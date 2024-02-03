17 событий, которые могли случиться только в маленьком городе (В вашем — тоже)
Если вам доводилось жить в маленьком городе или в сельской местности, вы прекрасно знаете, что там своя атмосфера. Со стороны кажется, что время в таких городах словно остановилось. Но стоит копнуть чуть глубже, и становится понятно, что за этой сонной оболочкой кипят чуть ли не шекспировские страсти. А уж о смекалке умельцев из глубинки можно слагать настоящие легенды.
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Примечание: стокгольмский синдром — это психологическое состояние, возникающее у заложников, когда они начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам.
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Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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