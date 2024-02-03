17 событий, которые могли случиться только в маленьком городе (В вашем — тоже)

Если вам доводилось жить в маленьком городе или в сельской местности, вы прекрасно знаете, что там своя атмосфера. Со стороны кажется, что время в таких городах словно остановилось. Но стоит копнуть чуть глубже, и становится понятно, что за этой сонной оболочкой кипят чуть ли не шекспировские страсти. А уж о смекалке умельцев из глубинки можно слагать настоящие легенды.

1. Случай в банке

2. Лифт в провинции. Кошмарный сон клаустрофоба

3. Как рождаются слухи

4. В новостную ленту в соцсетях периодически попадают такие сообщения

5. Контрасты нашего времени

6. Вот почему я не поеду в столицу

Примечание: стокгольмский синдром — это психологическое состояние, возникающее у заложников, когда они начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам.

7. Высокие технологии в действии

8. Когда ты слишком быстро приезжаешь домой

9. Народная тропа. А вы тоже верите, что нельзя проходить под столбом?

10. Почему грустят жители мегаполисов?

11. Б — благоустройство

12. Особенности отношений в маленьком городе

13. Добро пожаловать в прошлое

14. Какие могут быть тайны, все же свои

15. Мошенники не пройдут

16. Незабываемое лазерное шоу

17. Особенности образования в глубинке

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.