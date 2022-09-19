18 человек, которые доказали, что быть умным и любить науку — это круто, а не занудно
Из-за того, какими в фильмах и сериалах изображают ученых, многие привыкли считать их чудаковатыми, возможно, немножко занудными, всегда себе на уме и не очень крутыми. Но реальность оказывается далека от такого стереотипа. Люди, увлеченные наукой, на самом деле очень классные, умные и даже творческие.
Мы в ADME не смогли пройти мимо людей, которые не скрывают своих увлечений. И в очередной раз убедились, что на самом деле любить науку — это совсем не скучно.
«Я потратила 4 года на попытки вырастить идеальные кристаллы соли дома»
«В Великобритании такие мотыльки не живут, поэтому я взяла и слепила себе этого малыша»
«Я участвую в конкурсе амигуруми с исчезающими видами и сделала вот такого паучка»
«Игрушка от моей мамы»
«Обнаружил возле озера. Кто-то в курсе, что это такое?»
- У меня возле дома такая же икра. Я раньше защищал кладку, потому что думал, что это будущие лягушки. © BOBloblaw_305 / Reddit
- Это кладка с яйцами яблочных улиток. Они вредители родом из Южной Америки. © DizzyDeezler / Reddit
«Наконец-то! Закончена моя татуировка с „Вояджером“ и золотой пластинкой»
«Нарисовала медовые соты и вписала в рисунок химические формулы компонентов сот — глюкозу и галангин»
«Я сделала брошь в виде митохондрии»
«Я вдохновился Луной и создал такое кольцо. Вот как оно выглядит в темноте»
«Вот столько золота содержится в обычном современном ноутбуке»
Этот гриб вырос прямо на шишке
- Я в растерянности. Ведь у грибов огромный мицелий в земле. Так как же он мог вырасти так? © LeikoMD / Reddit
«Я изобразил Солнечную систему на своей руке»
«Решила украсить свой стол в лаборатории такой самодельной колбой»
«Я вышила формулу любви. Это окситоцин»
«Я оставил кое-что фильтроваться на ночь. А к утру образовался такой осадок»
Так выглядит 350 грамм ртути
«Мои эксперименты с медью дали результат. Вот так под освещением сияют эти кристаллы»
«Я вышила древесную красноглазую лягушку»
А как вы относитесь к науке? Находите ли ее скучной или с увлечением можете посмотреть на какой-то эксперимент?
Фото на превью Holycow667 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые доказали, что быть умным и любить науку — это круто, а не занудно
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