушки до 24 лет
«На мизинце моей правой руки только одна складка»
«Мое ухо от природы такое заостренное»
«Я вырвал пучок из бороды, в нем целых 5 волосинок»
- О, это прикольно! А что у тебя с ладонями? Что, черт возьми, у тебя за работа, из-за которой твои ладони выглядят вот так? © hotdog350 / Reddit
- Все в порядке, просто я работаю воздушным гимнастом. Если я буду использовать крем, то все мои мозоли сойдут, а это плохо. © Cwazy_Wabbit / Reddit
«Мой шрам не потеет, поэтому к нему не прилипает грязь»
«У меня есть дополнительный крошечный зуб мудрости»
«У моего сына ноздри в форме сердечек»
«Мне 25, но у меня крошечные ногти»
«На моем пальце после того, как я снял пластырь, появилась куча морщин»
«На всех моих пальцах рук и ног нет среднего сустава. Это наследственное»
А вас природа наградила какой-то изюминкой? Или, быть может, с вашим телом произошло что-то особенное из-за смены сезонов или работы?
Фото на превью MrTowelieee / Reddit
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