18 человек, которые доказали, что быть умным и любить науку — это круто, а не занудно

Из-за того, какими в фильмах и сериалах изображают ученых, многие привыкли считать их чудаковатыми, возможно, немножко занудными, всегда себе на уме и не очень крутыми. Но реальность оказывается далека от такого стереотипа. Люди, увлеченные наукой, на самом деле очень классные, умные и даже творческие.

Мы в ADME не смогли пройти мимо людей, которые не скрывают своих увлечений. И в очередной раз убедились, что на самом деле любить науку — это совсем не скучно.

«Я потратила 4 года на попытки вырастить идеальные кристаллы соли дома»

«В Великобритании такие мотыльки не живут, поэтому я взяла и слепила себе этого малыша»

«Я участвую в конкурсе амигуруми с исчезающими видами и сделала вот такого паучка»

«Игрушка от моей мамы»

«Обнаружил возле озера. Кто-то в курсе, что это такое?»

У меня возле дома такая же икра. Я раньше защищал кладку, потому что думал, что это будущие лягушки. © BOBloblaw_305 / Reddit

Это кладка с яйцами яблочных улиток. Они вредители родом из Южной Америки. © DizzyDeezler / Reddit

«Наконец-то! Закончена моя татуировка с „Вояджером“ и золотой пластинкой»

«Нарисовала медовые соты и вписала в рисунок химические формулы компонентов сот — глюкозу и галангин»

«Я сделала брошь в виде митохондрии»

«Я вдохновился Луной и создал такое кольцо. Вот как оно выглядит в темноте»

«Вот столько золота содержится в обычном современном ноутбуке»

Этот гриб вырос прямо на шишке

Я в растерянности. Ведь у грибов огромный мицелий в земле. Так как же он мог вырасти так? © LeikoMD / Reddit

«Я изобразил Солнечную систему на своей руке»

«Решила украсить свой стол в лаборатории такой самодельной колбой»

«Я вышила формулу любви. Это окситоцин»

«Я оставил кое-что фильтроваться на ночь. А к утру образовался такой осадок»

Так выглядит 350 грамм ртути

«Мои эксперименты с медью дали результат. Вот так под освещением сияют эти кристаллы»

«Я вышила древесную красноглазую лягушку»