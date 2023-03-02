20+ счастливчиков, которые даже в горе хлама могут отыскать настоящие сокровища

Для одних людей комиссионки и барахолки — это просто нагромождение никому не нужного хлама, а для других — хранилище сокровищ. И обычно именно вторым везет отыскать в грудах не очень новых вещей нечто такое, что может стать изюминкой интерьера, образа или коллекции.

«Нашли в комиссионке винтажный плащ. Эту модель выпускала та же фирма, что шила экипировку для австрийских олимпийцев на Играх 1964 года»

«Сегодня привезли домой эту красавицу! Ширма сделана в Италии. Обожаю ее»

«Минималистичный браслет из 14-каратного золота был спрятан в груде старой бижутерии и достался мне всего за $ 2»

«Купил в комиссионке жеоду аметиста. Она весит больше 4 кг»

«Нашла в комиссионке винтажное шерстяное пальто Ralph Lauren»

«Купил часы Fossil в онлайн-комиссионке за $ 24,99. Внутри коробки оказались не только новенькие часы, но и подарочная квитанция 2007 года, а также купюра в $ 100»

Думаю, кто-то не оценил подарок на день рождения! Я рад, что вы смогли извлечь выгоду из чьей-то неблагодарности. © Moos_Mumsy / Reddit

«У меня большая нога. Сегодня мне фартануло, ведь я нашла золотые лоферы моего размера всего за $ 3,5 в комиссионке!»

«Я нашел в комиссионке чемодан. Он был заклеен скотчем и помечен словами „Не открывать“»

«Когда его уценили со $ 100 до $ 17, я рискнул. Внутри оказались вещи для съемки: моносвет, вспомогательный фонарь, 2 стойки, 2 зонта, шнуры синхронизации. Все абсолютно новое».

«Купила пальто J Crew за $ 8,99. Другая девушка сначала взяла его, потом положила, и я тут же схватила пальтишко. Извините, девочки, но это потрясающая находка!»

«Нашла на барахолке кольцо из 14-каратного золота ручной чеканки за $ 8»

«Я только что купила на барахолке чемодан своей мечты!»

«Урвала в комиссионке совершенно новые туфельки Manolo Blahnik моего размера всего за $ 7,5»

«Находка года: великолепная латунная полка за $ 5. Продавец даже доставил мне ее на дом. Я влюблена в нее!»

«Купил 2 галстука Hermes на барахолке примерно по $ 0,1 каждый»

«Увидел это кресло на интернет-распродаже вещей из какого-то сарая. Хотел купить, но хозяин просто подарил мне его!»

«Я погуглил, и оказалось, что такое кресло стоит $ 2 387. Я в шоке».

«Моя лучшая находка — настоящая сумка Chloe Edith примерно за $ 20»

«Покопалась в ведре для украшений за $ 4 и выудила викторианский золотой медальон с синей эмалью»

«Нашла в комиссионке винтажные туфли на каблуках ручной работы всего за $ 6! Хотела бы я знать, что за дама решила с ними расстаться»

«Урвала лампу-лягушку за $ 12,99! Я хочу собрать все лампы в виде животных»

«Отыскала свадебное платье в комиссионке всего за ​​$ 25!»

«Такой велик стоит больше $ 700, и я копила на него, пока не наткнулась на этот классный экземпляр в комиссионке всего за $ 35»

«Я не смогла пройти мимо этих шахматных фигур»

«Одна из лучших моих находок — совершенно новые ботинки Doctor Martens. В магазине они стоят € 230, а мне достались за € 25!»