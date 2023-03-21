16 человек, которым хватило сил и смелости принять себя и близких, несмотря на мнение окружающих
Каждый из нас уникален, спору нет. Но принять себя и близких, невзирая на стандарты, установленные в обществе, бывает непросто. Однако герои нашей подборки сделали это мастерски и своим примером доказали: ходить одной в кафе или ничего не делать в свободное время — абсолютно нормально.
В конце статьи вас ждет бонус — история о том, как здоровый эгоизм способен изменить жизнь.
- У меня полная девушка. Когда мы только познакомились, из-за нынешних стандартов красоты и отношения других парней она стеснялась каждого моего прикосновения. Стоило обнять, как она краснела. Почти 3 месяца я только и делал, что осыпал ее комплиментами, обнимал и не выпускал из рук. И вот наконец-то она счастлива! Она приняла себя такой, какая есть, не стесняется взглядов других людей, не вздрагивает, когда я тискаю ее. © Подслушано / Ideer
- Обожаю ходить одна в кафе. Мне нравится смаковать еду, наблюдать за людьми, читать. Мне кажется, французы лучше всех понимают это. © libroian / Reddit
- В этом году я наконец перестала заниматься всем подряд, за что себе благодарна. Моя проблема была в том, что многие вещи казались мне интересными. Я распылялась на все, ни на чем не останавливаясь надолго. Из-за этого мои умения были поверхностными. Теперь у меня столько времени, чтобы развиваться в одной сфере! © Палата № 6 / VK
- После рождения ребенка я то любила, то ненавидела свое тело. Учусь принимать его таким, какое оно есть. Пока не хожу на фитнес, я просто мама, наслаждающаяся жизнью. © ayee_steph_ / Twitter
- Не любила фотографироваться, потому что считала, что плохо получаюсь на снимках. Встретила любимого человека. Он увлекается фотосъемкой, время от времени снимает меня и каждый раз говорит: «Ты такая красивая!» Иногда посреди беседы он восклицает: «А сейчас замри!» — а затем бежит за фотоаппаратом. Потихоньку полюбила себя на фотографиях и в целом. © Подслушано / Ideer
- Мне 35 лет, седины не много, но она заметна. Прическа короткая, цвет волос темный. И мне так нравится! Такие мерцающие искорки в волосах. Вот куклам из праздничных коллекций в волосы иногда люрекс вшивают, чтобы сверкали. У меня такой же эффект, только все естественно. © Женя Маркина / ADME
- Мы с парнем решили, что у нас не будет детей. Мы ценим свободу и финансовую стабильность. Но мне продолжают внушать, что нам нужен хотя бы один ребенок, мол, в старости будет кому ухаживать за нами. То есть надо родить ребенка только для того, чтобы в будущем он стал моей сиделкой? Вот это действительно эгоизм. © blushedorchid / Reddit
- Мне 48 лет, раньше я отдавала кучу денег за омолаживающие процедуры (введение ботокса и филлеров). С недавних пор решила тратить эти деньги на картины своих любимых художников. Я настолько чаще стала улыбаться от счастья, что у меня появились новые мимические морщины. © BanrighBeansidhe / Reddit
- Не ставлю будильник уже много лет и встаю как получится. Единственное исключение — утренний рейс. Я прислушиваюсь к своему телу, а не к общему правилу подниматься с 6:30 до 8:00 утра. Могу встать и через пару секунд сделать рабочий звонок. Могу проснуться рано и пойти на пробежку либо проснуться поздно и принять ванну. Могу пропустить завтрак или съесть пиццу. Никаких правил, ничего фиксированного. © Rumi [torch Carrying for Ross] / Quora
- Люблю ничего не делать на досуге. У меня есть работа и домашние обязанности. Когда я свободен от всего этого, мне не хочется ходить в походы, нырять с аквалангом или делать что-то в этом роде. Я хочу ничего не делать. Просто оставьте меня в покое. © Val_Hallen / Reddit
- Я профессиональный фотограф, часто работаю с красивыми и лощеными моделями. Моя жена — обычная учительница математики. И она меня жутко ревнует, хотя виду не подает. Встречает с работы при параде, с прической и макияжем. Я ценю ее старания, но есть нюанс: я обожаю, когда она дома ходит в обычной домашней одежде, с собранными волосами, без грамма макияжа. Она в таком виде такая красивая, уютная и нежная. © Подслушано / VK
- Я ростом 175 см, была самой высокой в классе, стрессовала жутко. Дочка меня по росту догнала, тоже выше всех в классе. Как-то она сказала, что ей не нравится ее рост. У меня в голове вмиг ожили старые комплексы, уже готовилась утешать чадо, а дочь как выдаст: «Я хочу быть еще выше!» © Селебная пятка / ADME
- Я приняла свою эмоциональность и чувствительность. Раньше страдала от этого, хотела научиться контролировать свои эмоции и надевать маску, ведь у меня все на лице написано. В какой-то момент поняла, что без этих качеств у меня не было бы эмпатии. Ко мне тянутся люди, и у меня много друзей.
- У меня творческая профессия, каждый день много умственного труда. Иногда мозг попросту «вырубается». В такие моменты я пытаюсь расслабиться на полчасика, как-то вернуть в русло воображение и мышление, поэтому включаю себе мультики. Обожаю смотреть одну-две серии «Симпсонов», «Гравити Фолз» или «Рика и Морти». Помогает восстановиться очень хорошо. © Палата № 6 / VK
- Мне 81 год, и я до сих пор играю в видеоигры. Пока мои ровесники сидят на диване перед телевизором, я участвую в обсуждениях на форумах, посвященных компьютерным технологиям. Только недавно гонял на спортивных машинах. Возможно, я не повзрослел, но мне нравится моя жизнь. © Michael Kingsbury / Quora
- Я — поздний ребенок. Мама родила меня в 36 лет, папе было 48. Из-за этого в детстве я страшно комплексовала. На фоне родителей одноклассников мои казались стариками. Жутко бесило, когда думали, что я внучка, а не дочь. Прошло время, моим родителям уже 60 и 72, но они ничуть не изменились. У моего отца до сих пор черная шевелюра и свои ровные белые зубы, а мама все такая же стройная. Когда они встречают старых знакомых, те в шоке смотрят на них. Секрет моих родителей в том, что они молоды душой. Безумно люблю их и горжусь ими. © Подслушано / Ideer
Бонус: как любовь к себе может изменить жизнь
- Раньше я часто и безумно влюблялась. Была готова на все, чтобы сделать парня счастливым. В один из серых и пустых дней между влюбленностями я задалась вопросом: «Люблю ли я себя так же сильно, со всеми недостатками?» С тех пор решила воспитывать любовь к себе. Я не садилась на диету ради парня, а питалась лучше для собственного здоровья. Перестала интересоваться теми, кто не был заинтересован во мне. Стало легче справляться с неопределенностью, поскольку я верила в себя. Поняла, как важно проводить время в одиночестве, чтобы прислушаться к внутреннему голосу. © Dushka Zapata / Quora
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AdMe/Психология/16 человек, которым хватило сил и смелости принять себя и близких, несмотря на мнение окружающих
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