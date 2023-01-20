20+ советов от умудренных опытом людей, которые нам стоило бы узнать гораздо раньше
Многие люди в силу своей деятельности или же зрелого возраста обладают жизненным опытом, которым другие похвастаться не могут. А ведь с помощью их советов часть проблем можно решать гораздо проще. Как раз такими лайфхаками и делятся пользователи сообщества на Reddit. Кажется, подобные мудрости стоит знать каждому. И пусть одним что-то покажется очевидным, другие наверняка подумают про себя: «О, стоит взять на заметку!»
- Если ваши родители, бабушки или дедушки плохо разбираются в технике, сфотографируйте пульты управления их бытовой техники. В этом случае вы даже по телефону сможете подсказать им, какую именно кнопку нужно нажать, чтобы решить ту или иную проблему. © DetectiveOfTime / Reddit
- Если вы что-то готовите на алюминиевой фольге, то сначала сомните ее, а затем положите на противень. Тогда во время готовки все соки останутся на месте, а еда не прилипнет к фольге. © johnlewisdesign / Reddit
- Совет для обладателей камеры GoPro: закиньте на SD-карту текстовый файл со своей контактной информацией, например адресом электронной почты. Если вы вдруг потеряете камеру, с вами смогут связаться люди, которые ее найдут. © ifhfim4L / Reddit
- Настройте фонарик на телефоне так, чтобы он включался при двойном нажатии кнопки питания. Это одно из самых полезных сочетаний клавиш, и я пользуюсь им каждый день. © Soarx0 / Reddit
- Если вы собираетесь остановиться в гостинице или другом арендованном жилье, возьмите с собой черную изоленту. Ею вы сможете временно заклеить все раздражающие светящиеся индикаторы от телевизора, холодильника, кондиционера, радио, телефона, термостата, сигнализации. К тому же эта изолента легко отклеивается. © ISPEAKMACHINE / Reddit
- Если вы собираетесь в полет с кем-то еще, то вам с попутчиком стоит упаковать часть вещей в чемоданы друг друга. Таким образом, если один чемодан пропадет, у вас останется половина ваших вещей и вы все равно сможете наслаждаться отдыхом. © Belle-S-Prout / Reddit
- Отцы дочерей, всегда носите в бумажнике запасную резинку для волос. © Pristine_Analysis_79 / Reddit
- Много лет назад во время отпуска мой папа дал мне совет. Просто я тогда постоянно менял полотенца, а ему удавалось использовать одно и то же несколько раз, и оно не становилось влажным. Так вот, после принятия душа или купания в бассейне нужно сначала вытереть себя руками, а потом уже использовать полотенце. Так вы сможете вытираться им намного дольше. © NotYourAverageWaffle / Reddit
- Перед отъездом за город или в отпуск всегда перекрывайте в доме воду. Потому что дешевые, хрупкие и изношенные трубы и шланги — это единственное, что стоит между тысячами литров воды и вашим имуществом. Пока вас нет дома, могут лопнуть шланги, подающие воду в кухонный кран, или же шланг стиральной машины. © logicalconflict / Reddit
- Перед тем как отправиться в отпуск, сфотографируйте свой отключенный от розетки утюг, утюжок или другое устройство, которое может сжечь ваш дом, если оставить его включенным. И когда вас охватит мысль вроде «Я точно выключил утюг?», просто посмотрите фото на своем телефоне и успокойтесь. © dominyza / Reddit
- Если у вас есть дети, особенно маленькие, при приготовлении пищи на плите поворачивайте ручки ковшиков от себя, чтобы они были обращены к задней части плиты. © unknown author / Reddit
- Если ваши кошки любят копаться в горшках с комнатными растениями, положите поверх земли речные камни. Кошки перестанут копошиться, а вода сможет по-прежнему поступать к корням. Кроме того, камни выглядят эстетично. © slugbonez / Reddit
- Если вы убираете осколки стекла с пола, приглушите свет и направьте фонарик параллельно полу. Так вы осветите маленькие осколки, которые могли не заметить. © ***goat / Reddit
- Если с вашим питомцем начинают происходить «несчастные случаи», что для него нехарактерно, не спешите ругать его, так как это может быть признаком серьезной проблемы. На прошлой неделе мой питомец начал ходить в туалет где попало. А сегодня его усыпили, и теперь я только и думаю о том, как жесток я был с ним из-за физических процессов, которые он не мог контролировать. © DonKeedick / Reddit
- Перед тем как отдать машину в автосервис, сфотографируйте одометр. В случае спорной ситуации у вас будут доказательства, что на вашей машине ездили работники автосервиса. © TinktheChi / Reddit
- На громких концертных площадках всегда носите беруши. Звон в ушах реален и совсем не весел. В берушах музыку слышно просто отлично. Лично у меня после многих лет громких выступлений стоит довольно сильный шум в ушах. Потеря слуха — это не шутки. Многие люди берут с собой на шоу беруши и вообще не беспокоятся о том, что кто-то их за это засмеет. Будьте здоровы! © flux_capacitor3 / Reddit
- Если у вас есть боль в области плеча или вы чувствуете какой-то дискомфорт, попробуйте на ковре изобразить «снежного ангела». Я много лет страдал от болей в плече и просто случайно подумал об этом способе. Это удивительно, но он мне помог. Надеюсь, и вам поможет. © GoodFaithAttempt / Reddit
- Если вы нашли потерявшуюся собаку без ошейника, попробуйте надеть ей ошейник и поводок и погуляйте с ней. Возможно, она поведет вас к своему дому. © SmashGuitar / Reddit
- Регулярное использование солнцезащитного крема, увлажняющего крема, а также ретинола в сочетании с хорошим сном сделает для вас куда больше, чем ботокс. © luwaonline1 / Reddit
- Заправляйте машину, когда возвращаетесь домой. Думаю, вы редко спешите, возвращаясь домой, зато довольно часто спешите, уезжая из дома на работу, на встречу и так далее. © i-post-naughty / Reddit
- Возьмите с собой в отпуск удлинитель (или тройник). В отелях редко бывает достаточное количество розеток для всей той техники, которую нужно заряжать в наши дни. © Opus-thePenguin / Reddit
- Если место укуса комара сильно чешется, нагрейте чайную ложку под струей горячей воды, а затем приложите ее к месту укуса. Токсин, вызывающий зуд, очень чувствителен к теплу. Ложка должна быть достаточно горячей, но не обжигающей. Приложите ее 1–2 раза, и зуд исчезнет. © nanadoom / Reddit
- Если вы хотите что-то бесплатно отдать через интернет, укажите хотя бы небольшую цену. По моему опыту, люди, которые хотят получить что-то бесплатно, как правило, более неуравновешенны, слишком требовательны и неблагодарны.
А человек, который готов заплатить деньги, более заинтересован в вашем товаре, чем тот, кто хочет получить его бесплатно. Ну а если вы в итоге отдадите пришедшему человеку свою вещь бесплатно (как и планировали изначально), то сделаете свой день лучше, увидев, как светится лицо покупателя. © NewTastes / Reddit
А какие советы, облегчающие быт, знаете вы?
AdMe/Народное творчество/20+ советов от умудренных опытом людей, которые нам стоило бы узнать гораздо раньше
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