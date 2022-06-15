17 доказательств того, что Австралия, словно устрица, на любителя

Когда мы слышим слово «Австралия», в первую очередь на ум приходят кенгуру и шутки про людей, которые живут вверх ногами. На деле же это страна, которая способна поражать снова и снова. Причем весь остальной мир охает не только при виде пугающих и невообразимых животных и насекомых, которые там обитают. Найдется масса диковинок и в бытовых мелочах на этом континенте.

ADME уже не в первый раз задался вопросом: «А сможет ли Австралия нас изумить еще сильнее?» Ответ: да. Еще как сможет, мы в этом убедились.

Вот что может произойти, если оставить свои кроссовки на улице в Австралии

Австралийское лето. Так расплавился освежитель воздуха

Банан, который уже начал темнеть, идеально подходит для того, чтобы его приготовить на барбекю

Это Австралия, мы все жарим на гриле. © deathmetal_fabricatr / Reddit

Если хочешь перейти дорогу, можно поговорить со столбом — и зеленый свет тебе обеспечен

«Активируется с помощью голоса. Скажите или крикните: „Пешеход“».

Кажется, в Австралии любовь к коалам не имеет границ

«Переехал в Австралию и был предупрежден о змеях и пауках. Но не о том, что бывают такие укусы муравьев»

Так. А где вы храните свои запасы лягушек?

Гид по видам объятий коал в заповеднике

«Какие объятия коал вы сможете увидеть? Коала-сэндвич, ложка, поезд объятий, спина к спине, плотно прижавшиеся, двухэтажный автобус».

Это место, куда можно поставить свой серф, пока вы едете на общественном транспорте

Слив питьевого фонтанчика сделан так, что вода течет вниз и заполняет миску для собак

«Мне нравятся и кажутся забавными дорожные знаки в Австралии — вряд ли вы увидите такое еще где-то»

Автомат со свежевыжатым соком

В Сиднее вы получите 10 центов за переработку своей бутылки

«Вчера шел остроконечный град»

«Обнаружила, что кто-то любит тасманийские лимоны больше, чем я. Что интересно, поссумам нравятся только кожура лимонов и листья»

«Традиционное блюдо в Австралии — „сказочный хлеб“, который подают детям на день рождения вместо торта. По мне, это издевательство»

Даже селфи спокойно не сделать. Нет-нет да и квокка залезет в кадр