10+ обычных вещей, от которых одни проблемы, а пользы ноль

Самые обычные предметы гардероба и аксессуары могут порой привести к проблемам со здоровьем. Мы не советуем тут же избавиться от них, но, возможно, стоит носить их не так часто и давать время от времени своему телу отдохнуть от синтетического белья или высоких каблуков зимой.

Сапоги и ботинки с высоким массивным каблуком

Такой каблук по-прежнему моден. Он кажется более устойчивым, чем тонкая шпилька, но на деле любой высокий каблук, даже широкий, зимой опасен. В гололед есть риск поскользнуться, упасть и травмироваться. Также в такой обуви происходит сильное давление на пальцы, и ноги будут мерзнуть. Лучше всего в холодное время года выбирать обувь на каблуке не более 5 сантиметров.

Короткая и узкая дубленка

Слишком узкая дубленка не очень подходит для зимы, потому что она не совсем удобна и плохо защищает от мороза. По словам стилистов, если вы ищете модель выше колена, идеально подойдет вещь свободного кроя либо прямая.

Огромный капюшон

Честно говоря, ходить с таким капюшоном не очень удобно, потому что шея будет невольно вытягиваться, чтобы из-под капюшона было видно, что перед тобой. Похоже на эффект массивного колье, так как тело примет неествественное положение. От этого могут уставать шея и плечи и появиться головная боль.

Короткий пуховик

Короткие пуховики уже не в моде, да и у такой длины есть серьезный недостаток. В районах, где морозы — обычное явление, важно подобрать более теплую вещь на зиму. В этом случае прекрасно подойдет стильная и мягкая шубка из искусственного меха.

Теплый свитер перед сном

Зимой иногда хочется надеть теплый свитер перед сном, чтобы согреться. Но лучше этого не делать, потому что тело может потерять тепло, а кожа стать излишне сухой. Особенно не рекомендуется спать в теплом свитере людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой: у них может упасть давление и закружиться голова.

Большие сумки



Плоха та сумка, в которую нельзя уложить булку хлеба: такие аксессуары удобны, но забивать их доверху все же не стоит. От излишней тяжести придется напрягать плечо, в результате чего возникнет чрезмерная нагрузка на плечи, шею и прилегающие к ней мышцы. Носить ее на сгибе локтя тоже не выход, потому что в этом случае в нем создается напряжение, а в итоге опять-таки проблемы с с шеей. Если нужно взять с собой большие вещи, лучше положить их в удобный рюкзак. Тогда нагрузка равномерно распределится на плечи.

Здесь можно почитать о том, на что стоит обратить внимание при выборе сумки, чтобы она радовала в любую погоду.

Синтетические колготки

Мороз — главный враг синтетических колготок, поэтому не стоит надевать их под штаны или джинсы в холодное время года. Капрон и нейлон не проводят тепло, воздух между штанами и колготками не нагревается, ногам будет только холоднее. Лучше выбрать теплое термобелье либо колготки из шерсти или хлопка.

Синтетическое нижнее белье

Кружевное нижнее белье красивое, но обычно оно сделано из синтетики. Такие материалы, как спандекс и полиэстер, не пропускают влагу, а значит, она практически не испаряется. Из-за этого могут развиться инфекции мочевыводящих путей или грибковые заболевания. Для ежедневной носки стоит выбирать белье из дышащего материала, например, хлопка.

Тяжелые украшения

Массивные серьги эффектны, но не стоит носить их слишком часто, потому что такое украшение оттягивает мочку уха, может вызвать непроизвольное слезотечение и привести к деформации мочки. В этом случае поможет только операция, но даже она ничего не гарантирует. Как мы писали выше, тяжелое колье или ожерелье меняет позу тела — оно старается распределить дополнительный вес, при этом напрягаются плечи, спина и шея. Меняется осанка, и если подолгу носить такие украшения, это может сказать на здоровье шеи, возможны головные боли.

Свисающие штаны

Штаны и джинсы, которые сползают до бедер, вынуждают нас изменить нормальную походку, чтобы не потерять одежду по дороге. Давление на бедра и колени увеличивается, осанка меняется. Лучше выбирать более плотно сидящие штаны, но не супероблегающие, потому что из-за них может нарушиться кровообращение.

Свитшот с открытым плечом

BG017 / Bauer Griffin / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Свитшот с открытым плечом смотрится эффектно. Но стилисты спорят о том, насколько это уместно для данного предмета гардероба. Изначально он задумывался как удобная одежда для спорта, а про модель с открытым плечом сложно сказать, что в ней на 100 % комфортно. И зимой в такой вещи будет просто холодно. Лучше выбирать традиционные свитшоты: стандартной длины, удлиненные, укороченные, но с закрытыми плечами. Их можно носить как самостоятельно, так и поверх футболок или платьев. Так несколько слоев одежды добавят тепла.