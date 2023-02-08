18 вещей, которые придумали люди с ну очень высоким полетом фантазии

Иногда люди, чья профессия так или иначе связана с творчеством, дают волю фантазии. Плоды их труда частенько получаются запоминающимися, некоторые из них хочется немедленно купить или повторить самим, а другие — поскорее забыть. Иногда один и тот же предмет у разных людей вызывает абсолютно противоположные желания.

Просто уличный фонарь во Вроцлаве

Салонный фен 1930-х годов

«Я знаю, что мой сын свел бы меня с ума, появись у нас эта штуковина»

А вы бы догадались, что это подвесная масляная лампа?

Светодиодная неоновая вешалка, с которой ни у одного платья нет шансов потеряться

Этот пазл невозможно собрать

«Решил собрать себе компьютер прямо в канистре»

Пока мы находимся в 2018 году, этот парень, кажется, живет в 2218-м

«Сыну подарили на Новый год. Ребенок в диком восторге, а у меня при взгляде на эту штуку возникает когнитивный диссонанс»

«Купила в благотворительном магазине вот такое блюдце для кошек»

Керамический диспенсер для салфеток. Дайте два!

Столик-лампа в виде гуся. Наверное, не каждый решится купить такой

Жаль только, что это свеча. Было бы очень круто, если бы ладонь была плоской, чтобы на нее можно было положить что-нибудь

На это смотреть поинтереснее, чем на обычных садовых гномов

А вы бы решились на маникюр с «вязаными» ногтями?

«Я знаю, вы все завидуете моей новой карманной расческе»

«Просто должен был показать вам, ребята. Это мои новые солонка и перечница. Купил сегодня»

Вот как современные дизайнеры переосмыслили древнюю обувь

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

А у вас есть вещи с подобным, немножко сумасшедшим дизайном?

Фото на превью Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News