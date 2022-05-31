20+ питомцев «на стиле», которым хозяева самостоятельно смастерили наряд

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В наше время есть множество магазинов, где можно купить одежду для питомцев. Более того, существуют даже модные показы для животных. Но некоторые хозяева не прочь покреативить и сами создают наряды для своих зверюшек.

Мы в ADME уверены, что владельцы домашних животных могут создавать для них модные образы покруче любого дизайнера, и вот доказательства.

«Связала своей кошке бикини»

С постером на заднем фоне это фото стало еще круче. © thenerdiestmenno / Reddit

«Вельветовая рубашка для моего кота»

Вам лучше обновить свое резюме, потому что кот выглядит так, будто собирается вас уволить. © AnotherSouless****** / Reddit

«Теперь у моего кота есть шекспировский воротник»

Мурчать или не мурчать — вот в чем вопрос. © MewlingRothbart / Reddit

«У меня скоро свадьба. Связала своему собакену смокинг по такому поводу»

Может, вам не стоит с ним фотографироваться? А то он вас затмит. © eveningschades / Reddit



«Мне дико понравилось вязать чепчики для лошади»

«У моей собаки мерзнут уши. Сделала ей вот такой снуд. Теперь смотрю и ржу»

«Я связала небольшую корону для своей кошки. Похоже, она не против носить ее»

«Сделала для своего песеля вот такой наряд»

«Мой попугай постоянно выдергивает свои перья. Вот так мой друг решил проблему»

«Моя мама нянчится с курицей и связала ей свитер»

1 хороший мальчик в шапочке — хорошо, а 2 — еще лучше

«На Хеллоуин сшила своим собакам костюмы из мультфильма „По ту сторону изгороди“»

«У нашей морской свинки нет шерсти, так что я связала ей свитерок»

«Жена связала нашему хорьку шляпку»

«Посмотрите на моих собак в шапках-брокколи»

Они выглядят так, будто у них берут интервью о том, как прекрасны их шапки. © Mauvelousy / Reddit

Крыска выглядит так, будто сошла со страниц модного журнала

«На волне праздничного настроения связала собаке костюм лошади»

Неделя кошачьей моды

«Сделала шапку для мини-лошади»

«Моя сестра очень любит шить»

«Каждый год я вяжу коту на день рождения головные уборы. В этот раз ему досталась арбузная корона»

«А вот его предыдущие шапки».