20 человек, у которых все пошло, мягко говоря, не по плану
Неудачи — дело такое — случаются со всеми и часто в самый неподходящий момент. Просыпал весь перец в тарелку, проколол колесо, штаны разошлись на работе — что поделать, закон подлости. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые опубликовали свои эпичные неудачи. А в бонусе расскажем про двух парней, которым не повезло в любви.
«Дамы и господа, мои зубы мудрости»
«Вот почему я не готовлю»
«Мой новый пресс для лепешек сумел сделать аж 10 лепешек, прежде чем сломаться»
«Я забыл, что готовил рис, и тот сгорел. Чищу уже час, и он не очищается! Родители меня по голове не погладят»
«В конце утомительного рабочего дня еще сломался ключ и машина не завелась»
Банка с маринованными огурцами выкатилась из багажника на подъездной дорожке
«Жена услышала странные звуки»
«Когда наклонился, чтобы поднять банку с краской, она откусила кусочек»
«Моя книжная полка обвалилась»
«Друг решил на работе съесть шаурму. Заплатил, выбрал, но ничего не вышло. Купил вторую, оплатил — и опять ничего. Пришлось брать спрайт, чтобы все „протолкнуть“. Получился комплексный обед вместо одной шаурмы»
«Это была моя любимая подушка»
«Опрокинул бутылку, и она приземлилась прямо на горлышко без крышки»
«Порвала штаны на работе в свой день рождения. Коллеги заверяли меня, что это совершенно незаметно»
Стиралка решила зажевать саму себя
«Я поставила их на книгу, которая лежала на стеклянном столе, и они соскользнули»
«Уронил в магазине банку c тикка масала, она разбилась... Мне все равно нужны были новые спортивные штаны. А эти — прямо в мусорку»
«Просыпал перец, и теперь мое блюдо называется „Перец с гарниром из жареных яиц“»
«Привез из деревни гостинцы»
«Я дежурю и выезжаю по срочным делам. Вот мне позвонили, а тут такое»
Когда свечки воткнули, пирог был горячим, и они завалили все блюдо
Бонус № 1
- Я встречался с девчонкой из нашей школы, но не из нашего двора. То есть она мою мать не знала. Мама в 33 выглядела молодо и классно. Сидим мы вечером с моей девчонкой Олей, а тут мама с работы приходит в мини-юбке, на каблуках, подходит ко мне, целует в щеку и говорит: «Привет, родной». В этот момент Оля подрывается и гневно выдает: «А это что еще за швабра?!» Мама тогда и запретила мне с ней общаться. Вот такой не фарт. © rnoderater / Pikabu
Бонус № 2
- Парень у нас в колледже ухаживал за девушкой. Идет вечером и видит: два шкета нагло на нее наезжают. Подлетел, спугнул шпану атлетическим видом и проводил даму до метро. На следующий день приглашает ее в кино, а та ему такая отвечает:
— Нет, не могу, я теперь встречаюсь с Гришей.
— В смысле?
— Он вчера звал в гости, как знал. А я, дура, отказалась. © Zeppilin / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20 человек, у которых все пошло, мягко говоря, не по плану
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