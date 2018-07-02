Что такое нарциссизм и почему он не имеет ничего общего с завышенной самооценкой

Нарциссизм — это психическое заболевание, более серьезное и более редкое, чем мы привыкли считать. Бывший агент ФБР Джо Наварро считает, что он присущ патологическим психопатам: об этом подробно он написал в своей книге, посвященной психологии и психическим отклонениям. Тема нарциссизма все больше актуализируется в современном обществе. Но до сих пор мало кто понимает, кто такие настоящие нарциссы. Вопреки популярному мнению, эта патология имеет мало общего с завышенной самооценкой и самовлюбленностью.

Эта статья ADME - своеобразный путеводитель по нарциссизму. Мы публикуем список из 11 убеждений, присущих каждому нарциссу, который составил Джо Наварро в книге "Я знаю, о чем вы думаете", и дополняем его мнениями других психологов. Эту болезнь невозможно полностью вылечить. Лучшее, что мы можем сделать, - распознать нарцисса и научиться грамотно с ним взаимодействовать - чтобы не причинять боли ни себе, ни ему. В статье - инструкция, как это осуществить.

11 убеждений, естественных для нарцисса и абсурдных для здорового человека

«Я лучший. Вы оцените меня по достоинству. Я никогда не встречал кого-то, кто мог бы составить мне конкуренцию. Я на самом деле замечательный человек и достоин высшей степени признания».

Я никогда не встречал кого-то, кто мог бы составить мне конкуренцию. Я на самом деле замечательный человек и достоин высшей степени признания». «Я не знаю никого, кому бы я не нравился».

«Вы должны быть терпимы ко мне. Это естественно. Так же естественно, как то, что я не буду терпимым по отношению к вам».

Это естественно. Так же естественно, как то, что я не буду терпимым по отношению к вам». « Вы нуждаетесь в моей помощи».

«Я не должен соблюдать правила. Правила соблюдают обычные люди, а я особенный».

Правила соблюдают обычные люди, а я особенный». «Мы не на равных. Как бы печально это ни звучало — вы никогда не станете лучше, чем я».

Как бы печально это ни звучало — вы никогда не станете лучше, чем я». «Я не хочу быть вами. Может быть, я кажусь вам надменным или высокомерным. Я просто не хочу быть таким, как вы, обычные люди».

«Мне не нужно извиняться . Но на вас это не распространяется: если вы ошибетесь, я буду ждать от вас извинений».

. Но на вас это не распространяется: если вы ошибетесь, я буду ждать от вас извинений». «Я имею право критиковать вас. Вы меня — нет. Мою критику вы должны принимать спокойно, но вашу критику я никогда не прощу и найду способ отомстить вам».

Мою критику вы должны принимать спокойно, но вашу критику я никогда не прощу и найду способ отомстить вам». «Я не манипулятор. Все просто должно быть по-моему . Если „по-моему“ приносит вам дискомфорт, это ничего не меняет. Это не значит, что я давлю на вас, — это просто естественный порядок вещей».

. Если „по-моему“ приносит вам дискомфорт, это ничего не меняет. Это не значит, что я давлю на вас, — это просто естественный порядок вещей». «Вы испытываете благодарность ко мне. Я знаю, вы благодарны за то, что я существую. Я знаю это, но не забывайте мне об этом говорить».

По мнению экс-агента ФБР Джо Наварро, эти утверждения являются основой мышления нарцисса. Скорее всего, ненарциссическому человеку будет очень сложно признать, что для кого-то это действительно неоспоримые истины, но это действительно так.

Кто такой нарцисс

Человек без самооценки. «Человек, личность которого организована вокруг поддержания самоуважения путем получения подтверждения со стороны,» — так формулируют это психологи. Подробное и популярное описание есть в учебнике «Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе» Нэнси Мак-Вильямс. Главная проблема нарцисса не в том, что он считает себя лучше всех на свете, а в том, что он патологически не может оценивать себя «в вакууме», безотносительно окружающего мира.

Это уязвимая позиция, поэтому психика нарцисса работает в режиме самозащиты. Самозащита провоцирует странное, подчас пугающее поведение: зависть;

полную эмоциональную недоступность — отсутствие механизма эмпатии;

переоценивание своих возможностей и талантов;

склонность к использованию других людей и манипуляции;

игнорирование собственных недостатков;

неумение просить и ощущение стыда при получении помощи от кого-то;

резкое неприятие критики со стороны и отсутствие самокритики. Все это нацелено на одно — сохранить самообман, то есть остаться в зоне комфорта, где психика нарцисса находится в безопасности.

Как люди становятся нарциссами?

Нарциссами вырастают дети, чьи родители заставляли их заниматься тем, что не удалось им самим в их собственном детстве, и сильно за это хвалили. Знаете, классическая история: мама в детстве хотела стать балериной, но что-то пошло не так, поэтому: «Дочка, иди ты, вот какая ты у меня умница». Истинная личность ребенка подменяется внешними заслугами. Ребенок таким образом не знакомится с собой, а его почву под ногами составляют только внешние достижения. Так о детстве и нарциссизме пишет Алис Миллер в книге «Драма одаренного ребенка».

Является ли нарциссизм опасным расстройством психики?

Существует 3 типа нарциссизма: НРЛ — нарциссическое расстройство личности (разной степени сложности). Оно выявляется и наблюдается психотерапевтами и является психическим заболеванием.

Нарциссический характер — по сути, НРЛ в слабой степени. Проблемы с самооценкой и коммуникацией, но не клинические.

Нарциссические реакции — временная реакция здорового человека на ситуацию, в которой его самоуважение уязвили. Защита самоценности. Это штука совершенно здоровая и полезная. Так вот, опасно именно НРЛ. В серьезной форме им страдает около 1 % населения земного шара, и именно о нем Джо Наварро говорит как о признаке патологической психопатии. Да и менее категоричные психологи также согласны, что общение с нарциссами опасно (не убьет, но «затопчет»), сделать с ними ничего нельзя, лучший выход — бежать. Почти никогда не лечится.

Как вести себя с такими людьми?

Справиться с нарциссом означает преодолеть собственный стыд. Если вы замечаете, что вас все время тянет к людям, рядом с которыми вы чувствуете себя особенным, вы убегаете от базового стыда и ощущения собственной незначительности, пишет психолог Джозеф Бурго в книге «Осторожно, нарцисс! Как вести себя с этими самовлюбленными типами». Существуют разные технологии построения отношений с нарциссом-коллегой, нарциссом-возлюбленным, нарциссом-родителем и прочими. Следующие аспекты общения с нарциссами подробно раскрывает психолог Райан Ньимец в своих статьях.

Имейте в виду, что нарцисс физически не способен к сопереживанию. Он не проникнется вашими эмоциями (ни хорошими, ни плохими), а единственное, что смогут вызвать у него ваши слезы (если вдруг), — презрение к вам или недоумение. Общайтесь с нарциссом исключительно с позиций логики, а все эмоции оставьте для общения с эмпатами.

В общении с любым нарциссом главное — врубить осознанность на полную катушку и помнить, что все странные эмоции, которые вы испытываете, — результат нездорового состояния собеседника. Ваша задача — не поддаваться его деструктивному влиянию. Как? Постоянно напоминая себе, что вы — это вы, а ваш собеседник не может повлиять на ваше внутреннее состояние.

А вы имели опыт общения с нарциссами?