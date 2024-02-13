15+ человек, которые тихо-мирно переехали в новое жилье, но вляпались в историю по самые уши
Во время переезда в новое жилье всегда приходится тратить много времени и сил, не говоря уже о нервах. Поэтому хочется верить, что дальнейшее проживание принесет только положительные эмоции: попадутся адекватные соседи и не возникнут непредвиденные расходы. Однако судьба порой совсем не дает расслабиться и лишь подкидывает новые испытания.
- Живу на съемной квартире, недавно был ураган с метелью, и большая ветка дерева перед окном выбила угловую стойку стеклопакета на балконе. Почти вся пластиковая надстройка на балконе — под замену. В квартире стало холодно, поэтому быстренько вызвал мастеров. Приехали, замерили и все поменяли. Написал хозяину, вот, мол, так и так, вот чек, вот сумма. А он мне выдал, что такие форс-мажоры его не волнуют и компенсировать он ничего не собирается. Договора аренды нет. © ago333 / Pikabu
- Переехали в свою квартиру с готовой отделкой, переделывать не стали — дорого. Решили повесить полку. Несколько минут сверлений, и уже через час пришел участковый с жалобой от соседей. Всю следующую неделю у них кричал ребенок, а они орали на него. Нам ни капельки не стыдно, но мы просто взяли и начали полномасштабный ремонт. Это наша с мужем маленькая тайна о мести. © Подслушано / Ideer
- Снял квартиру в новостройке, заплатил за полгода вперед. Офигевал от соседей сверху: надо мной жила семья каких-то слонов-футболистов, передвигающих мебель каждый вечер и танцующих до утра. Разговоры не помогали, но оказалось, что у моего арендодателя была еще одна квартира над моими соседями сверху. Я доплатил и снял ее. В первый же вечер позвал друга поиграть в баскетбол в квартире. Сосед не заставил себя долго ждать, тут же прибежал и начал ломиться в дверь. Ох, вы бы видели его удивленные глаза. Оно того стоило! © Подслушано / Ideer
- Переехали с женой в новую квартиру. В выходной решили отметить новоселье вдвоем под просмотр фильма. Вдруг стук в дверь. Подхожу и смотрю в глазок. Стоит какой-то мужик в майке, по-видимому, сосед. Открываю, а он мне с порога: «Здорово, новосел! Давай с твоей женой вместе кино посмотрим, заодно и познакомимся». Я немного офигел, но культурно ответил, что как-нибудь в другой раз. А он усмехнулся и выдал: «Ну смотри! Если хочешь нормальных отношений с соседями, то почаще приглашай в гости. Мы с прежним соседом каждый выходной вместе тусили». М-да, такую наглость я видел разве что на рынке.
- Более года назад переехала к парню. А стены у него в квартире оказались вообще будто бумажные. Поначалу даже не верилось, что такие тоненькие у нас теперь новостройки делают. К слову, переезжала я к нему тоже из многоквартирного дома, но стены были толстые — никого не слышала. Работаю из дома и слышу, как соседи закрывают-открывают свои входные двери. Слышу, как кто-то решил постирать в 3 ночи, как кто-то чихает, кашляет, орет на детей, слушает музыку, двигает стулья, моет посуду, режет еду на разделочной доске. Я слышу, как люди вызывают лифт, словно этот лифт находится у меня в квартире! Недавно соседская кошка выбежала из квартиры, ее пытались поймать и гонялись по подъезду. Питомец несколько раз мяукнул так отчетливо, что я даже прошлась по комнатам, чтобы перепроверить. Все эти звуки мешают думать и жить свою жизнь! © VgorodeK / Pikabu
- Снял квартиру поближе к работе. Живу один, поэтому вещей перевозил с прошлой квартиры совсем немного. Из основного — это хороший компьютерный стол. Предварительно его разобрал и привез на своей же машине. Начал переносить все к лифту, чтобы потом разом поднять на этаж. Подошел какой-то мужичок, как оказалось — сосед по этажу. Предложил помочь донести стол. Я согласился, тем более особо не напрягаю человека: всего-то пару легких боковушек взять и ножки. Открываю дверь в квартиру, заносим. Говорю, мол, спасибо за помощь, а он мне: «Давай 3 сотки, и я пошел». Вот это поворот! Сначала я подумал, что он так пошутил, но смотрю, а он руку протянул и стоит. Тактично намекнул ему, что наличных нет, все на карте. Так он ляпнул: «Вот и помогай людям!» И ушел.
- Переехал на другую съемную квартиру. Так вышло, что ключ от прежней квартиры отдать забыл. Спустя неделю на вечеринке я вызвал такси и на автомате назвал старый адрес. Приехал, открыл дверь и рухнул спать. Просыпаюсь от того, что кто-то в замке скребется. Открывается дверь, входит девушка. Видит мою физиономию, которая пытается проснуться и что-то мычать, и падает в обморок. Только в этот момент я начал понимать, что квартира не та. Привел девушку в чувство. Познакомились. Сказала, что въехала сюда буквально на днях. Так и женаты уже четыре года. © Подслушано / Ideer
- Снимала квартиру и платила хозяйке исправно. Однажды вечером я прихожу домой с работы, а какой-то мужчина вешает на входную дверь объявление о выселении в течение суток. Я в ступоре. Как оказалось, хозяйка квартиры не платит ипотеку, поэтому суд принял такое решение. Сообщаю хозяйке, но та все отрицает и говорит, что это кто-то шутит так, а аренду за новый месяц платить все равно придется. На следующий день прихожу домой, а мои вещи свалены в кучу, мебель вся разобрана. В итоге я несколько раз подавала на хозяйку в суд и выигрывала все дела, но компенсацию так и не получила. © Jennifer Mohseni / Quora
- Только купили квартиру и сразу же затопили соседей. Мама тряпкой задела какую-то гнилую трубу. Не хочу вспоминать весь пережитый ужас и беспомощность. Поразило то, что финансово никак не пострадали, ведь у соседей просто просохли стены и все! © AYRTON82 / Pikabu
- Мы с женой переехали. Пару недель спустя начали слышать какой-то скрежет. Оказалось, что это крысы. Сообщили об этом хозяину жилья, но никаких действий не последовало. Решили сами поставить несколько ловушек. Однажды возвращаюсь домой, а там ждет хозяин и говорит, что нашел новых жильцов, и нам нужно съехать. И тут мы обнаружили, что он убрал все наши ловушки, чтобы показать новому жильцу, что тут нет никаких проблем. © allie-the-cat / Reddit
- Знакомые купили квартиру. Радовались, что в таком хорошем состоянии, что никакого ремонта не нужно. Нужно было только отклеить календари и плакаты со стен — остались от предыдущих владельцев. Спустя время оказалось, что под каждым календарем была дыра в стенах. До сих пор гадают, что это было. © shanghai48 / ADME
- Мой парень живет отдельно от родителей в своей квартире уже 2 года. Встречаемся мы больше двух лет. И вот я к нему все-таки переехала. Квартира холостяцкая прям: грязь, пыль. Решила, что в таком свинарнике жить не собираюсь. Начала все мыть, стирать, гладить, чистить (квартира — трешка, убираться одной очень тяжело и долго). Прошу благоверного помочь хоть чуть-чуть, балкон хотя бы пойти вымыть, на что получаю ответ отрицательный. Спросила, почему нет. Говорит: «Ну я же тебе сам не предложил помощь, чего ты просишь ее?» Подумываю переехать к себе обратно. © Подслушано / Ideer
- Когда мы съехали со съемной квартиры, то от прежнего хозяина нам начали приходить письма, подписанные юристом. Смысл в том, что мы должны заплатить штраф за какие-то выдуманные нарушения. Мне пришлось обратиться к адвокату, чтобы во всем этом разобраться. Оказалось, что юрист, который нам отправлял все эти жалобы — это жена бывшего хозяина квартиры. © StillNotGettinUp / Reddit
- Меня задолбала соседка снизу, которая стучит по батареям и, уходя на работу, звонит в наш домофон (порой в 6-7 утра или поздно ночью). Да, у меня двое детей, которые иногда бегают и шумят, но в 10 вечера они уже спят, а встают в 7-8. Я все понимаю, но мы в этой квартире живем только 2-3 месяца и даже не каждый день. С 8 утра до 10 вечера я могу долбить и сверлить! Приняли решение сдать эту квартиру семье с тремя детьми. Моя месть сладка. © Подслушано / Ideer
- Переехал в чумовую квартиру. Плюсы: высокие потолки, классный ремонт, шикарная ванная комната, терраса с видом на весь город. Минус — около 40 человек знают, как попасть ко мне домой по цифровым кодам и без моего ведома. © shestelvlad / Twitter
- Подруга с однокурсницей сняли квартиру. Там был один диван. Хозяйка пообещала, что привезет еще кровать или диван. Но в итоге она забрала это диван, и им пришлось спать на полу целый месяц. Тут появляется хозяйка, спрашивает, куда они дели диван, и устраивает скандал. Что это было вообще? © Позитивный будильник / ADME
- Начали жить с девушкой на съемной квартире, снимали у ее родственницы. Внезапно ее маме вздумалось подселить к нам в квартиру отца девушки (своего мужа). Объясняла свое решение тем, что ему от нас быстрее на работу добираться. Разумеется, что мы были против такого расклада. © Legiondark / Pikabu
- Как-то раз хозяин квартиры спросил у меня, останусь ли я дома на праздники или уеду. Я сказал, что уеду. Но планы внезапно изменились, мне пришлось вернуться чуть раньше. Захожу в квартиру и вижу, что это чудо со своими друзьями отдыхает в гостиной. © MisterCanoeHead / Reddit
К сожалению, неприятные инциденты после переезда в новое жилье случаются, такова жизнь. Но все же есть и счастливчики, которым в довесок в новому месту жительства достался приятный сюрприз.
Комментарии
Бумажные стены - жизааа... Причем дом старый, но складывается ощущение, что с каждым годом слышимость все лучше и лучше.
А квартиру снизу сдают, видимо, с припиской "только для меломанов" 🤪
У нас в новостройке странные соседи. Дом сдан примерно 3-4 месяца назад, понятно что все делают ремонт, со всех сторон долбежка, сверление, шкрябание. И куча народа в общедомовом чате плачутся - "мы сделали быстренько ремонт за 2 недели и сразу въехали и невозможно жить, голова раскалывается от шума!" Да ладно!... А они думали только у них ремонт, а все остальные должны в бетонных стенах как есть жить, лишь бы не шуметь и им не мешать?
В лифте висит объявление с расписанием шумных работ. Стояло до 20.00 время. Кто-то ручкой исправил на 19.00. Приезжаю после работы туда в свою квартиру и начинаю отшкрябывать с пола наплывы штукатурки, время около 18.40. И тут начинается дикий стук по батарее и крики соседа снизу. Ну серьезно? Я понимаю, что нельзя допоздна сверлить и тому подобное, но жаловаться на шум ремонта соседей в новостройке (!) в разрешенное время, это вообще как...
вместо "жена бывшего хозяина квартиры" по идее должно быть "жена хозяина прежней квартиры" (= квартира по-прежнему собственность этого хозяина)
"... я несколько раз подавала на хозяйку в суд и выигрывала все дела, но компенсацию так и не получила..."
Печально, но рядовая ситуация ((( На заметку любителям бодро рассуждать "подумаешь, подать на них в суд, да и всё".