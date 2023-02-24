19 девушек, которые отказались от салонных свадебных платьев и сорвали джекпот

Одни невесты тратят много времени и денег, чтобы найти то самое платье мечты в дорогом свадебном салоне. Другие же уверены, что цена платья не имеет значения. Мы хотим показать вам пользователей сети, которые доказали, что в платьях, доставшихся от бабушек, купленных в секонд-хенде за смешные деньги или сшитых своими руками, можно почувствовать себя настоящей принцессой.

«Сама сшила себе 2 свадебных платья и фату»

«Мое свадебное платье 70-х годов из комиссионного магазина. Купила это платье 10 лет назад и ждала дня, когда надену его»

Вы купили платье 10 лет назад, вы уже тогда были знакомы? Красивое платье, и вы оба выглядите потрясающе. © NickySess / Reddit

Я хранила платье и думала, что если я когда-нибудь выйду замуж, то буду на свадьбе только в нем. А с будущем мужем мы познакомились в прошлом году. © Kimchiijjigae / Reddit

«Купила свадебное платье в комиссионке меньше чем за $ 200. Наша свадьба будет на пляже»

«Закончила шить свое свадебное платье и не могу нарадоваться»

«На пошив платья ушел месяц. И пару месяцев на поиск материала и выкройки. Я бы не рекомендовала делать это в такие сжатые сроки, но у меня иначе не получилось».

«Мое свадебное платье было из шелка. Я сшила его по выкройке Vogue»

«Я в таком восторге, что смогла сшить платье сама, и всем рекомендую. Конечно, можно было найти платье дешевле, так как многие люди продают подержанные свадебные платья. Но я хотела шелк, потому что он блестящий, нежный и легко струится. Моя мама когда-то сшила себе свадебное платье и я решила поступить так же. Когда она пришла на чашечку чая и я показала ей результат, она всплакнула от счастья».

«Я выхожу замуж в 2024 году. Когда примерила это подержанное платье, купила его сразу же. Оно идеально сидит на мне»

«Попросила швею скомбинировать свадебные платья моей бабушки и мамы, чтобы создать мое собственное»

«За основу было взято бабушкино платье, а кружева на декольте и спине от маминого».

«Надела мамино свадебное платье 1985 года»

Какое роскошное платье. Оно заслужило второй выход в свет. © Goddess_Keira / Reddit

«Сшила себе свадебное платье. Мне так понравился сам процесс, поэтому я решилась на второе»

«Нашла свадебное платье за $ 80 в онлайн-секонд-хенде»

«Купила винтажное свадебное платье в интернете за $ 100. Это мой размер, идеально сидит, я не могу в это поверить»

«На мне было бабушкино свадебное платье 1952 года. Скептически отнеслась к идее чистки и переделки, но результатом осталась довольна»

«Нашла свадебное платье за $ 70 в комиссионном магазине. Его нужно немного перешить, и оно будет готово»

«Сегодня в последний раз перед свадьбой примерила платье моей прабабушки 40-х годов. Совсем немного осталось»

«Свадебным платьем моей мечты оказалось бабушкино платье 1972 года»

«Рискнула и купила подержанное платье за $ 190. Оно сидит так, как будто сшито на меня. Я на седьмом небе от счастья»

«Нашла свадебное платье своей мечты в секонд-хенде. Купила его в рамках своего бюджета, и оно мне безумно нравится»

«Не буду врать, у меня было сомнения сразу после покупки, но сейчас я так счастлива, что выбрала это платье».

«Впервые за 25 лет достала свадебное платье моей мамы из коробки. Оно идеально мне подошло. Платье нужно отпарить, и я надену эту винтажную красоту под венец»

Как красиво! Я видела много современных платьев с такой V-образной талией, это напоминает мне о моде XVIII и XIX века. © BricksHaveBeenShat / Reddit