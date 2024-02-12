19 человек, которые у себя на работе точно не заскучают

Многие люди начинают свой трудовой день с тяжелого вздоха, а к вечеру уже с трудом могут припомнить, как он прошел, ведь ничего интересного у них на работе и не произошло. При этом им можно только позавидовать, потому что насыщенные будни далеко не всегда бывают исключительно веселыми.

«Работаю в отеле, и мне один постоялец постоянно выдает чаевые карточками с покемонами»

«Работников в нашем местном ресторанчике нарядили вот в это»

«Нам тут в компании заявили, что мы не можем пользоваться обычными рюкзаками, а взамен выдали такие штуки»

«Ко мне на работе клеится бесящий клиент. Сто раз просила его прекратить, а толку ноль. Сегодня духи притащил. Пожаловалась начальнику, а он вообще ничего не сделал»

«Заботливый коллега решил меня порадовать»

«Нашел на полу».

«Приятель обнаружил это в уборной ресторана»

«Запрещено появляться на работе в слезах. И руки не забудьте вымыть».

«Коллега заявил, что разменял покупателю € 30 и в итоге набрал пакет мелочи. Мне пришлось все это пересчитывать, и сумма оказалась очень далека от нужной»

«Каждый день на работе кто-то переворачивает вот так рулон с туалетной бумагой. Подумываю о том, чтобы поставить ловушку»

«Коллегу попросили на работе тортики нарезать...»

«Пока меня не было, коллеги использовали мою чашку в качестве подставки для ручек»

«Жена работает в больнице, и сегодня она притащила домой остатки обеда. Утверждает, что это курица, но меня терзают смутные сомнения»

«Специальный пакет для транспортировки образцов. Биологическая опасность».

«Коллега обнаружил это под кипой старых папок»

«Ха-ха! Ты меня нашел!»

«Мне только что заплатили за завтрак парой ботинок»

«Клиент вернул мне этот сыр, пожаловавшись, что тот уже заплесневел»

«Сегодня кто-то уволок фигурку Тома Круза из кинотеатра, в котором я работаю»

«В компании неправильно напечатали мое имя на униформе. Сказали, что исправить это можно только за свой счет»

Правильное написание — Michael (прим. ADME).

«Контора выдала нам жутко неудобные стулья — у меня от него спина разваливалась. Притащила на работу свой, так меня заставили его убрать»

«А начальница заявила, что это не мое личное пространство и не мне его обустраивать. Дескать, она бы тоже себе с большим удовольствием диван поставила, но это все-таки рабочее место. Я аж онемела».

«Нас как-то начальник заставил в −40 °C работать. В награду за труды мы получили вот такие шапки. Непонятно даже, что на них вышито»

«Выживальщик ниже 40 — 2019».

«Обнаружил в рабочем туалете испуганного голубя»