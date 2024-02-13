15+ человек, которые тихо-мирно переехали в новое жилье, но вляпались в историю по самые уши

Во время переезда в новое жилье всегда приходится тратить много времени и сил, не говоря уже о нервах. Поэтому хочется верить, что дальнейшее проживание принесет только положительные эмоции: попадутся адекватные соседи и не возникнут непредвиденные расходы. Однако судьба порой совсем не дает расслабиться и лишь подкидывает новые испытания.