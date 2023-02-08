18 вещей, которые придумали люди с ну очень высоким полетом фантазии
Иногда люди, чья профессия так или иначе связана с творчеством, дают волю фантазии. Плоды их труда частенько получаются запоминающимися, некоторые из них хочется немедленно купить или повторить самим, а другие — поскорее забыть. Иногда один и тот же предмет у разных людей вызывает абсолютно противоположные желания.
Просто уличный фонарь во Вроцлаве
Салонный фен 1930-х годов
«Я знаю, что мой сын свел бы меня с ума, появись у нас эта штуковина»
А вы бы догадались, что это подвесная масляная лампа?
Светодиодная неоновая вешалка, с которой ни у одного платья нет шансов потеряться
Этот пазл невозможно собрать
«Решил собрать себе компьютер прямо в канистре»
Пока мы находимся в 2018 году, этот парень, кажется, живет в 2218-м
«Сыну подарили на Новый год. Ребенок в диком восторге, а у меня при взгляде на эту штуку возникает когнитивный диссонанс»
«Купила в благотворительном магазине вот такое блюдце для кошек»
Керамический диспенсер для салфеток. Дайте два!
Столик-лампа в виде гуся. Наверное, не каждый решится купить такой
Жаль только, что это свеча. Было бы очень круто, если бы ладонь была плоской, чтобы на нее можно было положить что-нибудь
На это смотреть поинтереснее, чем на обычных садовых гномов
А вы бы решились на маникюр с «вязаными» ногтями?
«Я знаю, вы все завидуете моей новой карманной расческе»
«Просто должен был показать вам, ребята. Это мои новые солонка и перечница. Купил сегодня»
Вот как современные дизайнеры переосмыслили древнюю обувь
А у вас есть вещи с подобным, немножко сумасшедшим дизайном?
Фото на превью Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News
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