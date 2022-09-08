19 королей огорода, глядя на которых хочешь схватить тяпку и завести собственную грядку

Можно подумать, что копание в огороде или саду — та еще скука и подобное занятие скорее подходит пенсионерам. Однако в действительности приятного в этом гораздо больше, чем кажется со стороны. Например, можно взять семена помидора из покупного бургера и посмотреть, какими томатами нас кормят, или посадить капусту рядом с горохом и получить интригующий результат.

Мы в ADME достаточно насмотрелись на результаты работы садоводов и огородников и теперь точно знаем, что это очень даже крутое хобби.

«Дамы и господа, через 2 года и 4 месяца у меня вырос настоящий ананас»

«Собрала урожай помидоров с собственного огорода. Хотела вырастить как можно больше разных видов»

«Во 2-м классе сын притащил домой бархатцы и загрустил, когда узнал, что они не переживут зиму. Я взяла семена и вырастила их на следующий год»

«С тех пор мы каждый год сохраняем семена этих бархатцев и высаживаем снова. В этом году он заканчивает школу, а традиция продолжается».

«Нашел тут способ поддерживать тяжелые тыковки»

«Впервые вижу, чтобы брюссельская капуста так разрасталась. Думаю, все потому, что рядом я посадила горох»

«Вот мой огромный куст с помидорами. Горжусь своей работой»

«Нам подарили семена кукурузы особого сорта, а мы их взяли и прорастили. Выглядит потрясающе»

«Модернизировал коробку для хранения дисков. Теперь в ней будут лежать семена»

«Купил виноградную лозу в супермаркете, и вот что из нее выросло — почти 25 кг ягод»

«Как-то купил ананас, срезал верхушку и поставил в банку с водой на солнце. Прошло 4 года, и вот что у меня растет. Приходится охранять от птиц»

«Урожай радуждой моркови с моего крошечного огорода. К слову, на вкус они все примерно одинаковые»

«Персиковое дерево определенно окупает себя»

«3 года назад этот парень рос в горшке. Но я дал ему шанс поселиться во дворе, и вот какой он вымахал»

«Вырастил батат весом в 7 кг. Кажется, на то, чтобы съесть его, у меня уйдет пара недель»

«Недавно прошел сильный дождь, и вот что случилось с моей кукурузой»

Выглядит отвратно, но на вкус объедение. Это такой грибок. © redinterioralligator / Reddit

Теперь хочу, чтобы весь урожай поразило этой штукой. © 716mama / Reddit

«Посмотрите, какой помидор я сорвала сегодня. Теперь боюсь даже заходить в теплицу»

«Взял семена помидоров из бургера в фастфуде. Теперь вот хвастаю всем, каких красавцев вырастил»

«В супермаркете со скидкой продавался набор для выращивания грибов. Выросли за 5 дней»

А чтобы получить несколько урожаев, можно разбросать остатки грибов по грядке. У меня уже 3-й урожай с упаковки. © KittyKatWombat / Reddit

«Весной кто-то забросил ко мне во двор пару старых картофелин. Я решила их не трогать. А сейчас вот собрала урожай»

«Спасибо за ужин, случайный метатель картошки».