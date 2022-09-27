20 историй знакомств, закрученному сюжету которых позавидовали бы крутейшие сценаристы Голливуда
Жизнь настолько крутой режиссер, что в созданные ею повороты сюжета иногда крайне сложно поверить. Взять хотя бы истории знакомств: временами судьба сводит людей вместе при таких обстоятельствах, что мелодрамы отдыхают.
- Родители не пускали никуда погулять с друзьями. Ни в клуб, ни в ресторан. Но постоянно намекали на скорейшую свадьбу и детей. На мои упреки, мол, где же я суженого найду, если у меня маршрут: дом — учеба — магазин — дом, отвечали, что судьба хоть где меня отыщет. Познакомилась с мужем в подъезде. Я застряла в лифте, а он приехал меня выручать. Живем вместе уже 5 лет, свои дети на горизонте, но их я так категорично запирать дома не буду. © Палата № 6 / VK
- Отмечали свадьбу моей подруги. Все танцуют, участвуют в конкурсах, дурачатся, едят. В общем, гулянка идет по полной программе. Под вечер среди гостей появляется какой-то мужчина, которого, как оказалось, никто не знает. Веселый, задорный, танцует, развлекает всех, конкурсы интересные предлагает. Но я заметила, что за стол он не садится. Короче, познакомился он с мамой невесты, женщиной разведенной, они проболтали до ночи. Чуть позже они начали встречаться, поженились. Выяснилось, что этот мужчина был из соседнего зала, где тоже свадьба шла. Решил к нам заглянуть, понял, что у нас веселее, на нашей свадьбе и остался. © Палата № 6 / VK
- Мне историю интересную мужик знакомый рассказал. Сам он деревенский, на дворе 70-е, ему 20 лет. Поговорил с отцом, мол, жениться пора. Утром сели они на коней с батей и поскакали в соседнюю деревню, типа там должна мадам быть молодая. Прискакали, а им говорят, мол, выдали уже ту мадам замуж, езжайте в другую деревню (за 15 км), там молодая девка есть, не замужем. Доскакали до той деревни, действительно, есть девушка. Зашли к ее отцу, познакомились, пообщались, договорились, жених с невестой друг на друга поглядели. Подождали 2 месяца, пока невесте 18 лет исполнится, сыграли свадьбу. Живут до сих пор. © nemnogobolshe / Pikabu
- Одноклассница рассказала историю о замужестве своей тети. Мол, была ее тетя молодая, сидели они с друзьями компанией. Вдруг встал один парень и спросил так, чтобы все слышали: «Кто пойдет за меня?» Все смутились, а ее тетя и сказала: «Я». До сих пор живут вместе. © Таня Черкашина / ADME
- На первом свидании с будущим мужем мы просто гуляли. И тут проходим мимо футбольной афиши с анонсом матча — приезжает команда, фанаткой которой я была. И я говорю: «О, моя любимая команда приезжает. Подруга обещала со мной сходить, но пока морозится». Муж такой: «Вот сейчас важный вопрос будет, без шуток. Ты футбол любишь?» Я отвечаю, мол, да, уже 7 лет как болею за ту команду, что приезжает, даже в другой город гоняла на пару матчей с папой и дядей. Муж говорит: «А ты в курсе, что это и моя любимая команда?», а потом добавляет: «А ты в курсе, что я на тебе женюсь?» В общем, через 2 года я универ окончила и мы поженились. © LubovMorkov / Pikabu
- Я познакомилась со своим мужем, когда мне было почти 35 лет. В тот год я вернулась в колледж, чтобы наконец получить диплом. Ему было около 30, он также вернулся в колледж, чтобы доучиться. Увидев его, я подумала: «Он довольно милый. Хорошо, что здесь есть хоть кто-то примерно моего возраста!» В первый же вечер после занятий мы разговорились и решили отправиться в мини-путешествие в ближайшую субботу. Выехали в 9 утра, вернулись в 9 вечера. К концу недели мы уже проводили вместе каждую свободную минуту, и я сказала ему: «Ты мне чертовски нравишься!» 4 года спустя мы поженились, а недавно отпраздновали нашу 20-ю годовщину. © Kate Woodman / Quora
- Я работал в мебельном магазине продавцом. Она только что окончила колледж и пришла, чтобы купить диван для своей первой квартиры. Я использовал комиссию от продажи для оплаты нашего первого свидания. Этот диван до сих пор стоит у нас в гостиной. © OopsISpilledMyCoffee / Reddit
- Он был завсегдатаем в столовой, где я работала кассиром. На обед всегда приходил один, с книгой. Все девушки-сотрудницы были влюблены в него, но стеснялись заговорить первыми. Однажды я обвела свое имя в квитанции и представилась. На следующей неделе я дала ему свой номер телефона. Мы были лучшими друзьями 2 года, потом еще 2 года встречались и недавно поженились. © malpow13 / Reddit
- Работала со мной Аня Кобылкина. Фамилию свою она не любила, потому что звали ее Кобылкой всю жизнь: и в школе, и в вузе, и на работе за глаза. И все она мечтала, что выйдет замуж и станет наконец какой-нибудь Ланской или Бийской. Зимой Аня шла, поскользнулась, упала, сломала ногу. Травмпункт, гипс, молодой доктор, через полгода — ЗАГС. Мы поняли, что это судьба, когда узнали, что у жениха фамилия Жеребцов. Сразу видно: люди созданы друг для друга.
- Я встретила своего мужа на одной из его бейсбольных тренировок. Самое смешное, что я пришла туда за компанию с подругой, у которой был роман с одним из спортсменов. На самом деле я ненавижу бейсбол. Один из игроков подошел ко мне после тренировки, и я подумала: «Что за клоун?» Ну что ж... мы уже почти 7 лет вместе. © Kate / Quora
- Мы с мужем познакомились в игре. Мне в тот год отдали кучу яблок, и я написала в чат игры, мол, кто хочет шарлотку — приходите, а то я на нее смотреть уже не могу. А он взял и приехал. И моя кошка-британка, которая крайне своенравна и не всегда с тобой даже в одной комнате будет сидеть, взяла и запрыгнула к нему на руки. И я поняла: раз уж она одобрила — надо брать. 9 лет вместе, 2 детей. © Kinniya / Pikabu
- Моя мама работала менеджером на заводе и все уши мне прожужжала про сына своей коллеги, какой он классный и что я должна с ним встретиться. Он, кстати, трудился там же. Но я не хотела ходить на свидания с кем-то, кого мне выбрала мама! А через несколько месяцев и я устроилась на завод кассиршей. Заприметила симпатичного накачанного паренька, который приходил к нам, помогал вынести мусор, смешил меня. В конце концов он пригласил меня на свидание. Мы поженились через 1,5 года, и да, это был тот самый парень, которого мне мама сватала. Иногда родителям действительно виднее! © Deborah Perry Fruk / Quora
- Вечер, еду с окраины города в забитой маршрутке. Тут чувствую, как в карман залезает чья-то рука. Думаю, может, почудилось? Но понимаю, что ощущения меня не обманывают. Распихиваю людей вокруг, пытаюсь ухватиться за эту руку и начинаю орать не своим голосом, что меня грабят. Маршрутка резко останавливается, а я понимаю, что рука «грабителя» вдруг нежно обхватывает мою. Разворачиваюсь, а там неземной красоты парень, который заикаясь выдает: «Я п-п-просто хо-хо-хотел п-п-познакомиться». А в руке у него сжатая визитка. Это случилось 2 года назад. А через неделю у нас свадьба. © Палата № 6 / VK
- Когда я переехала в Японию, у меня была большая проблема с чтением. И вот стою я в магазине, пытаюсь найти определенный вид риса, но не могу разобраться в словах. После минут 15 мучений слышу вопрос на моем родном языке: «Вы выглядите растерянной. Нужна помощь?» Это оказался молодой парень, японец, который недавно вернулся из моей страны. Он мне помог выбрать рис, мы обменялись контактами, начали переписываться. С тех пор мы вместе. © Bailey Elizabeth / Quora
- После развода я год плавала на сайтах знакомств, пытаясь «отвечать требованиям» каких-то мифических незнакомцев: и добрая-то я, и пироги печь люблю, и работаю, и машина-квартира-шуба есть. Однажды разозлилась и написала честно: «Значит, так. Хочу небедного, чтобы был большой дом — полная чаша в красивом месте и сосны вокруг, хорошая уважаемая работа, ну и чтобы жениться и все по-честному. И пусть будут дети-внуки — твои-мои — неважно! И любовь-уважение. Тогда буду встречать с теплом, добром, лаской и пирогами». И что вы думаете? Нашелся он! И сразу все в комплекте, даже лучше, чем я хотела. Женаты уже 9 лет, влюблены и счастливы, дети-внуки — все наши, без разбора. Только с соснами не угадала — вместо них бассейн! © Irina Verkhovsky / ADME
- Вместе с сестрой и ее мужем мы ехали отмечать его день рождения, я был за рулем. И тут в нас въехала тачка. Мы вышли из авто, чтобы обсудить ситуацию с виновником ДТП, а из второй машины выскочила настоящая красавица. Она чувствовала себя виноватой из-за того, что создала нам проблемы, и предложила посидеть в кафе за ее счет. Мы с ней проболтали всю ночь. Это было больше 3 лет назад, а я до сих пор влюблен в нее как мальчишка. © Grrrth_TD / Reddit
- Сходил на телевизионное шоу знакомств, где 30 женщин выбирают парней. К сожалению, я был слишком дерзок, чтобы им понравиться, поэтому меня «слили». Но через несколько дней после выхода шоу в эфир я получил сообщение в соцсетях от девушки, которая увидела меня и влюбилась. С тех пор прошло 6 лет, и мы все еще вместе. © _zont_ / Reddit
- Несколько лет назад начала снимать квартиру у одной бабули. Она одинокая, без детей и внуков. Часто приезжала ко мне, мы пили чай с ее пирожками и общались. В один из таких уютных вечеров бабуля прямо сказала мне: «Я найду тебе парня, который станет твоей судьбой!» Я не придала значения тем словам, но так оно и случилось. В скором времени бабушке стало плохо, я вызвала скорую, ее увезли в больницу. Там я познакомилась с ее лечащим врачом, молодым парнем, с которым у нас сразу проскочил огонек. Так и встретились мы с будущим мужем. Права оказалась бабушка. © Палата № 6 / VK
- Один парень пустил слух, что я девушка ветреная. А я, наоборот, всегда за стабильность топила. Так обидно стало! Подумала: «Почему бы действительно не замутить с первым встречным?» Сообщила об этом своим подружкам, они поржали и поймали меня на слове. Первым оказался голос из-под сосны: «Э-э-э, девушка!» Я пыталась сбежать, но добрые подружки заставили меня дать парню свой номер телефона. А потом он позвонил, мы встретились, пообщались. И вот в браке уже 13-й год. Душа в душу, насколько это возможно. Не вышло у меня подтвердить статус легкомысленной девы. Стоило только попробовать — и все, ЗАГС. © 2ruki2nogi / Pikabu
- Мама встретила папу (именно того человека, которого я считаю отцом, ибо мой биологический отец бросил маму незадолго до моего рождения), когда мне было 4 годика. Было это зимой. Мама возвращалась с коллегой с работы, пришлось ловить попутку. В той машине, которая остановилась, был папа и его друг. Папа говорит, что, как только увидел мою хрупкую тогда маму, решил во что бы то ни стало жениться на ней и откормить.
Они женаты 22 года. Для меня отец — образец мужчины, и я очень рада, что они тогда встретились. © Waigouren / Pikabu
А как вы встретили свою вторую половинку?
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