20+ человек, которые дали второй шанс негодной одежде. И не прогадали

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У всех есть любимые джинсы или майки, с которыми никак не хочется расставаться. Но с одеждой всякое случается: на нее попадают капли отбеливателя, краска, что-то рвется и протирается. Однако для героев нашей статьи подобные неприятности не препятствие и не повод выбрасывать одежду, а возможность попробовать свои силы в починке, придумать что-нибудь и сделать свои любимые вещи еще круче.

Мы в ADME тоже нежно привязаны к некоторым вещам, поэтому мотаем на ус и заимствуем идеи, как обновить их и продлить им жизнь.

«Мой дешевый лифчик стал рваться посередине. Но я решила это исправить»

«На моих старых кедах появилась огромная дыра, и я добавила им немного цвета»

«На толстовке испортилась надпись, поэтому я прикрыла ее заплатами в виде сердечек»

«Это были первые джинсы, которые я надела после рождения сына. Сейчас я переделала их в шорты. Может, это сентиментально, но я не могу избавиться от них»

«На мою новую юбку попал отбеливатель, поэтому пришлось спасать ее с помощью вышитых ромашек»

«Первый проект по починке одежды — шорты моего соседа. Шов — это след падающей звезды»

Если на любимой рубашке не получается незаметно зашить дырку, можно сделать так, чтобы заплата бросалась в глаза каждому

Даже старый носок может спасти джинсы

«Заменили ленту на винтажном платье, и теперь оно как новое»

«Перебор? Пожалуй, да. Но вышивать было весело»

«Мой любимый комбинезон в один прекрасный день станет больше вязаным, чем джинсовым»

«Привела в порядок свои старые кеды»

«Я беспокоилась, что заплатка окажется слишком темной и не будет сочетаться»

«Это джинсовка моей мамы еще из 80-х. После ремонта она обрела новую жизнь»

«Я не готова отказаться от этой старой футболки»

«Пока рисовал на толстовке, случайно посадил пятно на рукаве. Пришлось импровизировать с джинсовыми заплатками»

«Я купила комбинезон, но он оказался маленьким. Думала, придется выбрасывать, но мама предложила вариант, как его исправить. Теперь это моя любимая вещь»

«Я случайно попала краской для волос на воротник. Ну что ж, пришла пора что-то сделать»

«Шлевка не выдержала. А ведь это мои любимые штаны»

Лотос скрывает крошечную дырочку на шортах

«Первый раз ставила заплатку: мой малыш порвал джинсы»

«На рубашку попал отбеливатель. Но я вышила папоротник, чтобы скрыть пятна. И до сих пор в восторге от того, как она теперь выглядит»