20+ человек, которые услышали такую меткую фразу, что теперь всю жизнь помнить будут

С каждым бывает так, что чья-то случайно оброненная фраза или данный между делом совет попадают настолько в точку, что буквально меняют взгляд на мир. Кому-то они помогают просто избавиться от хандры, а кому-то — сделать правильный жизненный выбор в непростой ситуации.

После расставания с девушкой жалел только об одном: что не общаюсь с ее отцом. Был мне роднее биологического папы. И совет даст, и на рыбалку возьмет. Только мало кто знает, что он и подтолкнул меня бросить свою дочь. Сказал однажды: «Хочешь узнать, кто твоя будущая жена? Посмотри на ее мать». © Подслушано / VK

Работал в магазине. В тот день шел дождь, и покупатели заходили мокрые и недовольные. Они все без исключения жаловались на погоду. Надо сказать, мне и самому хотелось поныть — у меня был не лучший период в жизни.

Затем вошел седовласый мужчина лет эдак 70. Он смущенно улыбался. Сотрудник, который к нему подошел, сказал: «Ужасная погода, да? Скорее бы этот дождь прекратился». На что дедушка выдал: «Да пусть идет! Дождь делает мир красивее. После него все сияет».

Его слова меня тронули, и я задумался о своей жизни. Я понял, что не будь этих тяжелых времен, мне потом было бы не с чем сравнивать, когда все образуется. © Unknown author / Reddit Каждый день продавцы общаются со множеством людей. И не все истории, которые они могут порассказать, такие лиричные. Чаще их байки связаны с такими покупателями, за общение с которыми надо давать не только молоко, но еще и шоколадку сверху.

Устроилась на первую работу после учебы. Тружусь, стараюсь, пытаюсь произвести хорошее впечатление на коллег. Вроде все идет гладко. А потом я вдруг косячу по полной. Моя ошибка выливается компании в баснословную сумму. Я в панике, мол, меня уволят, жизнь под откос... Начальник вызывает на ковер. Я начинаю бессвязно лепетать, что все исправлю, что этого больше не повторится и так далее. И тут он перебивает меня и выдает: «Что сделано, то сделано». И добавляет, что паника ничем делу не поможет и что ответственные люди могут ошибаться. Теперь я часто вспоминаю его слова. © ATBrosmith / Reddit

ATBrosmith / Reddit Когда мне было 20, я случайно подслушал беседу двух 30-летних женщин. Они обсуждали бойфренда одной из них, мол, совсем не уделяет ей внимания. Как я понял из разговора, товарищ решил исправиться и купил путевки куда-то, но женщина была недовольна. И то, что она сказала, я никогда не забуду: «Он ничего не понимает! Мужчина получает один балл за каждое проявление внимания! Один балл! Купил цветы — один балл, угостил шоколадом — один балл, сводил в кино — один балл и так далее. Мужчинам нужно набирать баллы за разные приятные мелочи, а не пытаться их компенсировать дорогой покупкой. Потому что эта поездка — тоже один балл!» И я подумал: «Вау! Вот как, оказывается, это работает». © jamesdeck / Reddit

Гостили с дочками и внучками у моих родителей. Мы сидели, болтали, как вдруг раздается невообразимый грохот — моя мама, 84-летняя бабулька, уронила трость. Все аж подскочили. Кто-то спросил: «Что это было вообще?» И тут мама невозмутимо так выдает: «Да так, бриллиант снова выпал из кольца». Это было так неожиданно, что мы хватались за животы от смеха. © Marcy Stehling / Quora

Marcy Stehling / Quora Когда родители развелись, моя мама едва могла нас содержать, потому обновками меня не баловала. Но однажды ее подруга позвала меня пройтись по магазинам и купила мне одежду для школьной дискотеки. Она сказала: «Когда у меня были тяжелые времена, кое-кто сделал для меня то же самое. И я надеюсь, что в будущем ты тоже поможешь кому-нибудь». Я навсегда запомнила ее слова и теперь ищу подходящий момент проявить доброту. © electriclear / Reddit

electriclear / Reddit Мы гуляли как-то с друзьями на улице и встретили парня, который разговаривал по телефону и почти бежал. Он явно был чем-то обеспокоен. Мы прошли мимо и секунд через 10 услышали, как он рявкнул: «У меня нет времени на эту ерунду! Пошел вон!» Я обернулся и понял, что он крикнул это уличному хулигану, который пытался отобрать у него телефон. Меня это очень впечатлило, ведь ситуация была опасной. © SarcasticMonkey_ / Reddit Жизнь непредсказуема и оказаться в неприятной ситуации может каждый. Но лучше снизить риск до минимума, заранее прислушавшись к советам опытных людей.

Мы с одногруппниками очень оживились, когда наш профессор разрешил нам уйти домой пораньше. И он тогда сказал: «Студенты — единственные в мире клиенты, которые за свои деньги хотят получить меньше». © inormallyjustlurkbut / Reddit

inormallyjustlurkbut / Reddit Я спросила маму своего бойфренда, в чем секрет ее долгого брака. И она ответила: «Мы с мужем никогда не остывали друг к другу одновременно». Это была самая крутая фраза, которую я слышала об отношениях. © wstook / Reddit

wstook / Reddit Я был на заправке и подслушал разговор брутальных байкеров. Они обсуждали несчастную любовь. И тут один говорит: «Вот для чего нужны носовые платки!» А другой отвечает: «Но ведь для тех слез, что внутри, платков не существует...» © Dogswithbraces / Reddit

Dogswithbraces / Reddit Как-то болтала с матерью четырех ребятишек и спросила ее, мол, как можно любить каждого ребенка так же сильно, как другого? А она ответила: «Любовь не делится, а только приумножается». © s_m_c / Reddit

Мне было 18 лет. Я собирался позавтракать у друга дома. И вот его мама спросила, что бы я хотел съесть. Я ответил: «Я буду есть все, что предложите». Она строго посмотрела на меня и заявила: «У тебя есть право голоса. И всегда будет. Никогда об этом не забывай».

Когда я это услышал, я впал в ступор. Ведь раньше я никогда не осознавал, что о других людях думаю больше, чем о себе. © shibainusftw / Reddit

Когда я это услышал, я впал в ступор. Ведь раньше я никогда не осознавал, что о других людях думаю больше, чем о себе. shibainusftw / Reddit С мужем в браке четыре года. Всегда ставит свою родню выше меня. Из последнего: оставили сына у его дяди и тети. Вечером приехали забирать ребенка, и так получилось, что остались с его дядей наедине. Он попытался поцеловать меня совсем не по-родственному. Я все рассказала мужу. Ожидала чего угодно, но не его слов: «Я подумаю, что с этим делать». Через пару дней муж наорал на меня, мол, неужели я должен перестать общаться с родственником из-за такой ерунды? Да и вообще, я, скорее всего, ошиблась. Да, ошиблась. В выборе мужа... © Подслушано / VK

Подслушано / VK Первый год учебы в колледже. Мне почему-то казалось забавным унижать своих однокашников. Не то, чтобы я был злым, просто думал, что так делают крутые парни.

И вот однажды я съязвил в сторону одного человека и услышал в ответ: «Все знают, что ты придурок». Меня просто накрыла волна смущения. Я даже в первый день учебы такого не испытывал. А на следующий день у нас было позднее занятие, и я угостил всех фастфудом за свой счет, чтобы перестать быть придурком. Знаете, я должен был это услышать. © Ryguy55 / Reddit

Я рано лишился родителей, и меня воспитывал дядя по отцовской линии. И вдруг выясняется, что он как раз и является моим настоящим биологическим отцом. Я был просто в шоке. До меня никак не могло дойти, почему «дядя» скрывал от меня правду. Потребовал объяснений. Он ответил: «Я лучше смирюсь с тем, что ты не называешь меня „папой“, нежели нарушу обещание, которое дал твоей матери». В тот момент я все понял. Жертва, которую он принес ради мамы, просто поразила меня до глубины души. Он так сильно ее любил, что 30 лет охранял эту тайну. © wetforhouseplants / Reddit

wetforhouseplants / Reddit У нас в отделе появился новый сотрудник. Все девчонки от него пищат — красавчик, при машине и квартире. Сначала шуры-муры с одной крутил, а потом начал за мной ухлестывать. И вроде я не против, вот только бабушкин совет покоя не дает. Отшила. А вскоре бухгалтерша проболталась, что у него оказывается бывшая жена и ребенок годовалый, алименты платить не хочет, все ищет как бы им поменьше перечислить. Вот права была бабуля, когда говорила «Никогда не верь тем, кто готов кого-то бросить ради тебя». Предатель он и есть предатель.

Я родила ребенка будучи довольно молодой, и моя тетя сказала мне: «Только ты теперь за все в ответе. Этот малыш не просил тебя произвести его на свет. Он не просил тебя стать его матерью. Он не просил твоего парня стать его отцом. Тебе будет трудно, но это не его вина». Ее слова очень на меня повлияли, и я постаралась стать хорошей мамой. И теперь в моей голове звучит голос тети каждый раз, когда я что-то слышу о том, как люди пренебрегают своими детьми. © Unknown author / Reddit

Во время неприятного бракоразводного процесса я пожелала теперь уже бывшему мужу пассию, которую он действительно заслуживает и чтобы они прожили вместе всю оставшуюся жизнь. И несколько лет спустя он снова женился. Но когда наши общие дети гостили у него, то потом жаловались на его супругу. Мол, она то и дело конфликтует со всеми.

И вот моя дочь в очередной раз рассказывала о проблемах в новой семье бывшего, а я просто молчала. И тут она выдает: «Знаешь, ты могла бы вернуть его, если бы захотела». Я согласилась, а она спросила, почему я этого не сделаю. Я поведала дочери о своем пожелании ее отцу во время развода и добавила: «Кое-что сбылось, но прожили они еще недостаточно долго». Дочка сказала, что я злодейка, и я кивнула. © Joyce Frankel / Quora

И вот моя дочь в очередной раз рассказывала о проблемах в новой семье бывшего, а я просто молчала. И тут она выдает: «Знаешь, ты могла бы вернуть его, если бы захотела». Я согласилась, а она спросила, почему я этого не сделаю. Я поведала дочери о своем пожелании ее отцу во время развода и добавила: «Кое-что сбылось, но прожили они еще недостаточно долго». Дочка сказала, что я злодейка, и я кивнула. Joyce Frankel / Quora «Я горжусь тобой», — сказал мне тренер по плаванию, когда я финишировала последней, на 5 минут позже остальных. Я осознала, что никто еще за меня не испытывал гордость, если я не добивалась каких-то результатов. А здесь я старалась изо всех сил и хоть и потерпела неудачу, кто-то все равно гордился мной. Это дорогого стоит. © MissLyss12 / Reddit

Я был в 3-м классе. После урока я подошел к учителю и попросил еще раз объяснить кое-что, что я не понял. Он все разложил по полочкам, и я говорю: «Спасибо, извините за беспокойство». И разворачиваюсь, чтобы уйти. А учитель строго так рявкает: «А ну иди сюда!» Я уже успел испугаться, мол, что же я сделал не так. А он серьезным тоном мне говорит: «Никогда, запомни, никогда не извиняйся за то, что ты чего-то не понял. Я буду объяснять 10, 100, 1000 раз! Неважно сколько, но никогда не извиняйся». Я киваю и сажусь довольный. Сейчас я сам преподаю в 3 классе и мысленно то и дело возвращаюсь к тому разговору. © Tiger_Crab_Studios / Reddit

Tiger_Crab_Studios / Reddit У меня есть подруга. Она очень симпатичная, умная и успешная. И за ней ухаживали видные мужчины: красивые и богатые. Но все-таки подруга полюбила ничем не примечательного парня со средним достатком.

Она поделилась: «Я не знаю, почему на него запала. Он совсем не Аполлон, должность у него посредственная. Но у меня бабочки в животе, когда он рядом».

И вдруг я ни с того ни сего выдаю: «Любовь — это подарок. А мы не можем влиять на то, в какой упаковке нам его преподнесут». И я, и подруга были в шоке, что такая глубокая фраза слетела с моих уст. © Nicole Schaeffer / Quora

Она поделилась: «Я не знаю, почему на него запала. Он совсем не Аполлон, должность у него посредственная. Но у меня бабочки в животе, когда он рядом». И вдруг я ни с того ни сего выдаю: «Любовь — это подарок. А мы не можем влиять на то, в какой упаковке нам его преподнесут». И я, и подруга были в шоке, что такая глубокая фраза слетела с моих уст. Nicole Schaeffer / Quora Стою у торгового центра. Выходят две мамочки с детишками лет 10 — пацаном и девочкой. У девчушки набитые под завязку сумки, ее маман командует: «Лапа, отдай пакеты Паше, он ведь мальчик, а ты — принцесса». И тут вторая мама выдает гениальное: «Оль, так ведь мы не из вашего царства», а потом, пресекая возражения, продолжает: «А если принцесса набрала столько шмотья, что не унести, то королева-мать должна была объяснить, что нужно уметь реально оценивать свои силы, а не считать других обязанными взять твою ношу».