17 человек, которым правила и рамки кажутся слишком тесными

Некоторые люди убеждены, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. Но если бунтарства выглядят необычно и не таят в себе зла, почему бы и нет?

Для питомца всегда место найдется

Часто в семьях, когда появляется ребенок, животных раздают из-за аллергии, шерсти. У меня есть знакомые, которые пошли против правил: когда сын подрос, они отдали его родителям. Сказали: «Он еще не умеет с животными обращаться. Нашего спаниеля за хвост тягает. Пусть пока у вас поживет!» Сейчас сыну 5 лет, они навещают его по выходным. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Кузен сделал вот такое с моим маятником Ньютона»

Когда ответ созрел

Работаю в межрегиональной компании на телефоне. Однажды пришла развернутая претензия по причине невиданной грубости. Прослушали звонок: на тонну оскорблений я ответила: «Вам того же». Тогда директор лично позвонил человеку и сказал: «Мы рассмотрели вашу претензию и хотим сообщить, что работать с вами не будем». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Идем против системы»

«Моя сестра дарила растительное масло на Рождество последние два года. Может, в следующем году мне подарят немного хлеба»

Пошел против системы

Ребенок учится в пятом классе. Мальчик честный и справедливый. Пошел против системы, высказывает в лицо учителям и директору то, что они слышать не хотят. Он называет это точкой зрения, они — хамством. Посыпались двойки, как из рога изобилия. Независимые специалисты и академики отмечают, что ребенок опережает сверстников на несколько лет, обладает острым умом и феноменальной памятью. Но это никому не важно. Хоть бы не сломали. Крик души. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Ох уж эти правила

© DeviantPlayeer / Reddit Nika88 1 час назад Очень не хватает контекста в истории с пятиклассником. Так как знаю таких "честных и справедливых" взрослых, которые сменили десяток работ, не смогли построить семью и отношения, но зато их "не сломили". Надеюсь, у мальчика не тот случай. - - Ответить

Что такое личное пространство?

Купались с братом (5 лет) в бассейне. Я попросил его не брызгаться. Он спросил: «Почему?» Я ответила, что это нарушает мое личное пространство. После этого бедный ребенок, наверное, около часа ходил за отцом и спрашивал, что же такое это личное пространство. В итоге батя отвечает: «Нет никакого личного пространства, она сама его придумала». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Мама смешала весь сахар»

Большие деньги — не всегда большие проблемы

Мы с мужем выиграли в лотерею очень большую сумму денег. Никому из родственников и друзей об этом не сказали. Дети тоже не в курсе. Кроме нас об этом знают только наши бухгалтер и юрист. Мы с мужем и так хорошо зарабатываем. Нам нравится наша работа. Мы не хотим менять нашу жизнь. И не хотим рассориться с большинством друзей и родственников из-за денег. Дети и так ни в чем не нуждаются. О своем богатстве они узнают, когда закончат учебу и встанут на ноги. Большие деньги — это хорошо. Но главное, чтобы они не разрушили жизнь. © Палата № 6 / VK

«Так моя жена открывает упаковки»

С — свобода

Одна половина девушек следует навязанному обществом мнению о том, какой должна быть «нормальная девушка» — в юбке, с мечтой о семье, с длинными волосами и так далее. Другая половина плюет на это и идет «против системы», нося чокеры, подвороты и так далее. Что странно, «нормальные» куда больше кичатся своим статусом. Но ведь никакой нормы нет. Ты выглядишь так, как хочешь. Я ношу чокеры и юбки. У меня длинные волосы, но иногда на мне рваные джинсы и косуха. Сегодня я надену платье в пастельных тонах, а завтра короткую юбку. Мы все вольны выглядеть, как хотим. Не надо, пожалуйста, осуждать других за то, как они выглядят. © Палата № 6 / VK

«Вот так я восстаю против системы»

Волосы — это же просто кератин

Я долго решалась на этот шаг. Взвешивала «за» и «против». И вот я беру в руки ножницы и обрезаю волосы, которые отращивала год. Мне безумно нравится мой новый образ. © Карамель / VK



Когда перешел в наступление

«Ты нормальный?»

Ребенку 9 мес. Муж для того, чтобы поблендерить малышу супчик, поставил детскую посуду на пол рядом с собачьей и кошачьей мисками. Увидев это, я лишь удивленно сказала: «Ты нормальный?» Так он психанул и выкинул суп в мусорку, сказал, что ни в одной семье не обращают внимания на такие мелочи. Так-то у нас все хорошо. Что касается личной гигиены, муж чистоплотный. Но доходит до скандалов из-за животных. Мои родители приучили меня к гигиеническим нормам, но, наверное, для мужа это сложно. Он думает, что я ломаю его мужскую гордость, пытаясь навязать свои правила. Хоть руки мыть научился после собаки с рождением ребенка. Я не против животных, но, как ты их не купай, микробы в столь маленьком возрасте для ребенка опасны. Понятно, что весь дом не продезинфицируешь, но можно научиться соблюдать хоть какую-то гигиену ради ребенка. Как вы к этому относитесь? © Мамдаринка / VK

«Моя жена — монстр»