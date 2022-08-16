11 вещей, которых у нас в обществе принято стесняться. И совсем зря

У каждого из нас в течение жизни появляются те или иные поводы для комплексов. Одни из них более индивидуальны, другие — распространены повсеместно, и с ними сталкивается каждое последующее поколение. Например, большинству мам наверняка знакомо чувство вины и стыда, связанное с желанием усадить детей перед телевизором, чтобы передохнуть. И уж точно каждый второй периодически краснеет до кончиков ушей из-за того, что как-то неприглядно вышел на очередной фотографии.

Мы в ADME решили обсудить некоторые популярные поводы для стеснения, знакомые большинству людей, и доказать, что на самом деле они и яйца выеденного не стоят.

11. Игнорирование сообщений

В современном мире, где общение стало чрезвычайно доступным и до любого человека можно добраться в 2 клика, очень сложно определять рамки своего личного пространства. Желая, чтобы время отклика на наши сообщения было максимально коротким, мы одновременно чувствуем себя обязанными отвечать на сообщения других, даже когда совсем этого не хочется. Однако же на самом деле в расстановке приоритетов и игнорировании конкретных сообщений (или в определенное время) нет ничего плохого и постыдного. Вы никому ничем не обязаны, и никто не обязан вам, поэтому к этому определенно стоит относиться проще.

10. Использование телевизора, чтобы занять детей

Родители нередко стыдятся того факта, что порой намеренно сажают детей перед телевизором, чтобы заняться своими делами или просто передохнуть. Это чувство вины произрастает из внутреннего убеждения, что телевидение является чем-то вредным, и из ощущения, что нужно постоянно обучать ребенка чему-то и проводить с ним все свое время. На самом же деле корить себя за то, что иногда дети проводят время именно так, вовсе не стоит. Это вполне нормальный вид развлечения, который даже помогает сохранить более гармоничные отношения в семье. Ведь родителям будет гораздо проще сохранить позитивный настрой, если они быстрее завершат дела без вмешательства малышей или просто проведут больше времени в душе или кровати.

9. Любовь к селфи

Удивительно, как часто мы не задумываясь ставим лайки чужим селфи, но при этом нередко испытываем смущение, когда делаем и публикуем собственные фотографии. На самом же деле у этих переживаний нет абсолютно никакого фундамента. В эпоху социальных сетей селфи закрывают собой множество наших психологических потребностей: это способ мгновенно поднять себе самооценку и настроение, возможность запечатлеть важное мгновение, да и просто новая форма самовыражения, которая позволяет чувствовать себя хорошо, будучи самим собой.

8. Посещение фитнес-зала при наличии лишнего веса

Очевидно, что одни из основных целей посещения спортзала — это желание сбросить вес, привести себя в форму, подтянуть тело и так далее. И тем удивительнее то, что, несмотря на такую явную и простую для всех истину, люди нередко испытывают смущение и стыд, задумываясь о занятиях. А порой даже решают сбросить часть веса каким-то иным способом, прежде чем покупать абонемент, — так сказать, подготовить себя. Переживания эти, конечно же, неоправданны. Стоит держать в уме, что на самом деле окружающие обращают на нас гораздо меньше внимания, чем мы себе надумываем. Ведь каждый человек, точно так же как и мы, больше озабочен собой.

7. Склонность долго спать и валяться в постели

Все люди отдыхают по-разному. Кому-то для полноценного отдыха в выходные действительно необходимо сменить вид деятельности и отправиться в поход, на танцы, устроить пикник и так далее. Другим же, чтобы восстановить силы, нужны всего лишь мягкая постель и возможность проваляться в ней до обеда. На самом деле, чтобы подобные «ленивые» выходные проходили еще более грамотно, можно взять в привычку планировать их. Например, заранее заготовить необходимую еду, сразу составить список фильмов и прикупить предметы для размеренных занятий вроде раскрасок, маркеров, журналов и так далее.

6. Неумение делать вещи, которые «принято» уметь делать

Существует ряд вещей, которые каждый человек якобы обязан уметь делать. Например, принято считать, что все люди еще в детстве учатся кататься на коньках и велосипеде или что каждая женщина должна вкусно готовить, а каждый мужчина — отлично управляться с инструментами. Но на самом деле все эти утверждения и убеждения безосновательны. Никто не появляется на свет с предустановленными программами, все перечисленные навыки — вопрос практики и необходимости. Поэтому если есть желание научиться делать что-либо, то этим можно заняться вне зависимости от возраста. А если нет, это выбор каждого, и в этом нет ничего предосудительного.

5. Неидеальная чистота дома

Попытки постоянно поддерживать дом в идеальном порядке скорее приведут к усталости и выгоранию, нежели к совершенству, ведь его попросту не существует. Невымытая посуда, накопленные в корзине для белья вещи и полки, припорошенные пылью, — абсолютно естественные явления, встречающиеся без преувеличения практически в каждом доме. Другой вопрос — если легкий беспорядок в доме является поводом не для стыда перед потенциальными гостями, а для вашего личного стресса. В таком случае необходимо разработать свой уникальный подход к наведению порядка, благодаря которому вы будете чувствовать себя комфортно, и в то же время не окажетесь в вечном плену уборки.

4. Употребление вредной пищи

О вреде чрезмерного употребления вредной пищи мы все давно наслышаны. Однако является ли поводом для стеснения любовь к подобной еде в целом? Конечно же нет. Всем любителям вкусно поесть порой хочется перекусить бургером или мороженым. И лучше уж сделать это с удовольствием, сходив в кафе, чтобы заодно сменить обстановку, нежели заказывать домой, неловко озираясь по сторонам или стараясь спрятаться подальше от чужих глаз.

3. Бока и складки на животе

Rich Fury / Invision / AP / East News , "Liverpool FC v Real Madrid" / Voetbal International / East News

Неровности, которые образуются на силуэте, когда кожу передавливает одежда, и те же складки на животе — все это гораздо более распространенные явления, чем может показаться. Это доказывают многочисленные фото звезд, подловленных в повседневной жизни, а не выгодно позирующих на красной дорожке. Да что уж говорить, даже фитнес-гуру в современном мире все чаще стали демонстрировать себя более настоящими, со всеми своими комплексами и недостатками. В итоге достаточно увидеть всего пару таких статей и фото, чтобы понять: совершенства не существует, а красота определяется скорее внутренней уверенностью, нежели внешностью.

2. Размер одежды

В продолжение той же темы красоты стоит упомянуть и размер одежды в целом. Наверное, каждая женщина хоть раз в жизни испытывала неловкость, когда некогда привычный размер внезапно оказывался маловат и нужно было попросить у консультанта побольше. Но откуда возникает это смущение? Ведь, во-первых, какая-то конкретная вещь вполне может быть маломеркой. А во-вторых, даже если это не так, разнообразию размеров скорее нужно радоваться, нежели огорчаться им, ведь это позволяет нам подобрать одежду так, чтобы она сидела на нас безупречно.

1. Неудачные фото

Nick Zonna / IPA / SIPA / SIPA / East News , Nicol / East News

На самом деле фотографии мало отражают реальную внешность и привлекательность человека. Ведь на конечный результат влияет огромное количество факторов: поза, ракурс, свет, искажение, которое создают сама камера и объектив, и так далее. Но наиболее интересный эффект оказывает отсутствие движения. Посмотрев на 2 разные фотографии человека, с которым мы не знакомы лично, мы можем составить о нем абсолютно разные мнения. А все дело в том, что наша личность, звук голоса, движения тела и мимика являются в реальной жизни своего рода фильтром, который сильно влияет на то, как нас воспринимают. Так что пара неудачных фотографий вовсе не означает, что именно такое впечатление вы производите в реальности, а значит, можно выдохнуть.