20+ советов от умудренных опытом людей, которые нам стоило бы узнать гораздо раньше

Многие люди в силу своей деятельности или же зрелого возраста обладают жизненным опытом, которым другие похвастаться не могут. А ведь с помощью их советов часть проблем можно решать гораздо проще. Как раз такими лайфхаками и делятся пользователи сообщества на Reddit. Кажется, подобные мудрости стоит знать каждому. И пусть одним что-то покажется очевидным, другие наверняка подумают про себя: «О, стоит взять на заметку!»