16 человек, которым хватило сил и смелости принять себя и близких, несмотря на мнение окружающих

Каждый из нас уникален, спору нет. Но принять себя и близких, невзирая на стандарты, установленные в обществе, бывает непросто. Однако герои нашей подборки сделали это мастерски и своим примером доказали: ходить одной в кафе или ничего не делать в свободное время — абсолютно нормально.

В конце статьи вас ждет бонус — история о том, как здоровый эгоизм способен изменить жизнь.

Бонус: как любовь к себе может изменить жизнь

Если вам понравилась подборка, советуем прочитать следующие статьи о смелых женщинах, которые любят и принимают себя:

А здесь вы можете почитать о том, как важны все наши чувства, как они помогают понять себя и других.