10+ вещей, всерьез обижаться на которые смешно, а люди все равно продолжают

Вы замечали, что окружающие постоянно на что-то обижаются? Приходится тщательно подбирать слова, чтобы никого ненароком не задеть, даже если речь идет о чем-то безобидном вроде наших привычек в еде. Вот если в компании есть вегетарианцы, мы лишний раз промолчим о том, как любим сочные стейки, чтобы не доставлять людям неудобств. В общем, в сегодняшней статье мы решили порассуждать о вещах и явлениях, которые вообще не стоят того, чтобы на них обижаться.

Шутки

Честно, иногда мы слишком остро реагируем на шутки. Ну знаете, вот как высоким людям говорят: «Как погодка там, наверху?» У всех разное чувство юмора, и это нормально — на дружеские подколы точно не стоит обижаться. Если вы не уверены, правильно ли поняли шутку, можно переспросить, что человек имел в виду, а не злиться, не разобравшись в ситуации. Безобидный юмор никому не вредит, и в крайнем случае шутку, которая не показалась вам смешной, можно просто проигнорировать. Впрочем, существуют вещи, шутить о которых действительно не стоит нигде и никогда, но каждый воспитанный человек об этом и так знает. Хотелось бы мне, чтобы люди научились принимать шутки или хотя бы отмахиваться от них, потому что... Ну шутки на то и шутки, что говорятся не всерьез. © Diana Luu / Quora

Конструктивная критика

Да, никто не любит, когда его критикуют, но важно отличать критику от откровенного желания оскорбить. К примеру, фраза вроде «С твоей фигурой такое не носят» — это просто оскорбление. Но к деликатным советам, сказанным с добром, иногда стоит прислушаться. Объективная, правильная критика очень важна: она помогает нам совершенствоваться и как бы взглянуть со стороны на то, что мы делаем. Идет ли речь о работе, которую мы выполняем, или о том, как лучше подчеркнуть нашу внешность, «добрая» критика порой не повредит.

Чужое мировоззрение, привычки и стиль жизни

Некоторые люди просто не могут принять тот факт, что все мы разные. Кто-то празднует Хеллоуин, а кто-то нет; кому-то кажется глупым День святого Валентина, а кто-то не дает детям гаджеты до 16 лет. Среди нас есть мясоеды и веганы. Иными словами, у каждого свой подход к жизни, и несколько странно обижаться на то, как живут другие, и считать, что живут они как-то неправильно. Я вот работала в ресторане. Как-то мы украсили его к Хеллоуину, и, представьте, нам пришлось все это снять, потому что кого-то возмутили украшения в виде блестящих черепов. © thepurpleskittle / Reddit

Я вегетарианец всю свою жизнь, но это не значит, что остальные не должны есть мясо. Какое мне вообще дело до того, что люди кладут себе в рот? © MEsyas / Reddit

Помните о том, что вы, конечно, имеете право на свое мнение. Но и другие имеют право на свое мнение о вашем мнении. Да, вот так это работает. © Roy Wilson / Quora

Слово «нет»

Вы наверняка знакомы с людьми, которые совершенно не умеют принимать отказы. Особенно неприятно иметь таких вот обидчивых родственников, которые любое «нет» воспринимают как личное оскорбление. Но и соглашаться с ними во всем, согласитесь, тоже невозможно, и иногда просто необходимо сказать «нет». У меня аллергия на многие продукты, и я обычно отказываюсь от всей еды, которую мне предлагают. И некоторых это почему-то оскорбляет. Вот моя тетя, например, в курсе насчет аллергии, но упросила попробовать ее торт, «там ведь совсем чуть-чуть». В итоге сдался, куснул разок и понял, что зря. Там что, говорю ей, «Нутелла»? «Да, а что?» — отвечает она. А у меня жесткая аллергия на орехи. © Whyudodisbro / Reddit

У меня вот мама такая. Вечно предлагала помощь, а если я говорил нет, считала это личным оскорблением. Вот когда съезжал от родителей, сказал, что заеду за вещами, а она предложила, чтобы они лежали дома, пока я не сниму квартиру. Я отказался, объяснив, что хочу свои вещи иметь при себе. Знаете, чем закончился разговор? Она послала меня подальше и сказала, что выкинет все мои вещи из дома, потому что я с ней не согласился. © Homo-Homie / Reddit

Отсутствие дежурной улыбки

Некоторые люди просто не склонны к постоянным улыбкам, и на то есть разные причины — начиная от банального стеснения и заканчивая тем, что они выросли в культурной среде, не предусматривающей неизменно радостного выражения на лице. Как улыбка не обязательно означает, что человек счастлив, так и наоборот: ее отсутствие не равняется унынию. Да, есть люди, которые улыбаются реже остальных. И почему-то как раз этих «остальных» это настолько раздражает, что они обязательно в это ткнут и скажут: «Улыбайся чаще». © 14thCluelessbird / Reddit

Особенно это касается женщин, у которых от природы «злое лицо». Я устала выслушивать, что буду красивее, если буду больше улыбаться, что «улыбка — лучший аксессуар женщины» или что «мужчинам не нравятся женщины с хмурым лицом». Это дико раздражает. © rengokusmother / Reddit

Нежелание умиляться чужим детям

Безусловно, существуют люди, которые просто любят всех детей без исключения. Но многие испытывают теплые чувства лишь к собственным малышам, а дети знакомых и друзей у них никакого умиления не вызывают. Это, к слову, совершенно нормальная реакция. Нам ведь не могут нравиться абсолютно все люди вокруг, а чужие дети — те же самые люди, разве что еще маленькие. Другое дело свои: здесь за чувства во многом отвечает и материнский инстинкт, и осознание того, что этот ребенок — наша частичка. Вот только отчего-то многие родители считают, что их дети должны нравиться всем вокруг. Все знакомые прямо бесятся, когда показывают мне фотку младенца, а я такой: «Ну ребенок и ребенок, подумаешь». © SpaceMan420gmt / Reddit

Невосприимчивость к намекам

Намеки не всегда работают так, как нужно. Вы наверняка попадали в такую ситуацию, когда вам намекали, намекали, а вы так и не поняли и на вас же в итоге еще и обиделись. Или подруга, мечтающая о свадьбе, жаловалась вам, что ее избранник не замечает открытых ею вкладок с платьями и кольцами: «Я намекала, а он не понял». Намеки, как нам кажется, создают слишком много трудностей, в особенности когда они слишком уж туманные. Иногда сказать прямо (попросить помощи, высказать недовольство и так далее) — это лучший способ быть услышанным. А язык намеков малоэффективен и иногда даже вреден.

Факты

Удивительно, но в нашем прогрессивном сообществе люди до сих пор умудряются обижаться на факты. Кого-то расстраивает то, что Земля круглая, кого-то — то, что лечиться нужно под наблюдением врача и, если необходимо, с помощью лекарств, а не ставить самому себе диагноз по статье в сети и покупать абы какие таблетки. Иными словами, люди расстраиваются, что мир устроен именно так, а не иначе. Да, люди часто путают факты и мнения. Например, «Лекарства работают» — это научный факт, а говорить «Лично я в это не верю» — просто невежество и дезинформация. © JohhnyTheKid / Reddit

Отстаивание личных границ

Люди могут посчитать нас злыми или невежливыми лишь по той причине, что мы не разрешаем садиться себе на шею. Вам такое тоже наверняка знакомо. Разок откажешься задержаться после работы, решишь отдохнуть в выходной вместо помощи друзьям или не сделаешь бесплатно знакомой маникюр — и все, сразу дружба врозь, еще и нелестными эпитетами наградят. А между тем устанавливать личные границы — это важно. Что в дружеских отношениях, что в романтических нужно порой ставить на первое место себя и свои желания и искать баланс между компромиссами и собственным комфортом.

Просьба доказать свой профессионализм

Случается, что специалисты возмущаются просьбе клиентов показать сертификат или примеры работ, рассказать о материалах, с которыми те работают, чтобы стало понятно, что перед ними профессионал. Это естественное желание убедиться в компетентности человека, который будет оказывать услугу, — к примеру, мастера маникюра или наращивания ресниц. И нам кажется, что мастерам не стоит обижаться, когда они слышат: «А покажите диплом!»

Нежелание ехать с вами в лифте или автобусе

Вот бывает такое: сидите вы в транспорте, рядом свободное место, но зашедший человек сядет куда угодно, но не рядом с вами. Или уезжает лифт, а вы видите, как человек внутри изо всех сил жмет на кнопку, чтобы двери закрылись. Вроде бы и ерунда, а обидненько. Но, согласно некоторым исследованиям, интровертов в мире примерно столько же, сколько и экстравертов. А значит, довольно много людей чувствуют себя комфортнее и безопаснее, находясь наедине с собой. Конечно, в общественном транспорте трудно побыть с собой наедине, но можно хотя бы сесть или встать одному, в самый дальний уголок. А кроме того, у людей всегда полно своих заморочек, и вряд ли хоть одна из них относится лично к нам.