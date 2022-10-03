20+ модниц, которые решили не спускать на крутой наряд ползарплаты, а взяли и сшили его сами

При всем богатстве выбора одежды в магазинах по-настоящему уникальные вещицы там найти крайне сложно, ведь все отшивается не в единственном экземпляре. Но у тех, кто дружит со швейной машинкой, таких проблем не бывает. Доморощенные рукоделы способны из обычного куска ткани сотворить настоящие шедевры, в индивидуальности которых можно быть уверенным.

«Я потратила целую вечность на то, чтобы найти темно-зеленую ткань нужного оттенка, но мне все-таки повезло. Сшила платье и очень довольна тем, как все получилось»

Если бы вы сказали, что купили это платье в дорогом магазине, я бы вам точно поверил! Выглядит великолепно! © Comorbidi*****es / Reddit

«Я первый раз сшила себе верхнюю одежду. И мне очень понравился процесс и результат»

«Пригласили на свадьбу. Я искала платье в последний день, но, конечно же, не нашла. В итоге всю ночь шила, весь день спала, а вечером „Золушка пошла на бал“»

«Я собралась получать еще одно образование и в честь этого побаловала себя новым самодельным костюмом»

«Мое платье, вдохновленное нарядами XVII века»

«Приехали с мужем в гости к бабушке. Она просияла и извлекла из недр шкафа отрез шелка аляповатой „китайской“ расцветки. „Вот, — говорит, — тебе, сошьешь что-нибудь“»

«Я внучка культурная, взяла и сшила. 100%-й шелк жаккардового плетения, нежный, прохладный и упругий. Идеальный домашний халат получился».

«Соседка подарила мне ткани, которые остались у нее после бабушки-швеи. Мы подружились, и она пригласила меня на свою свадьбу. Я сшила платье из той ткани»

«Сделала бюстгальтер без косточек и трусики. Я очень довольна тем, как выглядит мое белье!»

«Я уже сшила много бюстгальтеров без косточек для себя, мамы, сестры и теперь рискну сделать несколько для подруг!»

«Я сама создала платье на выпускной в колледже»

Яркая курточка из пляжного полотенца

«Сделала платье для танцев на собственную свадьбу!»

«Сшила себе пальто на лебяжьем пуху, о котором давно мечтала. Пошив занял у меня примерно 20 часов. Пальто рассчитано на температуру до —30 °С»

«Это, безусловно, самый сложный проект, который я когда-либо делала. Тут 14 складок на груди и еще 10 на юбке. Я так рада носить такой наряд этой осенью!»

«Сшила стеганое пальто и надела на собственную свадьбу»

«Платье похоже на красивую скатерть, ну и что. Я влюблена в мелкую клетку!»

«Джинсы для моего ребенка, который думал, что я могу шить только спортивные штаны»

«Превратила простыню за $ 5 в платье!»

«Мой самый амбициозный проект. Я это шерстяное зимнее пальто год шила!»

За такую красоту и $ 1 000 000 отдать не жаль! © Urahara- / Reddit

«Совмещение клеточек на классическом жакете — изощренное удовольствие. Осознала, что люблю сложности!»

«Сшила клубничное платье своей мечты для себя и подходящую к нему рубашку для мужа»

«Пыталась сделать этот жилет идеальным почти год. Несколько раз бросала шить и начинала снова. Наконец-то он готов!»

«В октябре я организую костюмированную вечеринку. Я создала для себя костюм укротительницы львов. У меня и лев есть!»

«Сшила свадебное платье „3 в 1“ для лучшей подруги: наряд для церемонии бракосочетания, платье для первого танца и мини для вечеринки. Она была так счастлива!»