20 бытовых хитростей, о которых раньше знали только единицы, а теперь и мы с вами

Иногда хочется, чтобы в наш дом хотя бы ненадолго заглянула фея-крестная и помогла разобраться с мелкими бытовыми проблемами. Но у современных хозяев есть свои лайфхаки, которые работают не хуже настоящей волшебной палочки. Главное, вовремя узнать о них и тут же начать применять у себя дома.

1. Когда пельмени всплывут на поверхность, не спешите их вытаскивать. Добавьте стакан холодной воды и дождитесь повторного закипания

Это необходимо для того, чтобы успело провариться не только тесто, но и промерзшая в холодильнике начинка. Некоторые даже перестраховываются и делают так трижды.

2. «Если фарш расфасовать по пакетам в таком виде, то разморозка займет совсем немного времени»

3. Если вешать сушиться рубашки на прищепки, цепляя за воротничок, то они не займут много места, а на ткани не останется заломов, которые потом трудно разгладить

4. «Стелю на пол дешевые пеленки размером 90 × 60 см. Потоптались по ним, убрали обувь, свернули. Сухо. Чисто. Использую 1–3 дня, меняю по мере загрязнения»

5. «Заметила, что дома быстро заканчивается жидкое мыло, а ведь оно стоит не 3 копейки. В итоге придумала лайфхак»

«Надо накрутить канцелярскую резинку на промежуток между крышкой и дозатором и крышкой, и тогда расход уменьшится в несколько раз. Бутылочки мыла мне раньше хватало на неделю, а сейчас — на месяц».

6. «Если заморозить кефир, а потом разморозить его в течение суток в дуршлаге, то получится творожный сыр и бонус в виде сыворотки»

7. Крышки от кастрюль и разделочные доски можно хранить на крючках, закрепленных на внутренней дверце кухонного шкафа

8. Совет для любителей побродить по магазинам

Я всегда зависаю в продуктовых: уйду за хлебом на 5 минут — вернусь через 2 часа с 3 пакетами продуктов. Уже все перепробовала: хожу туда со списком, сытая, но не могу отказаться от сиюминутных хотелок. Придумала для себя такой лайфхак: перед входом в магазин я просто включаю в телефоне максимально противную мне музыку на всю громкость, надеваю наушники, и вперед. Под завывания а-ля «любовь-морковь» и «слезы-розы» долго бродить меж стеллажей мне не хочется, поэтому быстро и по списку беру только самое нужное, и на выход. Экономит кучу времени и денег. Не благодарите.

9. «Форму для маффинов я использую как емкость для соусов»

10. Из старого настенного календаря может выйти оберточная бумага

11. После стирки бейсболки можно сушить на воздушном шарике. Так они сохранят форму

12. Не знаю, как и почему, но этот лайфхак работает

Когда открываю варенье или томатную пасту и знаю, что банка в холодильнике простоит долго, я мажу крышку изнутри горчицей. После этого паста никогда не испортится и не заплесневеет. © Ольга Нетус

13. «Отмыл 8-летние кроксы с помощью средства для чистки резины и шин»

14. Если авокадо положить в холодильник в один пакет с долькой очищенного лука, то оно останется свежим в течение нескольких дней

15. Совет для экономных хозяек

Заранее отрезаю 2 брусочка сливочного масла, в каждый глубоко и надежно втыкаю вилку, заворачиваю в пленку — и в морозилку. Начинаю печь блины, достаю вилку с маслом, кладу на отдельное блюдце и каждый блин с пылу с жару подмазываю ледяным масляным кусочком. Начинает прогреваться и мажется лишнее — вилку меняю на свежезамороженную, а подтаявший кусочек масла отправляется в морозилку. Получается, каждый блин в масле, вкус есть, а расход и вред — чуть-чуть, по минимуму. © Тетя Нюра / ADME

16. Почистить изнутри сумку от мелкого мусора и крошек можно с помощью скотча или липкого ролика для одежды

17. «Как хранить специи: берем баночки из-под детского питания, на крышку цепляем неодимовый магнит, прикрепляем к холодильнику»

18. Многие по привычке разнашивают новую обувь с помощью толстых носков. Единицы делают проще: наливают в пакет воду, кладут его в туфли и замораживают

19. Чтобы побыстрее остудить горячий чай, можно положить в стакан несколько ложек

Ложки нагреются — напиток остынет.

20. Джинсы легко укоротить без швейной машинки

Готовлю мужа к корпоративу, а новые джинсы забыла ему подшить. Пришлось взять ножницы, утюг и копеечную ленту «паутинку», которая свободно продается в швейных отделах. Далее действовала так: определила необходимую длину штанин (в идеале 0,5 см до пола);

прибавила 1,5-2 см на подгиб и отрезала лишнее;

подогнула штанину, поместила внутрь ленту для склеивания;

провела горячим утюгом без пара. © Persinka / Pikabu