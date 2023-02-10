20 человек, у которых все пошло, мягко говоря, не по плану

Неудачи — дело такое — случаются со всеми и часто в самый неподходящий момент. Просыпал весь перец в тарелку, проколол колесо, штаны разошлись на работе — что поделать, закон подлости. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые опубликовали свои эпичные неудачи. А в бонусе расскажем про двух парней, которым не повезло в любви.

«Дамы и господа, мои зубы мудрости»

«Вот почему я не готовлю»

«Мой новый пресс для лепешек сумел сделать аж 10 лепешек, прежде чем сломаться»

«Я забыл, что готовил рис, и тот сгорел. Чищу уже час, и он не очищается! Родители меня по голове не погладят»

«В конце утомительного рабочего дня еще сломался ключ и машина не завелась»

Банка с маринованными огурцами выкатилась из багажника на подъездной дорожке

«Жена услышала странные звуки»

«Когда наклонился, чтобы поднять банку с краской, она откусила кусочек»

«Моя книжная полка обвалилась»

«Друг решил на работе съесть шаурму. Заплатил, выбрал, но ничего не вышло. Купил вторую, оплатил — и опять ничего. Пришлось брать спрайт, чтобы все „протолкнуть“. Получился комплексный обед вместо одной шаурмы»

«Это была моя любимая подушка»

«Опрокинул бутылку, и она приземлилась прямо на горлышко без крышки»

«Порвала штаны на работе в свой день рождения. Коллеги заверяли меня, что это совершенно незаметно»

Стиралка решила зажевать саму себя

«Я поставила их на книгу, которая лежала на стеклянном столе, и они соскользнули»

«Уронил в магазине банку c тикка масала, она разбилась... Мне все равно нужны были новые спортивные штаны. А эти — прямо в мусорку»

«Просыпал перец, и теперь мое блюдо называется „Перец с гарниром из жареных яиц“»

«Привез из деревни гостинцы»

«Я дежурю и выезжаю по срочным делам. Вот мне позвонили, а тут такое»

Когда свечки воткнули, пирог был горячим, и они завалили все блюдо

Бонус № 1

Я встречался с девчонкой из нашей школы, но не из нашего двора. То есть она мою мать не знала. Мама в 33 выглядела молодо и классно. Сидим мы вечером с моей девчонкой Олей, а тут мама с работы приходит в мини-юбке, на каблуках, подходит ко мне, целует в щеку и говорит: «Привет, родной». В этот момент Оля подрывается и гневно выдает: «А это что еще за швабра?!» Мама тогда и запретила мне с ней общаться. Вот такой не фарт. © rnoderater / Pikabu



Бонус № 2