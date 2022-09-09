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20+ женщин, которых хочется крепко обнять и сказать: «Как же я тебя понимаю, сестра»

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Надеемся, что в жизни каждой женщины есть такая подруга, которая понимает с полуслова, может примчаться к вам через весь город, только чтобы сказать, как сильно она вас любит, и поддержать в сложной ситуации. Родственная душа, которая может поделиться своим опытом, дать нужный совет, так как прекрасно понимает, что вы чувствуете в данную минуту.

Мы в ADME всегда поддержим и выслушаем всех женщин, которые готовы открыто говорить о своих переживаниях и ежедневных заботах, не стесняясь быть самими собой.

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А вы согласны, что женщины могут понять друг друга вообще без слов?

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AdMe/Народное творчество/20+ женщин, которых хочется крепко обнять и сказать: «Как же я тебя понимаю, сестра»
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